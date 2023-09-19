قانون تشخيص الوجوه الكترونيا

يديعوت أحرونوت

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توفا تسيموكي وآخرون 19/9/2023في الحكومة يأملون في أن مشروع القانون الذي نال لقب "الأخ الأكبر في الحيز العام"، (قانون تشخيص الوجوه إلكترونيا)، والذي أقر أول من أمس في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، سيطرح للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة في الكنيست حتى قبل انتهاء إجازة الصيف والأعياد.هذه هي المرة الثالثة في السنتين الأخيرتين التي تصل فيها مبادرة الشرطة بالسماح باستخدام أجهزة تصوير بيومترية لتشخيص الوجوه في الحيز العام، إلى طاولة حكومات إسرائيل ويبدو هذه المرة أن النية هي للسير بالمشروع حتى النهاية.القانون، الذي تقدم به وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير العدل يريف لفين، سيسمح بنصب كاميرا بيومترية متنقلة أو ثابتة في الحيز العام بهدف السماح للشرطة بكشف وإحباط مخالفات جنائية خطيرة وكشف مشاركين في تخطيطها أو تنفيذها.مفتش عام الشرطة، الفريق يعقوب شبتاي قال أول من أمس في الجلسة الأسبوعية لطاقم القيادة العليا في شرطة إسرائيل: "مشروع القانون هو أداة منقذة للحياة من دونها لا يمكن لشرطة إسرائيل أن تتصدى للإرهاب الجنائي، لأحداث القتل ومحاولات التصفية في الوسط العربي. المشروع هو أداة مهمة تحاول الشرطة العمل عليها منذ سنوات عدة، في صالح إحباط ومنع العمليات المضادة، الجريمة الخطيرة والمس بالأرواح. المشروع هو توازن بين الحاجة للحفاظ على حياة الإنسان وبين أهمية الحماية في حقوق الفرد".يتضمن مشروع القانون تحفظات مختلفة لاستخدام بعضها أدخلت في أعقاب مطالب المستشار القانوني للحكومة وهي تستهدف تحسين الحماية لخصوصية المواطنين. هكذا مثلا فإن معطيات لم تشخص في الزمن الحقيقي تشطب في غضون 72 ساعة، ولا تستخدم المنظومات إلا لأهداف إحباط الجريمة والكشف عن المخالفات التي تزيد عقوبتها على سبع سنوات سجن.كما أنه ردا على حجج طرحتها منظمات الاحتجاج في اليوم الأخير، أضيف إيضاح في مشروع القانون يأمر ألا تنصب الكاميرات بمناسبات حرية التعبير.المحامية شيرا كيدار، التي تمثل معتقلين في احتجاجات ضد الثورة القضائية ما تزال تخشى: "هذه أداة بطبيعتها وطابعها تخرق الخصوصية". في اللحظة التي يفعل هذا من يستخدمها بشكل غير مراقب يكون تخوفا لإساءة الاستخدام. وليس عبثا أن يخشى المتظاهرون ضد الانقلاب النظامي في أن تكون هذه خطوة أخرى تستهدف إخافتهم. هكذا بالضبط يعمل هذا في الأنظمة الظلامية"."أقول لكل أولئك الذين يتلوون في ألسنتهم – من يعارض هذا القانون يبدو أنه لا يهمه أنه يقتل أناسا في المجتمع العربي"، قال أول من أمس الوزير بن غفير وأضاف: "نحن اليوم نعطي أدوات للشرطة كي تعالج أعمال الجريمة".بعد الضوء الأخضر من اللجنة الوزارية أول من أمس سيجتاز مشروع القانون تغييرات أخرى عدة، وعندها – كما تأمل الحكومة سيطرح للتصويت في القراءة الأولى في أثناء الإجازة، أي حتى قبل 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.