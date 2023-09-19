الثلاثاء 19 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

قانون تشخيص الوجوه الكترونيا

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
 توفا تسيموكي وآخرون  19/9/2023

في الحكومة يأملون في أن مشروع القانون الذي نال لقب "الأخ الأكبر في الحيز العام"، (قانون تشخيص الوجوه إلكترونيا)، والذي أقر أول من أمس في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، سيطرح للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة في الكنيست حتى قبل انتهاء إجازة الصيف والأعياد.اضافة اعلان
هذه هي المرة الثالثة في السنتين الأخيرتين التي تصل فيها مبادرة الشرطة بالسماح باستخدام أجهزة تصوير بيومترية لتشخيص الوجوه في الحيز العام، إلى طاولة حكومات إسرائيل ويبدو هذه المرة أن النية هي للسير بالمشروع حتى النهاية.
القانون، الذي تقدم به وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير العدل يريف لفين، سيسمح بنصب كاميرا بيومترية متنقلة أو ثابتة في الحيز العام بهدف السماح للشرطة بكشف وإحباط مخالفات جنائية خطيرة وكشف مشاركين في تخطيطها أو تنفيذها.
مفتش عام الشرطة، الفريق يعقوب شبتاي قال أول من أمس في الجلسة الأسبوعية لطاقم القيادة العليا في شرطة إسرائيل: "مشروع القانون هو أداة منقذة للحياة من دونها لا يمكن لشرطة إسرائيل أن تتصدى للإرهاب الجنائي، لأحداث القتل ومحاولات التصفية في الوسط العربي. المشروع هو أداة مهمة تحاول الشرطة العمل عليها منذ سنوات عدة، في صالح إحباط ومنع العمليات المضادة، الجريمة الخطيرة والمس بالأرواح. المشروع هو توازن بين الحاجة للحفاظ على حياة الإنسان وبين أهمية الحماية في حقوق الفرد".
يتضمن مشروع القانون تحفظات مختلفة لاستخدام بعضها أدخلت في أعقاب مطالب المستشار القانوني للحكومة وهي تستهدف تحسين الحماية لخصوصية المواطنين. هكذا مثلا فإن معطيات لم تشخص في الزمن الحقيقي تشطب في غضون 72 ساعة، ولا تستخدم المنظومات إلا لأهداف إحباط الجريمة والكشف عن المخالفات التي تزيد عقوبتها على سبع سنوات سجن.
كما أنه ردا على حجج طرحتها منظمات الاحتجاج في اليوم الأخير، أضيف إيضاح في مشروع القانون يأمر ألا تنصب الكاميرات بمناسبات حرية التعبير.
المحامية شيرا كيدار، التي تمثل معتقلين في احتجاجات ضد الثورة القضائية ما تزال تخشى: "هذه أداة بطبيعتها وطابعها تخرق الخصوصية". في اللحظة التي يفعل هذا من يستخدمها بشكل غير مراقب يكون تخوفا لإساءة الاستخدام. وليس عبثا أن يخشى المتظاهرون ضد الانقلاب النظامي في أن تكون هذه خطوة أخرى تستهدف إخافتهم. هكذا بالضبط يعمل هذا في الأنظمة الظلامية".
"أقول لكل أولئك الذين يتلوون في ألسنتهم – من يعارض هذا القانون يبدو أنه لا يهمه أنه يقتل أناسا في المجتمع العربي"، قال أول من أمس الوزير بن غفير وأضاف: "نحن اليوم نعطي أدوات للشرطة كي تعالج أعمال الجريمة".
بعد الضوء الأخضر من اللجنة الوزارية أول من أمس سيجتاز مشروع القانون تغييرات أخرى عدة، وعندها – كما تأمل الحكومة سيطرح للتصويت في القراءة الأولى في أثناء الإجازة، أي حتى قبل 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

خفض مستوانا منذ23 ساعة

هآرتس -(الغد)

نتنياهو.. مشجع اللاساميين منذ23 ساعة

scholarships-to-study-medicine-in-america

"الشاباك" يفرض تعتيمًا على التحقيق في تفجير عبوة بـ"تل أبيب" 16 أيلول 2023

هآرتس -(الغد)

المعركة على وثيقة الاستقلال 15 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

سنة سعيدة أيها اليهود النتنون

منذ 43 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

حين ينضم رئيس الوزراء للمتطرفين

منذ 44 دقيقة
معاريف

أميركا بمهب عاصفة سياسية

منذ 45 دقيقة
أجهزة طرد مركزي بأحد مفاعلات إيران النووية.-(أرشيفية)

ليمونة تصبح ليمونادا

منذ 46 دقيقة
قوات الاحتلال تقطع الطريق أمام مسيرة بيت دجن المناهضة للاستيطان يوم الجمعة الماضية - (وكالات)

بين غزة والعبوات

منذ23 ساعة
هآرتس -(الغد)

هكذا تحطمت آمال اقتصاد السلام

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ماتوقعه رئيس وزراء أسبق

ماهر أبو طير |اليوم

تعديل لكسب الوقت

محمود الخطاطبة |اليوم

طوفان الأديان والمعتقدات

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

قطاعات بحاجة إلى تنظيم

سلامة الدرعاوي |اليوم

المادة 27/ج من قانون السير

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

معارك تمثيل الفلسطينيين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 