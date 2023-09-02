قبل الأعياد والمشاكل

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بقلم: تل ليف رام 1/9/2023إجازة الصيف انتهت، الأعياد على الأبواب، وفي الجيش الإسرائيلي يستعدون لفترة محملة بتحديات أمنية وداخلية على حد سواء. في الساحة اللبنانية، تصريحات وزير الدفاع يوآف غالنت بعد اللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة انطوني غوتيريش في نيويورك، إلى جانب التصريحات الواضحة لحسن نصرالله بان كل تصفية تنسب إلى إسرائيل على أراضي لبنان ستؤدي إلى رد فعل – تشير ظاهرا الى ارتفاع آخر في التوتر على طول الحدود الشمالية، لكن بالحذر الواجب.في الأسبوعين الأخيرين يشخص جهاز الامن عدة علامات تشير الى انخفاض صغير في مستوى التوتر. في القاموس العسكري يمكن أن نسمي هذا كنقرة الى الوراء اتخذتها ظاهرا قيادة حزب الله في كل ما يتعلق باستفزازات الجدار. لعلها محاولة للتحكم بشكل أدق بالأعمال الميدانية لنشطاء حزب الله محليين.في المقابل يجدر بالذكر انه عندما تبني إسرائيل بوتيرة سريعة السور والعائق في الشمال، فان الاحتكاك على الحدود سيستمر بل واحيانا قد تقع احداث شاذة. قضية الخيمة في الأراضي الإسرائيلية في هار دوف لا تزال لم تحل وكل حدث يتمثل باعتداء شاذ في سورية لا بد اذا كان فيه مصابون ان يغير الصورة بسرعة.وعليه فان التوتر مع حزب الله في لبنان سيرافقنا في الأشهر القادمة أيضا. لكن إلى جانب عوامل التوتر، طوافة التنقيب عن الغاز التي وصلت إلى لبنان كجزء من تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، والموفد الأميركي عاموس هوكشتاين الذي يزور المنطقة، ضمن أمور أخرى في محاولة لتقليص عوامل التوتر، تؤشر الى اتجاه محتمل لتخفيض مستوى اللهيب. التصريحات في الأمم المتحدة لوزير الدفاع غالنت والسفير جلعاد اردان هذا الأسبوع، والاحساس وكأنهما ألمحا بان المواجهة مع حزب الله تقترب يجب أن تؤخذ بالحسبان أيضا كرسالة سعى الرجلان لان ينقلاها الى مسؤولي الأمم المتحدة قبيل تجديد تفويض قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان وذلك كجزء من ممارسة الضغط على أجهزة الأمم المتحدة لان تعمل بشكل مصمم اكثر حيال حزب الله في ضوء الخروقات الكثيرة لقرار 1701 والتهديد الحقيقي في أن التفويض المتجدد الذي سيعطى هذه المرة لقوات الأمم المتحدة في لبنان سيكون اضيق بكثير.من الجانب الآخر يبدو أن أمين عام حزب الله نصرالله تعاطى هذا الأسبوع مع التهديدات غير الخفية من جانب المسؤولين الإسرائيليين تجاه مسؤول حماس صالح العاروري، الذي يقيم في لبنان ومسؤول من الذراع العسكري لحماس على النشاط التخريبي في المناطق.يفهم نصرالله جيدا بأن من يسعى لتصفية أحد ما على أراضي لبنان كان سيتحدث عن ذلك أقل بكثير ويفعل أكثر بكثير بمثابة إذا كنت ستطلق النار فأطلقها ولا تتكلم. وما يزال اختار أن يرسم بشكل مؤكد هذا الأسبوع مجال الحصانة لمسؤولي المقاومة الفلسطينية في لبنان، وأساسا كاشارة واضحة على المعضلة الإسرائيلية في محاولة لتصميم حدود واضحة بموجبها فإن تصفية زعيم فلسطيني هي أيضا ستؤدي بالضرورة الى تصعيد أمني بل وربما إلى حرب في الشمال.طبول الحرب التي دقت ظاهرا اقوى هذا الأسبوع، مصدرها هذه المرة أساسا في تصريحات ذات طابع مهدد على نحو خاص من الطرفين لكن بقدر اقل بسبب احداث وقعت حقا على الأرض، معلومات تبشر باقتراب الحرب أو اخطارات من نوايا عملية من جانب حزب الله. كل هذه بالتأكيد يمكنها في الواقع الشرق الأوسطي المحتدم ان تقع في كل لحظة معطاة، لكن رغم ارتفاع الدرجة في تصريحات التهديد، في جهاز الأمن يعتقدون أن إسرائيل وحزب الله لا يوجدان في وضع عشية حرب.الساحة الفلسطينية هي الأكثر تفجرا. في جهاز الأمن يشخصون دوما فترة الأعياد كذات حساسية امنية عالية. وهذه السنة هذا واضح على نحو خاص حين يشهد مسلسل العمليات والاحداث الأمنية في الأسبوع الأخير على ابخرة الوقود التي في الهواء.حماس، كما يقدر جهاز الامن ستصعد في الفترة القادمة جهودها لضعضعة الوضع الأمني في الضفة لكن في إسرائيل أيضا. ربط الساحات هو هدف مركزي في فكر حماس منذ حملة حارس الاسوار وهو يرتبط أيضا بالمصالح وبالدعم المتزايد من إيران لمنظمات المقاومة الفلسطينية.في الأسبوع الأخير، بعد فترة طويلة من الهدوء النسبي يبدو أن قطاع غزة يستيقظ هو الاخر حين تسمح حماس وتوجه اعمال اخلال عنيفة بالنظام على الجدار.مستوى التهديدات يتصاعد من جانب قيادة حماس ومن غير المستبعد ان في مرحلة معينة أن تستتأنف نار الصواريخ من القطاع مثلما يحصل بشكل عام. في إسرائيل يعتقدون أن قسما من الانعطافة التي تجري الآن بالتدريج في قطاع غزة يرتبط أيضا بجهود حماس المعروفة للحصول على مال اكثر ومساعدة اقتصادية من جهات دولية وكذا محاولة لممارسة الضغط على إسرائيل لغرض الحصول على تسهيلات مدنية واقتصادية إضافية.حتى لو كانت حقيقة في هذا الادعاء، فان تداخل التصعيد المتواصل في الساحة الفلسطينية في الضفة، الى جانب استئناف اعمال الاخلال العنيفة بالنظام على جدار القطاع هما تذكير بالمستقبل من خلال تجربة الماضي بان وضعا امنيا يتدهور في الضفة سيؤدي في نهاية الامر الى حملة كبيرة في قطاع غزة.لا يدور الحديث عن مسيرة تجري في يوم واحد وهذا كفيل بان يحصل بالتدريج لكن استئناف اعمال الاخلال بالنظام على الجدار، بالتوازي مع المعضلة الإسرائيلية فيما اذا كان ينبغي جباية ثمن من حماس في قطاع غزة بسبب التوجيه والتمويل للمقاومة في الضفة وفي أراضي إسرائيل ستشدد التوتر في هذه الساحة أيضا في الفترة القريبة القادمة.يبدو أن ما يقلق الجيش الإسرائيلي اكثر من التوتر في الساحات الأمنية هو بالأساس آثار الازمة العميقة في المجتمع الإسرائيلي على أهلية ووحدة الجيش.ان المعنى الفوري هو أساسا في سلاح الجو. إذ حسب تقديرات مختلفة فان اكثر من %20 من عموم طياري الاحتياط وحجم نحو 25 % من الطيارين القتاليين – لا يطيرون ويتدربون منذ شهرين. ولا يهم ان نحو نصفهم فقط ابلغوا قادتهم بانهم سيتوقفون عن الطيران بسبب الاحتجاج، وقسم آخر لاسباب أخرى لاجل إبقاء باب العودة مفتوحا.في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ستكون مناورات احتياط كبرى بحيث أنه منذ أيلول ستنكشف صورة أوسع مما يقدر الجيش في كل ما يتعلق بالامتثال للخدمة واساسا في قيادة سلاح الجو. لكن أيضا في أماكن أخرى كسلاح البحرية، قيادات هيئة الأركان العامة وفي قيادات المناطق. في الجيش يأملون بان صورة الفجوات التي ستنكشف ستكون عمليا ادنى من التقديرات الحالية، لكن من الصعب في هذه اللحظة أن نلاحظ تفاؤلا في هيئة الأركان في هذه المسألة.ان تصعيد الاحتجاج سيؤدي مباشرة الى تفاقم الازمة في داخل الجيش. فالى جانب الالتماسات للعليا في مسألة علة المعقولية، في الجيش يعتبرون مسألة قانون التجنيد والقانون الأساس تعليم التوراة كالموضوع المركزي الكفيل بان يؤثر على الجيش وليس فقط على منظومة الاحتياط.إلى جانب الخوف من بعض الضرر الذي قد يلحق باهلية الجيش للحرب في الأشهر القادمة واساسا بسبب الازمة العميقة في سلاح الجو والاعتزالات الأخرى لضباط الاحتياط في منظومات إضافية اذا ما سجل تصعيد آخر في الازمة الداخلية – في هيئة الأركان تقلقهم أيضا الآثار على المدى البعيد.في هذه المسألة لقوانين التجنيد كفيلة بان تكون آثار مستقبلية بعيدة المدى على الدوافع للخدمة القتالية. وعلى معطيات التجنيد، في آب (أغسطس) الماضي لم يكن أي تأثير وكانت عالية. من الصعب تقدير صورة الوضع في تجنيد تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لكن معقول الافتراض ان هنا أيضا لن تكون صور دراماتيكية بعد وعليه فان النظر في هذا السياق هو للمدى الابعد ولمسألة المساواة في العبء كفيل بان يكون هذه المرة وزن اكبر مما في الماضي.في محادثات غير قليلة اجريها مع أهالي الفتيان قبيل التجنيد من الصعب تجاهل الإحساس بان مزيدا من الأهالي ممن خدموا هم انفسهم في الخدمة القتالية يطرحون علامات استفهام على الخدمة القتالية لابنائهم.في مسألة أخرى تتعلق برفض التجنيد للجيش من جهة مرشحين للخدمة، رغم منشورات مختلفة وما يكتبه فتيان تنشر في على وسائل الاعلام في الجيش لا يشخصون تغييرا في الميل. ففي كل سنة بين خمسة وعشرة شبان لا يتجندون للجيش على خلفية رفض أيديولوجي، وفي هذه اللحظة لا يوجد تغيير في الميل. في الجيش يقلقهم أساسا ميل المس بالدافع للخدمة القتالية، وهي مسيرة لن يكون تشخيصها واضحا الا بعد سنة فأكثر.في السطر الأخير، يحدد الجيش الشهر الحالي بأنه سيكون مثابة لسان الميزان. إيجاد حلول، توافقات ومساومات بين الأطراف في مسألة الإصلاح القضائي وقوانين التجنيد كفيلة بان تساعد الجيش في عملية إعادة البناء التي يحتاجها جدا.في تقدير أكثر تشاؤما ويبدو أكثر واقعية اكثر يتمثل باحتدام الازمة في المجتمع الإسرائيلي، يحذر الجيش من أن الآثار والمضاعفات ستكون ملموسة مباشرة بالجيش. مثل استيقاظ الاحتجاج الذي سيقع في مراكز احتكاك كثيرة في شهر خلال الشهر الحالي.الشهر القريب يلوح كمركب قاس جدا للجيش مع التحديات الاهلية ووحدة الصفوف. ووزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الأركان هرتسي هليفي سيواصلان عكس خطورة الوضع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.