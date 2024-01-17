قبيل الانفجار في الضفة

بقلم: أسرة التحرير
رسالة جهاز الأمن لا تقبل التأويل: إسرائيل ملزمة بالتخفيف عن الوضع الاقتصادي المحتدم في الضفة. كما أن الأميركيين أيضا يرفعون لإسرائيل رسالة مشابهة. فلأجل التخفيف من الأزمة الاقتصادية في الضفة، على إسرائيل أن تسمح بدخول، محدود ومراقب جدا، للعمال، حتى في ذروة الحرب، بالضبط مثلما تسمح الآن بدخول محدود ومراقب للعمال الفلسطينيين الى المستوطنات. كما أن على الحكومة أن تحول كل أموال الضرائب التي تعود للسلطة الفلسطينية دون اقتطاع القسم الذي يحول منه الى غزة.
عملية الطعن والدهس في رعنانا قبل يومين التي قتلت فيها امرأة ابنة 79 وأصيب 17 مواطنا آخرين، هي إشارة خطيرة لموجة عنف. لا ينبغي أن يستخلص منها أنه محظور إدخال العمال، وذلك لأن الحديث يدور عن ماكثين غير قانونيين كانوا عمليا ممنوعي الدخول الى إسرائيل لاعتبارات أمنية.
إن الاشتعال الأمني في الضفة وفتح جبهة إضافية في الحرب هما خطر من الواجب منعه. لشدة الرعب، فإن الحكومة تشعل إوار هذه الحرب من خلال خنق اقتصادي، تصريحات استفزازية تجاه السلطة الفلسطينية، تشبيهات عديمة المسؤولية بينها وبين حماس وإعطاء ضوء أخضر للمستوطنين للتسلح ودحر مزيد من الفلسطينيين الى خارج أراضيهم في الضفة.
كل هذا في الوقت الذي يتواصل فيه التنسيق الأمني من السلطة مع إسرائيل، بما في ذلك اعتقال نشطاء حماس والجهاد الإسلامي. نتنياهو وحكومته يفهمان جيدا معنى وقف التنسيق الأمني ومع ذلك يفضلان المخاطرة السائبة في الوقت الذي تقاتل فيه قوات الجيش في غزة وتحمي حدود الشمال. محظور السماح لمتطرفي المستوطنين في الحكومة أن يملوا السياسة ويدهوروا إسرائيل الى انتفاضة ثالثة. على الحكومة أن تحرر الضفة من الخناق الاقتصادي عليها، أن تلجم المستوطنين وتحمي التعاون مع السلطة.
يدور الحديث عن خطوات ضرورية لكنها أيضا لا تكفي وحدها. فقد قال وزير الدفاع يوآف غالنت، الأسبوع الحالي "إن نهاية المعركة العسكرية يجب أن تكون جزءا من فعل سياسي. التفكير السياسي هو الذي يقود الفعل العسكري، وانعدام القرار السياسي من شأنه أن يمس بتقدم العملية العسكرية". أقوال صحيحة أيضا بالنسبة للضفة الغربية. دولة إسرائيل تحتاج لأن تقرر ما الذي تعتزم فعله في المناطق المحتلة. في المدى البعيد لن يكفي تحسين الاقتصاد وتحرير الأموال للسلطة لأجل منع العمليات. على إسرائيل أن تعترف بالواقع: حل سياسي فقط يمكنه أن يحل المشكلة القومية. لكن لهذا الغرض، فإن إسرائيل ملزمة بالتخلص من نتنياهو، الذي فشل فشلا ذريعا في هذه الساحة أيضا.