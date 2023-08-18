قتلوا صديقه أمام عينيه ونكلوا به

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هآرتسبقلم: جدعون ليفي واليكس ليباك18/8/2023طالب ابن 19 سنة كان يقف في الشارع وهو يبكي. جسمه كان يرتجف وصوته مختنق الى درجة أن قام أحد أقاربه باحتضانه. علامات الصدمة كانت ظاهرة عليه. وكيف يمكن أن يكون الأمر مختلفا: في هذا المكان، في الشارع الضيق الذي ينزل من مركز قريته سبسطيا، فقد صديقه المقرب أمام عينيه. بقع دماء صديقه ما تزال على الشارع. في هذا المكان أصيب هو نفسه أيضا، وبعد ذلك ضرب على يد الجنود الذين، حسب قوله، نكلوا به لفترة طويلة. في هذا المكان فقد صديقه السيطرة على السيارة التي كانوا يستقلونها، بعد إطلاق النار على رأسه وعلى جسمه، والسيارة اصطدمت بالجدار على الشارع. الآن توجد هناك صور القتيل وهو يرتدي ربطة عنق حمراء وعدد من أصص الأزهار ذبلت من الجو الحار وعلم فلسطين أيضا.في هذا المكان، وقف في هذا الأسبوع الطالب محمد مخيمر، وتذكر ما فعله به جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا أفضل أصدقائه أمام عينيه دون ذنب. وبعد ذلك توجهوا للتنكيل به. الجنود يقولون إن السائق حاول دهسهم. وحقيقة أن مخيمر تم إطلاق سراحه بعد تسعة أيام من قبل المحكمة العسكرية تدحض هذا الادعاء: لم تكن عملية ولم يكن دهسا. فقط الشعور بالقوة والانفعال الزائد للجنود الشباب الذين أصيبوا بالملل وكانوا متعطشين لأعمال الإثارة بدرجة كبيرة من أجل إطلاق أكبر قدر من النار.قبل شهر بالضبط نشرت هنا قصة مشابهة: شابان من يعبد سافرا الى أرض العائلة في قرية طورة، وقامت قوة للجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على سيارتهما وإصابتهما إصابة بالغة. في الجيش قالوا في حينه أيضا إنهما حاولا دهس الجنود، لكن منفذي "العملية" التي لم تكن، حتى لم يتم اعتقالهم ("منطقة الشفق"، "هآرتس"، 28/7). بعد شهر كانت لنا قصة رعب مشابهة.محمد مخيمر وفوزي مخالفة كانا صديقين من الصغر. وهما يعيشان كجيران في سبسطيا وقد تعودا فعل كل شيء معا. هكذا أيضا كان في يوم الجمعة في 21 تموز (يوليو) الماضي، طلب والد فوزي منه أن يذهب الى مصنع أكياس النايلون الذي يمتلكه والذي يوجد في القرية القريبة دير شرف وأن يقوم بتشغيل الأفران قبل يوم العمل التالي، هو يفعل ذلك مساء كل سبت في نهاية يوم العطلة. فوزي اتصل مع صديقه واقترح عليه الذهاب معا. سافرا في سيارة والد فوزي من نوع سيات اتيكا. محمد طالب في السنة الأولى في كلية المحاسبة وفوزي كان طالبا في السنة الأولى في الإدارة، وهما كانا يتعلمان في جامعة القدس المفتوحة في نابلس.سافرا في منحدر الشارع الضيق. الجنود ظهروا فجأة بالظلام. الساعة كانت 23:50. محمد قدر أن نحو 15 جنديا كانوا يسيرون على الشارع الذي تعرج قليلا في هذا المقطع. إطلاق النار كان كثيفا. عشرات الرصاصات، حسب قوله، من دون أي تحذير. رأس فوزي سقط على ركبتيه، لكن محمد لم يفكر بأن صديقه قد مات. هو نفسه أصيب برصاصة في يده اليمنى وشظايا في جسده. عند رؤية صور سيارة السيات المثقوبة كلها يصعب معرفة كيف نجا محمد.الجنود صرخوا عليه وطلبوا منه النزول من السيارة. هو وقف على الشارع ويتذكر. هم صوبوا البنادق نحوه وهم صرخ عليهم: لا تطلقوا النار. نزل من السيارة وقاموا بدفعه ورموه على الشارع. أحد الجنود وضع قدمه على عنقه. بعد ثلاث دقائق جروه ووضعوه بجانب جدار الاسمنت الذي يوجد في طرف الشارع. أحد الجنود سأله باللغة العربية: ما الذي حدث لكما؟ محمد رد بأنهما كانا في الطريق الى دير شرف وتفاجآ من إطلاق النار من دون سبب ومن دون تحذير. محمد قال إنه ظهر له بأن الجندي الذي مال نحوه وهو يتحدث معه قام بإرسال نظرة استغراب لزملائه وكأنه يقول لماذا أطلقتم النار. في هذه الأثناء وصلت الى المكان سيارة إسعاف فلسطينية قامت بنقل فوزي. محمد أراد الاقتراب لرؤية صديقه -حتى الآن لم يكن يعرف أنه ميت- لكن الجنود منعوه وهددوا بأنهم سيطلقون النار عليه مرة أخرى.الجنود كبلوا أيدي محمد من الخلف. والممرض الفلسطيني قال له إن فوزي مات. الآن محمد ينفجر بالبكاء الشديد. هو يتذكر المرة الأخيرة التي شاهد فيها صديقه. رأسه على ركبتيه. الجنود أمروه في هذه الأثناء بأن ينهض وأخذوه معهم الى شفيه شومرون التي تبعد كيلومترا عن المكان. وقد قال إن أحد الجنود ضربه بعقب البندقية أثناء السفر وأنه سقط بسبب الضرب. عندما كان ملقى على الشارع قام أحد الجنود بضربه على ظهره. محمد نهض، لكن الضرب بعقب البندقية لم يتوقف طوال الطريق الى شفيه شومرون. الدماء كانت تسيل من ذراعه. قرب حاجز الدخول الى المستوطنة أجلسوه على حجر وعصبوا عينيه بقطعة قماش.عندما كانت عيناه معصوبتين، عاد الجنود وضربوه وركلوه، كل واحد بدوره. أحد الجنود رفعه وأسقطه على الأرض بضربة واحدة. في النهاية وضعوه في سيارة عسكرية، التي فيها تواصل الضرب أيضا. قاموا بالدوس عليه. أحد الجنود دعس على رقبته وآخر على إصابته في ذراعه. أخذوه الى القاعدة العسكرية في شفيه شومرون وهناك قام ممرض عسكري بفحصه وتنظيف إصابته. ممرض آخر أعطاه حقنة، حسب قوله، بصورة عنيفة. بعد ساعة جاءت سيارة إسعاف لنجمة داود الحمراء ونقلته الى المستشفى، التي لا يعرف أين (من المرجح مستشفى مئير في كفار سابا). في سيارة الإسعاف شعر بأنه يفقد الوعي.بعد قضاء ليلة في المستشفى، أطلق سراحه وتم أخذه للتحقيق في مركز الشرطة في اريئيل. ضابط الشرطة اتصل مع والده وأبلغه عن وضع ابنه، وسمح لمحمد أيضا بالقول لوالده بأنه سيتم إحضاره من أجل تمديد اعتقاله في المحكمة في سالم بعد يومين.هنا أوقفنا تذكر الأحداث على الشارع بسبب الحرارة المرتفعة وذهبنا الى منزل عائلة فوزي القتيل. الوالدان هما فائقة (42 سنة) التي كانت تبكي طوال الوقت، وزوجها هاني، صاحب المصنع (48 سنة). هاني قال إنه سمع في تلك الليلة إطلاق النار وعندها بدأ يتصل بفزع بالهاتفين المحمولين لابنه ولكن دون جدوى. صعد على سطح المنزل وشاهد سيارة وجنودا حوله. حتى الآن هو لم يكن يعرف أن ابنه هناك. اتصل مع الجيران القريبين من مكان الحادثة وسألهم عن نوع السيارة التي تقف هناك. وهم قالوا له إنها سيارة سيات. سارع في الذهاب الى مستشفى رفيديا في نابلس وهناك أبلغوه بموت ابنه.المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قال هذا الأسبوع للصحيفة: "أثناء نشاط لقوة من الجيش الإسرائيلي في قرية سبسطيا حدثت محاولة دهس للقوة التي ردت باطلاق النار على المشبوهين الذين كانوا في سيارة. خلال الحادثة سائق السيارة قتل ومتهم آخر كان يسافر معه أصيب وتم نقله لتلقي العلاج. ظروف الحادثة قيد الفحص. لا توجد أي شكوى عن عنف الجنود تجاه المشبوه. وإذا تم تقديمها فسيتم فحصها كالعادة".