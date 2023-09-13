الخميس 14 أيلول 2023
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قرار واحد فقط أمام المحكمة العليا.. إلغاء قانون ذريعة المعقولية

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: تسفي برئيل

توجد لعبة مقامرة مدهشة تجري مؤخرا، وقد وصلت إلى الذروة قبل افتتاح "محاكمة القرن" أول من أمس في المحكمة العليا. ماذا يمكن أن يكون موقف كل قاض. ماذا سيحدث إذا وافقت المحكمة العليا على التماس إلغاء قانون "إلغاء ذريعة المعقولية؟ أي من أعضاء الكنيست في الائتلاف سيتبنون بشكل كامل قرار الحكم وأي أعضاء يقومون الآن بإعداد برميل الوقود من أجل إشعال احتجاج اليمين والحكومة؟.اضافة اعلان
أول من أمس، كانت هذه هي الأسئلة المهمة والمشروعة، لكن فيها ما يمكن ليس فقط أن يدل على توقع مؤكد لحدوث الانفجار، بل بالاساس على تحطم المبدأ الحديدي في الديمقراطية وهو أن قرارات المحكمة هي "قدس الأقداس"، ومحظور أن تكون هناك أي طريقة لتجاوزها أو حتى فقط تبني الأجزاء الجديرة بالأكل ورمي الباقي. "ماذا سيحدث لو..."، هذا سؤال أجيب عليه بالكامل من قبل أعضاء عصابة الإجرام، الذين أوضحوا في معظمهم أن "الكنيست لا يمكنه الموافقة على سحقها بخضوع". أي إنهم هم الذين سيقومون بسحق المحكمة وليس العكس. هذا هو المسدس الموضوع الآن أمام الـ 15 قاض في المحكمة العليا والذي يهدد حياة السلطة القضائية. ولكن من الخطأ المصيري التفكير بأن الأمر يتعلق فقط بصراع شديد بين الكنيست والمحكمة على جوهر مبدأ فصل السلطات.
أمام المحكمة العليا توجد الآن معضلة يصعب تحملها. إذا رفض قضاة المحكمة الالتماس وقاموا بشرعنة إلغاء ذريعة المعقولية، فربما يجد هذا القانون نفسه من دون دولة يمكن تطبيقه فيها. لا يوجد أمامنا إلا تخيل تأثيرات هذا القرار. حكم احتجاج الجمهور والأضرار الكبيرة التي ستلحق بالاقتصاد وبالمكانة الدولية للدولة ومواطنيها والشلل في جهاز التعليم وجهاز الصحة وتدمير الخدمة العسكرية. أمام تهديد أعضاء كنيست، بأنهم لن يوافقوا على أن تتجاهلهم المحكمة العليا، سيقف تهديد الجمهور الذي سيوضح لهم بأنهم لم يعودوا يمثلونهم. علاقة المحكمة العليا بالقانون ستحوله الى تمرين نظري، يبدو أنه سيحافظ على كرامة الكنيست، ويمنح المحكمة وقتا إضافيا للنجاة من الذين يريدون قتلها. ولكن إضافة إلى ذلك، سيثبت أن الذين انتقدوها قالوا الحقيقة وهي أن جهاز القضاء مقطوع عن الجمهور.
الآن الحديث لا يدور عن خطر نظري فقط، لأنه عندما ستتم إزالة السور الواقي الذي يوجد للجمهور ممن يجلس في الكنيست وفي الحكومة، وعندما ينهار الامن الاقتصادي والشخصي للمواطن – الذي تلتزم به الدولة – فإنه مرة أخرى لن يكون للمواطن أي التزام بتطبيق العقد الذي تم خرقه بقدم فظة. ليست مكانة الكنيست وصلاحيته في وضع بنود العقد الوطني الجديد هي التي تتم مناقشتها الآن في المحكمة العليا، بل استعداد الجمهور لمناقشة تغيير شروط العقد.
موافقة الكنيست على التقاضي في المحكمة العليا هي أمر مضلل، حيث إنه يمكن أن يعتقد الشخص بأنه ما تزال هناك احتمالية معقولة لمواصلة تطبيق العقد القديم الذي خدم الدولة 75 سنة. ولكن عندما يحتج الطرف الأول، مجرمو الانقلاب، على مجرد صلاحية المحكمة العليا في لعب دور المحكم، فان الطرف الثاني يدرك أنه حتى لو لم تقم المحكمة العليا بإلغاء قانون إلغاء ذريعة المعقولية لن يكون لديه سوى قطعة من الورق التي يمكن أن يصنع منها شيئا جميلا، ودولة لم يعد بإمكانها أن تشكل إطارا آمنا لمواطنيها.
من هنا، فإنه أمام المحكمة لا توجد معضلة حقا. هي لا يمكنها وغير مخولة بتربيع الدائرة. يجب عليها التقرير بشكل قاطع أنها تقوم بإلغاء ذريعة المعقولية، وأنها لن تجري عليه تشريحا في محاولة لإرضاء أي طرف. ليس لذلك تم اعداد دورها في هذا الوقت الخطير. كل التعرجات والتفاهمات والتنازلات كان يمكن لمجرمي الانقلاب القيام بها قبل النقاش القانوني، ويمكنهم القيام بها بعده. كل المسؤولية ملقاة على عاتق القضاة، ومحظور على المحكمة العليا، حتى لو بنية حسنة أو حتى من أجل الإبقاء على وجودها، أن تكون شريكة في الجريمة التي ينوي الكنيست ارتكابها ضد مواطني الدولة.
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