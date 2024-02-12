قريبا سيبدأ الاحتجاج الأكبر في تاريخ الدولة

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هآرتسرفيف دروكر12/2/2024لقد كانت أمامه فرصة كبيرة، جاءت في الوقت الأكثر فظاعة، لكن مع القليل من العقل السليم كان يمكنه استغلالها. لو أنه قام بنقل وزير المالية ووزير الأمن الوطني الفاشلين من منصبهما، وضم يئير لبيد وافيغدور ليبرمان للحكومة، وألغى الوزارات العشر الزائدة وقام بإقالة جميع أعضاء الكنيست النرويجيين، وألغى الأموال السياسية، وألقى خطابا تأسيسيا، لو أنه فعل ذلك لكان يمكنه في نهاية الحرب القول "أنا سأعتزل، لا يهم من المذنب، أنا أتحمل كل المسؤولية، الآن وأنا متحرر من الاعتبارات السياسية فإنني سأكرس الأشهر الأخيرة لي في هذا المنصب فقط لإدارة الحرب".أثناء الحرب كان يعطي الأميركيين موافقة مستقبلية (فارغة من المضمون) بدولة فلسطينية منزوعة السلاح. هذا كان سيجلب لنا اتفاق تطبيع تاريخيا مع السعودية، والاحتفال الرسمي في البيت الأبيض وإنشاء محور عربي معتدل يشكل وزنا مقابلا للمتطرفين. في الوقت نفسه كان سيعطي عناقا دافئا لرئيس الأركان ورئيس الشاباك، ويدعمهما ويساعدهما ويعمل على إسكات من يتجرأ على مهاجمتهما. أشخاص، مثل عميحاي الياهو كان سيقوم بإقالته في اليوم الذي تحدث فيه عن القنبلة النووية، وكان يمكن أن يجري مقابلة مع القنوات الإسرائيلية وحتى مع مراسلين معادين وأن يتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل ويشرح كيف سيتم الخروج من الحرب الى واقع أفضل.هذا النتنياهو كان سينزل عن المنصة مثل غولدا مئير، مُهان ومكروه من قبل جزء كبير من الشعب، لكن أيضا كشخص يقولون عنه بأنه "على الأقل بعد 7 تشرين الأول (اكتوبر) استيقظ وفعل ما يجب أن يُفعل في الحرب.في القريب سينطلق ضده الاحتجاج الأكبر في تاريخ الدولة. الاحتجاج ضد الإصلاح القانوني سيظهر مثل تجربة أدوات مريحة مقارنة بما سيحدث في هذه المرة. الذين سيخرجون، ربما الملايين، سيصرخون "ارحل". هم لن يتركوا الشوارع، سيجلسون على الشوارع، وعلى رأس كتائب المتظاهرين سيقف رجال الاحتياط الذين عرضوا حياتهم للخطر وفقدوا أصدقاءهم وأبناء العائلات الثاكلة وأبناء عائلات المخطوفين. وحتى الرياح الداعمة من قبل بن غفير، لن تخلق في الشرطة الاستعداد أو القدرة على تفريق هذه المظاهرات.هذا سيكون شيئا صعبا وقبيحا وسيتدهور أحيانا إلى أعمال عنف وسيشل الدولة، التي هي في الأصل ستكون ما تزال تلعق الجراح وتجد صعوبة في العودة إلى الحياة الطبيعية. جماعته سيحاربون، بدرجة معينة باسم الفكرة، وكثيرون باسم كسب الرزق. سيقولون له إن هذا سيمر وإن هذا احتجاجا سياسيا وإن الإدارة الأميركية ستدفع ثمن ذلك وأن إيران هي التي تقف وراء ذلك وإن هذا احتجاجا مقنعا لكابلان. السيدة الأولى ستتطاول وستتصل مع اييلاه (زوجة بن غفير) ونتنياهو سيتحدث مع ايتمار بن غبير، وربما أيضا مع المفتش العام للشرطة. هم سيصرخون ويهددون وسينفخون السم. يئير (ابن نتنياهو) سينثر من الأعلى غبار السحر، واسحق غولدكنوفف سيشرح بأن هذه هراءات.نتنياهو سيواصل ألاعيبه كالعادة. سيقوم بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وسيلتقط صورة مع قاضي المحكمة العليا الذي سيترأسها، وسيتعهد بأنه سيوافق على استنتاجاتها وأنه "سيتحمل المسؤولية"، لكن كل ذلك لن يساعده. هذا سينتهي. وفي نهاية المطاف الشخص الذي تعود على التباهي بجلد الفيل خاصته سيضطر الى الاستسلام. هو سيقدم استقالته وسيرحل بإهانة أكثر من أي وقت مضى، محتقر ومنبوذ، وسيتم تذكره كرئيس الحكومة الأسوأ في تاريخ الدولة.الكثيرون نفد صبرهم. يريدون الخروج إلى الشوارع. حتى الآن هذا ليس الوقت المناسب. نتنياهو يعد بأن "الانتصار المطلق" قادم. بني غانتس وغادي ايزنكوت ما يزالان في الحكومة. الخوف من أن الاحتجاج سيتلاشى هو أمر مدحوض. هو ببساطة يجب أن يكون بعد استقالة قادة الجيش والشاباك. وبعد أن يغادر غانتس وايزنكوت ويبقى نتنياهو وحده في القمة. الوحيد الذي لم يدفع الثمن. نحن لسنا بحاجة إلى البحث عن توقيت دقيق. غضب الجمهور أكبر من أن يتمكن أي أحد من وقفه.