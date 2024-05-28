قصف الأبرياء لن يحقق النصر

بقلم: زهافا غلئون
هناك تقريبا 35 قتيلا وعشرات الجرحى في الهجوم لسلاح الجو في رفح. كل ذلك من أجل تصفية اثنين من نشطاء حماس. في الجيش أعلنوا أن التصفية نجحت، وحتى أكثر مما كان متوقعا. لقد قمنا بالقضاء عليهما، وعلى جيرانهما، وحسب التقارير أيضا أبناء جيرانهما. 35 رجلا وامرأة وطفلا قتلوا في هذا الهجوم. واذا كانت التقارير صحيحة فهم كانوا يوجدون في منطقة أعلنا عنها بأنها آمنة ولا حاجة لإخلائها. لقد قتلوا بسبب النار التي اشتعلت بالخيام. كثيرون ماتوا لأنه لا توجد مستشفيات أو عيادات في المنطقة يمكن أن تقدم العلاج لهم. مأساة متدحرجة من النوع الذي كل من له عيون في رأسه كان يمكنه تخيلها. عمليا، مأساة توقعها كثيرون وحذروا منها.
هذا حدث، ضمن أمور أخرى، لأن لا أحد لدينا يتجرأ حتى على التطرق لهذه الكارثة. من غير الصحيح سياسيا التحدث عن دماء الفلسطينيين، وبالتأكيد ليس عن السكان في قطاع غزة، ولا سيما بعد المذبحة الفظيعة في 7 أكتوبر، لذلك، هم يتجاهلون، ولم يقتل بشر. يمكن أيضا عدم التجاهل، إذا رغبنا، والتحدث عن الهجوم هناك كـ "ضرر اعلامي". اذا كنتم في عمق اليمين يمكنكم ايضا الاحتفال بهذا الموت، مثل يانون ميغل ونافا درومي، اللذين بالنسبة لهما الناس الذين احترقوا هم طريقة اخرى للاحتفال بعيد "لاغ بعومر".
يجب على أحد هنا البدء بتقديم اجابة سريعة. هل الجيش هاجم بشكل متعمد منطقة يمكن أن تكون منطقة آمنة؟ الى أي مستوى كان مهما هدف الهجوم، الذي تصفيته تبرر قتل 35 شخصا؟ هل ستكون عقوبة بالحد الأدنى ضد الأشخاص الذين يحتفلون في الشبكات الاجتماعية بموت الأطفال؟. ربما هذه الكلمات تضيع في الحكومة. ربما إن قلوبكم أصبحت قاسية تجاه دماء المدنيين. والغضب والدماء أخذت منكم جزءا أساسيا مما يجعلنا من بني البشر. ولكن إذا كان هذا هو ما حدث فاسمحوا لنا بالتحدث معكم باللغة الوحيدة التي تفهمونها، لغة المصالح.
إن تفجير أطفال وقتلهم في منطقة اعتبرتموها منطقة آمنة، بعد دقيقة على مناقشة موضوعكم في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ليس هو الوصفة المؤكدة لهزيمة حماس. الأمر أصبح يتعلق بوصفة ممتازة لتصفية بقايا الشرعية الدولية القليلة لاستمرار الحرب. عيناب تسينغاوغر، والدة الجندي المخطوف متان، لاحظت ذلك قبل فترة طويلة قبل جميع الجنرالات، وحذرت بأنه اذا استمرت الحرب بهذا الشكل فان العالم في نهاية المطاف سيجبرنا على وقفها دون إعادة المخطوفين. انظروا حولكم وقولوا إنها لم تكن محقة. هي محقة، ضمن أمور أخرى، بالضبط لأننا نسمح بمثل هذه الهجمات في أوساط المدنيين ولا نعرف ما هي المشكلة.
عندما سيضطرنا العالم الى وقف الحرب، من خلال فرض العقوبات وعدم التزويد بالسلاح والمشنقة الاقتصادية، فان اشخاص مثل نتنياهو سيقولون لقد كنا على بعد خطوة من النصر المطلق، لكن اللاساميين في العالم لم يسمحوا لنا بذلك. عندها يجدر القول وعلى الفور: اذا كانت خططك الإستراتيجية لا تأخذ في الحسبان شرعية إسرائيل الدولية فهي لا تساوي أي شيء، هي مجرد وهم مضحك. من لا يدرك أن القتال في مخيم لاجئين مكتظ هو احتكاك محتم مع السكان المدنيين وتعريض النتائج للخطر مثلما حدث في قصف رفح، لا يجب أن يكون رئيس حكومة، لأننا وبحق كنا في هذه الحملة أكثر من مرة وكل عاقل يعرف أن السؤال ليس هل، بل متى.
لا يوجد نصر مطلق، هذا يجب أن يكون واضحا. نحن في نهاية الاعتماد الدولي. نتحرك على رائحة الوقود. أي كارثة كهذه، يجب على امثال يانون ميغل ونافا درومي الذين يحتفلون حولها، تقربنا أكثر فأكثر مما توقعته سانغكاوغر – وقف القتال وما يزال المخطوفون في غزة، واسرائيل ضعيفة وفقيرة أكثر ومحاطة بالأعداء.
يوجد في غزة بشر، أطفال ونساء ورجال أبرياء. يوجد في غزة أيضا مخطوفون إسرائيليون. وإذا رغبنا في تحقيق شيء يشبه النصر فيجب أولا البدء في التعامل مع حياة هؤلاء بخوف مقدس. يجب اعادة المخطوفين في صفقة الآن. وتعيين لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 اكتوبر وسيرورة هذه الحرب ووقفها. وإلا فإنه وبحق كل ما سنحصل عليه، بعد كل الدماء التي سفكت، هو نصر لحماس.
في هذه الأثناء يبدو أن هذا هو بالضبط ما يريده بيبي.