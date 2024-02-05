الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كفوا عن الانجرار وخذوا زمام المبادرة

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
بقلم: يوسي يهوشع

ما يحصل في الأيام الأخيرة حول المفاوضات لتحرير المخطوفين والمخطوفات تجاوز منذ زمن بعيد حدود المنطق السليم. تقارير مشكوك في مصداقيتها عن رد حماس على المخطط للاتفاق تجر ساعات فوق ساعات من المداولات في الاستديوهات وتتسبب للدولة بأن تنتظر المرة تلو الأخرى موقف حماس: تارة تكون هذه 24 ساعة، تارة أخرى 48 ساعة. تارة في السابعة مساء وعندها بعد ربع ساعة مجهولة. وكل هذا حين لا يكون واضحا إذا كانت القيادة الإسرائيلية قادرة على أن تمرر إتفاق، وذلك لأن الكثيرين في الحكومة ينفرون منه.اضافة اعلان
النتيجة هي أنه من مكان اختباء يحيى السنوار في أحد الانفاق أخذ مرة أخرى الصدارة ويواصل تمزيق أعصاب المجتمع الإسرائيلي، رغم أنه وضعه أصعب بكثير مما يبث إلى الخارج: في خانيونس، معقل حماس حتى وقت أخير مضى، يوشك على أن يفقد لواءه المركزي في غضون أسبوع في أقصى الأحوال.
في جهاز الأمن يقولون أنه لا يوجد أي سبب يدعونا لأن نتحرك من هناك أو حتى جلب رأس زعيم حماس في القطاع. كلما تقدم الجيش الإسرائيلي تحسنت الصورة الاستخبارية أيضا، بفضل التحقيق مع الأسرى والقتال في الأنفاق. هذا لا يعني أننا سنصل إلى السنوار صباح غد. فهو ذكي بما يكفي كي يتحرك مع حساب مخطوفين حوله، لكن بخلاف التفاؤل وحتى الاعتداد الذي يبثه إلى الخارج – كانت له حتى الآن أيام أجمل.
في الجيش وفي الشاباك يطلبون من الجمهور، كما اعتدنا في الأشهر الأربعة الأخيرة، الصبر و "التفكير بتعابير السور الواقي" بمعنى الفهم بأنه بعد الضغط الأولي تأتي مرحلة تعميق الإنجاز، حتى الانكسار. المشكلة هي أن في السور الواقي لم يكن مئات المخطوفين، آلاف النازحين من بيوتهم، أزمة داخلية خطيرة وكذا حكومة فيها أعضاء متطرفون يحرصون جدا على إضاعة كل ما تبقى من ائتمان دولي. وعليه، فإذا ما واجهنا وضعية في مجال مختلف تماما هناك حاجة الآن إلى ضربة تسمح لإسرائيل بأن تفاجئ مثلا: تقليص المساعدات الإنسانية لأجل حشر القطاع، وبالمقابل حمل الأسرة الدولية على أن تدفع باتجاه الصفقة.
عمل  يكمن في مشكلة رفح حيث نشأت امبراطورية تهريب حماس التي تسيطر على المنطقة بواسطة أربع كتائب. يمكن للجيش الإسرائيلي أن يهزمها: وإن كان التحدي مركبا بسبب حشر السكان هناك والذي بلغ عددهم حتى الآن 1.4 مليون رجل وامرأة لكن عملية تحريك مرتبة يمكنها أن تخلق ظروفا لمناورة في المنطقة. هذه ستكون بحكم الأمر الواقع هزيمة الذراع العسكري لحماس حتى بدون تصفية القيادة. هكذا أيضا، قال مسؤولون كبار في الجهاز أنهم متفائلون أكثر بالنسبة للنتيجة النهائية المرغوب فيها – تقويض الذراع العسكرية لحماس – مما كانوا في بداية الحرب. هؤلاء المسؤولون لا يفكرون بتعابير تصفية آخر وسيلة إطلاق، لكن في كل ما يتعلق بالبنى التحتية الهامة تحت الأرض وكذا المستوى القيادي – بالتأكيد. في خانيونس، مثلا، الفريق القتالي في المظليين يعمق في الأيام الأخيرة عمله في حي العمل غربي المدينة، معقل القتال.
المقاتلون اجتاحوا خزنات ومكاتب الصرافة المنظمة وعثروا على أكثر من ثلاثة ملايين شيكل كانت تمول القتال. كما عثر على وثائق استخبارية، وسائل قتالية كثيرة، فوهات تحت أرضية، مواقع رصد ومصانع لإنتاج الوسائل القتالية. المهاجمون الذين كانوا يوشكون على إطلاق النار عليهم وزرع العبوات صفوا بنار القناصة وبمساعدة قذائف الهاون وبمسيرات سلاح الجو. بالتوازي دمر مقاتلو جفعاتي قاعدة "القادسية" حيث عثر على مكتب يستخدمه شقيق السنوار وكان مركزا في الإعداد لـ 7 أكتوبر. كانت في المكان مكاتب أخرى لمسؤولين كبار لكن أكثر ما أثار الاهتمام حقا هي ماكينات إنتاج ألمانية حديثة لإنتاج السلاح أدخلت من سيناء بعد تفكيكها وإعادة تركيبها.
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