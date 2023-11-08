كل ما عرفته الاستخبارات الإسرائيلية عن أنفاق "حماس"

اضافة اعلان

هآرتسبقلم: عاموس هرئيل8/11/2023رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي لم يجد بعد الوقت لتعزية العائلات الثكلى بسبب الحرب، ولا نريد التحدث عن زيارته للاجئي الكيبوتسات من الغلاف، أطلق، أول من أمس، بيانا مطولا آخر لوسائل الإعلام عن زيارته الاستعراضية لوحدات الجيش الإسرائيلي. في هذه المرة، كان هؤلاء هم جنود وحدة اغوز ووحدة خروب، الذين تم استدعاؤهم ليكونوا بمثابة الزينة للزعيم، الذي شعبيته بدأت في التذكير بفترة ايهود اولمرت في أواخر حرب لبنان الثانية."نحن لا ننوي التوقف"، أعلن نتنياهو أمام المقاتلين الذين التقى معهم في قاعدة تساليم. "أريد أن أقول لكم إن ما ترونه في المنطقة، ومن التقارير التي أحصل عليها أنا وكابنت الحرب والتحدث مع القادة والجنود، فإن هذا نجاح غير عادي. أقول لكم: زارنا أميركيون، جاؤوا وأوضحوا لنا ما الذي حدث في الفالوجة، وماذا حدث هنا وماذا حدث هناك. هم اندهشوا من إنجازاتنا. صحيح أن هناك مشكلات أيضا، توجد حوامات وعبوات وقذائف مضادة للدروع. أحيانا أيضا هناك خسائر مؤلمة جدا، لكن بالإجمال النجاح هائل".المحادثات مع قادة الجيش، الذين يقودون القتال في القطاع ومن يديرون القتال في المستوى الأعلى في هيئة الأركان، تظهر صورة معقدة أكثر. في الجيش راضون حقا، وحتى أنهم يتفاجأون للأفضل من المستوى المهني للقوات البرية في الأسبوع الثاني للعملية البرية في غزة. تصميم القوات والروح القتالية والتعاون مع سلاح الجو وجهاز الاستخبارات، كل ذلك يبرز بصورة واضحة. ولكن حتى الآن يطرح السؤال حول مدى رغبة حماس في القتال الآن.قبل يومين سجلت أحداث قليلة، مع الأخذ في الحسبان حقيقة أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر مدينة غزة وقد بدأت تعمل على المدخل الجنوبي والغربي فيها. أما أول من أمس فكان القتال أكثر شدة. ولكن حتى الآن هناك انطباع يقول إنه في بعض الأماكن حماس تفضل إبقاء رجالها في الأنفاق تحت الأرض. وأمام القوات الكبيرة للجيش الإسرائيلي، يتم إرسال خلايا صغيرة تركز على إطلاق قذائف مضادة للدروع من مسافة قريبة وفي محاولة لوضع عبوات ناسفة على الدبابات وعلى ناقلات الجنود المدرعة، ربما تريد حماس أن تحافظ بهذه الطريقة على أغلبية قوتها.حقيقة أن حماس ترفض في هذه المرحلة أي مفاوضات حقيقية لإطلاق سراح المخطوفين، يمكن أن تدل أيضا على أن قيادة حماس لا تعتبر في الأثناء وضعها خطيرا جدا. في الأيام الأخيرة، يبدو أن هناك انخفاضا معينا في إطلاق الصواريخ على مركز البلاد. هنا يوجد سببان كما يبدو؛ الصعوبة التي تواجهها حماس في الإطلاق من شمال القطاع إزاء هجوم الجيش الإسرائيلي، والرغبة في إبقاء ما تبقى من الصواريخ للمدى المتوسط للمراحل المقبلة من القتال.أيضا الفترة التي ستستغرقها الحرب بحجم القوات الحالية ليست غير محدودة. فالولايات المتحدة التي تؤيد عملية إسرائيل لهزيمة حماس تضغط في المقابل من أجل هدنة إنسانية أطول وتعطي إشارات على أنه على المدى البعيد ستكون حاجة الى إجراء تغيير في طبيعة القتال. في قيادة المنطقة الجنوبية يريدون بضعة أشهر إضافية من أجل استكمال العملية وضرب حماس في الأساس في شمال القطاع ومسح هذه المناطق بشكل جذري بهدف ضرب المقاومين وجمع السلاح.الإدارة الأميركية تتحدث مع إسرائيل عن ملاءمة الخطة لاحقا: انسحاب معظم القوات من القطاع والانتقال الى طريقة الاقتحامات المحددة ضد منظومات حماس في شمال القطاع وربما في مناطق أخرى.ما الواقع الذي ينوي الجيش الإسرائيلي رسمه لليوم التالي للحرب؟ الإجابات ما تزال غير واضحة بما فيه الكفاية. الاعتقاد هو أنه يمكن تفكيك القوة العسكرية والتنظيمية لحماس وعدم تدميرها بالكامل، لأنه لا يمكن تدمير أفكار أو إيديولوجيا. قادة الجيش، خلافا للأحاديث عن نتنياهو، أيضا لا يستخدمون مفهوم محو ذراع حماس العسكري. مع ذلك، التفكير هو أن استمرار الهجمات الكثيفة على حماس سيؤدي في نهاية المطاف الى التغيير؛ والضغط المتزايد على منظوماتها في الشمال وفقدان الذخر العسكري سيدفع قدما باتفاق مستقبلي معين ستشارك فيه قوات عربية ودولية، من خلال إخراج حماس من اللعبة السياسية في الساحة الفلسطينية. هذه خطة ضبابية الى حد ما ومليئة بالفجوات بالصورة التي تحاول فيها وصف ما سيأتي، لكنها على الأقل تتعلق بهذه المسائل. نتنياهو رغم روحية الأميركيين، إلا أنه يرفض تماما التحدث معهم عن وضع النهاية المطلوبة.جزء رئيسي في تحقق النجاح يرتبط بموضوع الأنفاق. بالتدريج يتبين للجيش بأن كل ما عرفته الاستخبارات الإسرائيلية عن منظومة الأنفاق الدفاعية التي حفرتها حماس لا يرتقي الى مدى معرفة ذكاء ودقة هذا المشروع، ربما هو المشروع الأكبر من حيث نوعه في العالم. حسب رجال مخابرات في الغرب وفي إسرائيل، فإن قيادة حماس والذراع العسكرية قاما ببناء قدرات تواجد في الأنفاق تمتد لأشهر كثيرة. وزير الدفاع، يوآف غالنت، قال في الأسبوع الماضي، إن إسرائيل طورت قدرة تكنولوجية جديدة لضرب الأنفاق. وإذا تم تحقيق اختراق يمكن من تدمير أوسع للأنفاق، فربما ستفقد حماس تفوقها النسبي وستضطر الى مواجهة الجيش الإسرائيلي في ظروف أقل راحة له. في سيناريو مثالي، هذا يمكن أن يكون الخطوة التي ستحطم التوازن الذي تبحث عنه إسرائيل.في الكابنت وفي الجيش ما يزالون يرسمون سلم الأولويات للحرب في قطاع غزة.هناك الجيش الإسرائيلي يوجد في حالة هجوم. الجبهة الشمالية، رغم الهجمات المتزايدة لحزب الله، الذي هو خصم أقوى من حماس، تعطى لها الآن الأولوية الثانية. وهناك إسرائيل توجد في حالة دفاع رغم أن الجيش الإسرائيلي يجبي بالتدريج من حزب الله أثمانا أكثر فأكثر.الزيارة في قيادة المنطقة الشمالية، أول من أمس، ولدت انطباعا إيجابيا. في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد ساعات على الهجوم في الجنوب، تم إرسال قوات احتياط بحجم كبير الى الشمال. حسب ادعاء رئيس حزب الله، حسن نصر الله، فقد تفاجأ من توقيت هجوم حماس الذي لم يتم تنسيقه معه. وفي الوقت الذي توقعت فيه حماس كما يبدو أن تنضم إيران وحزب الله إليها، وأن يستغلا الضربة التي تكبدتها إسرائيل في الجنوب، إلا أن حسن نصر الله ما يزال مترددا. في الجيش استغلوا هذا الوقت من أجل تكثيف الاستعداد الدفاعي. حتى اليوم التالي كان قد نشر عشرات آلاف رجال الاحتياط على الحدود مع لبنان.حزب الله فقد القدرة على المفاجأة ولكنه بدأ على الفور بالهجمات في مزارع شبعا، التي تطورت فيما بعد الى إطلاق قذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع ومحاولة التسلل على طول الحدود.منذ ذلك الحين وحتى الآن، قتل على الحدود ستة جنود ومدنيين إسرائيليين. عدد قتلى حزب الله والمنظمات الفلسطينية تجاوز حتى الآن الثمانين شخصا. هذا العبء تتحمله قوات الاحتياط بمساعدة قيادة المنطقة الشمالية وقيادة الفرق. وحتى الآن يجب عدم تجاهل إنجاز المنظمة الشيعية التي نجحت في إخلاء المستوطنات الإسرائيلية على الحدود من السكان. حسن نصر الله يصعد في كل أسبوع الهجمات، ولكنه حتى الآن يحاول أن يبقى تحت مستوى الحرب.جميع العمليات على الحدود تدار بيد حزب الله، حتى عندما تكون اليد المنفذة هي فلسطينية. حزب الله يخطط للهجمات ويساعد فيها. في الوقت نفسه، هناك استعداد لإمكانية فتح جبهة أخرى في هضبة الجولان السورية. يوجد لحزب الله بنية تحتية عملياتية هناك، وإيران تفحص إرسال ميليشيات من العراق الى المنطقة.نتنياهو في خطاب آخر قصير للشعب، أول من أمس، تحدث عن الحاجة الى إعادة السكان على الحدود مع لبنان الى بيوتهم وتمكينهم من العيش بأمان. المغزى العملي لهذه الأقوال، الذي يفضل رئيس الحكومة عدم إعطاء تفاصيل حوله، هو إبعاد أعضاء قوة الرضوان عن مناطق الحدود. الجيش الإسرائيلي ضرب في السابق حوالي 100 موقع لحزب الله قرب الحدود، لكن هذا غير كاف. رؤساء المجالس في المنطقة يقولون لقادة الجبهة الشمالية بشكل واضح: نحن لن نعود الى بيوتنا الى حين إبعاد قوة الرضوان من هناك. كلما نزلنا الى الأسفل، من الحكومة الى هيئة الأركان وإلى قيادة المناطق والألوية، تسمع أقوالا حازمة أكثر بخصوص الحاجة الى معالجة موضوع حزب الله بعد حماس، أو عند الحاجة في موازاة ذلك.الأميركيون يرون ذلك بشكل مختلف وهم يفضلون أن تركز إسرائيل على قطاع غزة. التواجد العسكري الأميركي الكبير هنا استهدف ردع إيران وحزب الله عن ارتكاب خطأ يؤدي الى اندلاع الحرب. ولكن استطالة الحرب في غزة والاحتكاك المتزايد في الشمال يزيدان خطر ارتكاب الأخطاء. الولايات المتحدة، من ناحيتها، تتحسس القيام بعمليات سياسية، ضمن أمور أخرى، هي تفحص استئناف الجهود لترسيم متفق عليه لخط الحدود، الذي بدأ قبل الحرب. في هذه الأثناء، تصعب رؤية كيف يمكن لأي أحد الانشغال بذلك في الوقت الذي على جانبي الحدود يجري قتال. على أي حال، يبدو أننا سنحتاج الى أكثر بكثير من عملية سياسية لتهدئة سكان منطقة الشمال بأنه لن يتكرر هجوم في مستوطناتهم مثل الهجوم الذي كان في الجنوب.