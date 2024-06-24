 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كل هؤلاء القتلى وما زلنا عالقين بوهم الانتصار في الحرب

مقتل جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
مقتل جندي إسرائيلي - (أرشيفية)
هآرتس
بقلم: ايريس لعال
24/6/2024

الأخبار الجيدة هي أن استقرار الحكومة يتضعضع، وعدد من أعضائها بدأوا في الابتعاد عن الخطوات المجنونة الأخيرة، وينتقدونها علنا، وبعضهم حتى يفكرون بصوت عالٍ في اقتراح للذهاب للانتخابات. اضافة اعلان
الصحفيون المتماهون مع اليمين يلعنون الحكومة، وبينهم صحفي كان يعتبر من المناصرين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعمل في القناة 14 يئس من الحكومة أيضا، انتحار آريه درعي من أجل قانون الحاخامات كان خطوة غير مهذبة بدرجة كبيرة، ولكنها تدلل على أن الشخص الأكثر تهذيبا في الجهاز السياسي يعرف أن الحكومة أنهت طريقها، وهو يحاول إنقاذ مورد رزق مصوتيه، قبل لحظة من انهيار المصلحة التجارية.
وفيما يلي الأخبار السيئة: أثناء كتابة هذه السطور قتل جنديان شابان آخران في الحرب عديمة الجدوى في غزة. وحتى الآن معظم الجمهور يرفض أن يفهم قيود القوة العسكرية. منذ 1967 كان الوهم السائد بأنه ليس هنالك شيء يقف أمام الجيش الإسرائيلي. لقد وفر هذا الوهم شهور طمأنينة وفخرا قوميا ولكن فوق كل شيء خلق هذا الوهم مسلمة واسعة تقول إن السلام هو في المقام الأول مصلحة للعدو ويرتبط بسماحة قلبنا.
أحد نتائج هذا التقدير السائد هو هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (اكتوبر) والصدمة التي رافقته. بدلا من الرد على انهيار شعور التفوق العسكري- الإقليمي، بتقدير منطقي وعقلاني- الأغلبية العظمى من اليمين ومن الوسط من الائتلاف ومن المعارضة ما زالوا متمسكين بإيمان بقدرات الجيش التي لا شك فيها في الانتصار في المعركة.
من هنا تنبع تقديرات مضللة والتي من شأنها أن تدهورنا إلى مواجهة مع حزب الله. نصرالله يعتقد أن اسرائيل تخطط لحرب شاملة، ويستعد طبقا لذلك. في الوضع المتوتر هذا وعلى أنغام الخطاب الهجومي من كلا الطرفين احتمالية حدوث ذلك تزداد مع كل ساعة تمر. 
وهذا يعيدنا إلى البداية. استقرار الحكومة يهتز واحتمالات حلها هي أعلى من أي وقت مضى حتى الآن في الـثمانية أشهر الأخيرة. نحن على بعد خطوة من النصر على المجنون الذي يسيطر على حياتنا (نتنياهو)، ولكن إذا كان هنالك شيء سيطيل حياة الحكومة ويقصر حياتنا- فهو حرب أخرى، هذه المرة حرب مدمرة بشكل خاص. في الواقع وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قال للوزير رون ديرمر ولرئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي في واشنطن أن الإدارة الأميركية تعتقد أن على إسرائيل تجنب تصعيد في الشمال والسعي إلى حل دبلوماسي، ولكن رئيس الحكومة توقف عن الإصغاء لتحذيرات الولايات المتحدة- من تهديدات قاعدته الانتخابية هو يخاف أكثر.
في الحرب الدائرة ما بين نتنياهو والجيش قرر رئيس الأركان أن يعطي إشارات عن طريق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن وهم الانتصار المطلق هو ذر للرماد في أعين الجمهور، ولكن من يصغي لرئيس الأركان عندما يوجد عسكريون شجعان مثل يانون ماجيل ويئير نتنياهو؟ في جنازة ابنه عومر قال اورن سامادجا "أنا أقول للجنود لا تتوقفوا حتى ننتصر" وليلي درعي على قبر ابنها قالت: "باسم سعاديا نحن نطالب بانتصار وفوز ساحق. ابني لم يسقط على مذبح تسوية دبلوماسية بل من أجل نصر كامل على العدو". من سيتجرأ على أن يقول لأشخاص مكسوري القلب هؤلاء بأنهم خدعوهم؟
الآن عملية خداع نتنياهو تتسع إلى حرب في الجبهة الشمالية. أهلية الجيش لكل مهمة سيلقيها عليه المستوى السياسي، وبضمن ذلك حرب مع إيران، هي بالون الكذب المتفق عليه الجديد، ولن يكون هنالك أحد مستعد لتفجيره إلى أن يتم تفجير بيوت في وسط البلاد. كل عضو معارضة سيتجرأ على القول علنا بأن حرب شاملة كبيرة هي كبيرة علينا في هذه المرحلة تقتضي تدخلا كاملا في الولايات المتحدة سيتهم بالانهزامية وباليسارية وبانعدام الوطنية.
منذ بداية الحرب استعان نتنياهو بالجبن السياسي لخصومه. وهكذا فإن الجميع يشارك في الوهم الجماعي هذا، بدلا من إدراك أن الحرب يجب أن تتوقف وأنه يجب البدء بالسعي نحو اتفاق سياسي إقليمي- ببساطة لأنه لا يوجد طريق آخر.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستوطنون يعتدون على شاب فلسطيني مقيد في الضفة الغربية المحتلة-(وكالات)

نتنياهو يريد تدمير إسرائيل لذلك يجب علينا طرده

منذ11 ساعة
معاريف

السلطة الفلسطينية هي العنوان الوحيد في الساحة الفلسطينية

منذ11 ساعة
هآرتس

تجويع متعمد للأسرى الفلسطينيين

منذ11 ساعة
دبابات عسكرية لقوات الاحتلال أثناء توغلها في قطاع غزة.-(ارشيفية)

رجال الاحتياط.. لن يعودوا للخدمة في غزة

25 حزيران 2024
هآرتس

من الذي لم يشارك في مؤتمر هرتسليا؟

25 حزيران 2024
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

تصاعد وتيرة الحرب بالشمال

25 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يمكن هزيمة إسرائيل ولا إضعافها

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منتصر غرايبة ذو القلب الطيب يغادر بصمت

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين أخطأت الحكومة؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي الذي يجب ألا يتوقف

مالك العثامنة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار 2/2

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات | منذ9 ساعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات | منذ11 ساعة
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات |25 حزيران 2024
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك
 