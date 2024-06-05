كيف ننتصر في الحرب؟

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يديعوت أحرنوتبقلم: غيورا آيلند5/6/2024سطحيا، محق رئيس الوزراء في إصراره على مواصلة الحرب حتى "النصر المطلق". غير أن مراجعة الإستراتيجية الإسرائيلية تستوجب منا العودة إلى ذاك السبت إياه في أكتوبر وإلى البحث الذي كان ينبغي أن يجرى. بشكل نظري كان يمكننا أن نقرر بأننا لا نحتاج على الإطلاق أن نقاتل كي نفهم بأننا تكبدنا هزيمة نكراء وأن علينا أن نلعق جراحنا ونمتنع عن كل خطوة عسكرية هجومية.لو عملنا على هذا النحو لكان يمكننا أن نوفر موت مئات المقاتلين في الحرب في غزة وكنا امتنعنا عن فتح جبهة أخرى في لبنان وما كنا عانينا من عزلة دولية واقتصادنا كان يمكن أن يواصل الازدهار.أما عمليا، ولأسباب مبررة تماما، لم ينظر في مثل هذه الإمكانية. فلقد قررت إسرائيل ان ترد الحرب الصاع صاعين. الخروج الى الحرب استند الى الفرضية في أننا نعتزم الانتصار إذ إن طعم النصر سيكون حلوا بلا قياس اكثر من أي ثمن باهظ نضطر لأن ندفعه.نقطة الانطلاق هذه تؤدي الى السؤال التالي: كيف من الصواب الانتصار؟ وبالفعل كانت أمام إسرائيل ثلاث إمكانيات: الامكانية الأولى، الامكانية التي تم تبنيها بدون بحث، كانت إلقاء كل اهتمامنا على الضغط العسكري. افترضنا انه كون الجيش الإسرائيلي اقوى من حماس فان النصر سيكون مضمونا.مثل هذا التفكير يشبه جدا التفكير الأميركي في بداية حرب فيتنام. وزير الدفاع الأميركي روبرت مكنمارا أعد جداول موازين القوة وتوصل الى الاستنتاج بانه بسبب قدرات النار الاميركية الأعلى بكثير من تلك التي لشمال فيتنام، فلا شيء يقف امام انتصار الولايات المتحدة.في خطيئة هذا الغرور وقع أيضا قادة المستوى السياسي والعسكري عندنا في أكتوبر. لم نقدر بما يكفي قدرة العدو التي وجدت تعبيرها في كمية هائلة من السلاح والذخيرة، في توزيع يتيح لمجموعات صغيرة مواصلة القتال حتى عندما "فكك" الإطار، وأساسا لم نقدر الصعوبة الهائلة التي تسببها لنا منظومة الأنفاق التي بنتها حماس.على الرغم من ذلك، فلئن كانت هذه هي الاستراتيجية التي تم اختيارها فقد كان بالتالي من الصواب العمل بموجبها بشكل ثابت. لكن ليس هكذا تطورت الأمور. فقد عملت إسرائيل بقوة في الشهرين الاولين، لكن منذئذ وكنتيجة لضغط اميركي، انزلنا القدم عن دواسة الغاز. فقد ادعت الإدارة الاميركية بان إسرائيل "تقتل اكثر مما ينبغي من المدنيين في غزة". لم يكن أي أساس مهني لهذا الادعاء، لكن إسرائيل حشرت في الزاوية. التوقفات بين مراحل الحرب في شمال القطاع وبين خان يونس، وبعد ذلك بين خان يونس ورفح تواصلت لزمن طويل، تجاهلنا مبدأ الحرب "الاستمرار والتواصل". هكذا لا يمكن الانتصار!بديل ثانٍ كان يمكن أن يكون الحصار. كان يمكننا أن نسيطر على حدود غزة – مصر (محور فيلادلفيا) في الأسابيع الأخيرة ونمنع كل دخول لمؤن الطعام والوقود الى غزة. بهذه الطريقة كانت دولة إسرائيل قد استخدمت تفوقاتها في مواجهة دولة غزة. السنوار لا يبالي بالقتلى، لكن لا يمكنه ألا يبالي بقطع الماء والمؤن. فضلا عن ذلك، مع إستراتيجية كهذه كان يمكننا أن ننتصر في زمن قصير، نقلل كمية القتلى، ليس فقط في الجانب الإسرائيلي بل وأيضا في جانب المدنيين الفلسطينيين.كدليل على ذلك، تعالوا نتذكر الحرب الأهلية الأميركية التي قاد فيها الجنرالان غراند وشيرمان الشمال الى النصر حين اختارا تجويع أهالي الجنوب، الذين كانوا مواطنين أميركيين. كلاهما شرحا بان هذه الطريقة تقصر الحرب وهكذا توفر ضحايا كثيرين في الطرفين. بعد 70 سنة من وفاة شيرمان أطلق الأميركيون على اسمه دبابة المعركة خاصتهم في الحرب العالمية الثانية، بينما شخصية غراند تبرز حتى اليوم على ورقة الخمسين دولارا.مثال آخر لزعيم تصرف حسب نمط التفكير هذا هو وينستون تشرتشل الذي قرر منع إرسال الغذاء إلى مواطني فرنسا وهولندا، مواطني دولتين صديقتين، لأن هذا المنع كان برأيه وسيلة حيوية لتقصير الحرب.صحيح، مع أننا لا نعيش في القرون السابقة، لكن حتى اليوم فان هذا النهج في منع المساعدة الإنسانية عن العدو لا تستهدف معاقبة الطرف الآخر أو خلق تفوقات تكتيكية (الأمران محظوران حسب قواعد الحرب). هذا النهج يستهدف حل مشكلة إنسانية عاجلة (المخطوفين) ولهذا فهو أيضا مسموح به، أخلاقي وبالتأكيد ناجع جدا. أكثر من هذا، أنا مقتنع بأنه لو كنا أصرينا على ذلك من اللحظة الأولى، لوافقت الولايات المتحدة أيضا.على سبيل البديل، كان يمكننا أن نخلق حصارا كاملا على شمال القطاع، السماح بممرات خروج للسكان، ومن لحظة معينة منع دخول كل غذاء إلى هذه المنطقة. مثل هذا العمل للحصار لدرجة التجويع حتى الموت للعدو (وليس للمدنيين) يتطابق بكامله مع قوانين الحرب. على مدى التاريخ، فإن معظم الجيوش التي استسلمت فعلت هذا ليس لنقص الذخرة بل لأنه نفد عندهم الطعام والشراب.إستراتيجية ثالثة كان يمكنها أن تتضمن خطوة سياسية. قبل نصف سنة، في اللحظة التي سيطرنا فيها على شمال القطاع، كان يمكننا أن نستجيب لطلب أميركي عربي والسماح بدخول قوة عربية إلى هذه المنطقة، قوة كانت ستخلق بديلا مهددا لحماس. كما هو معروف، رفضنا هذه الإمكانية باحتقار.بعد الهزيمة النكراء في 7 أكتوبر ولما كنا فشلنا في إدارة الحرب، لا يتبقى لنا غير قبول منحى صفقة المخطوفين، بما في ذلك معناها المنفي ألا وهو إنهاء الحرب.