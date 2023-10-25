كيف وصلنا الى أكتوبر 2023 وكيف نخرج منه

هآرتس

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بقلم: أهرون تشخنوبرنحن ندير الآن معركة وجودنا، حزانى على موتانا، نبذل كل جهد لإعادة المخطوفين ونعرف ماذا حصل لمصير المفقودين. ما نزال نتردد كيف نرد الحرب بالحرب لأعدائنا. نحن نحاول تأجيل النقاش في أسباب الإخفاق كي نسمح للجيش بتنفيذ مهمته. رغم هذا، فإن شرارات النقاش تطلق منذ الآن، وبخاصة في جانب المصابين الكثيرين الذين خانتهم الدولة، سواء أيديولوجيا أم جسديا، وليس فقط في السبت الأسود، بل على مدى السنين. نقاش حاد ظهر أيضا من جانب المسؤولين عن الخراب الذين يحاولون منذ الآن بينما يرفضون حتى الاعتذار أن يدحرجوا المسؤولية عن أكتافهم. بعض منا يبحثون في اليوم الفوري التالي، يشيرون الى المذنبين، وبخاصة الواحد الواضح، يبحثون في المظاهرات التي ستهز أركان البلاد كي تسقط حكومة التبطل. بالتوازي كمن نحب الحياة، تبدأ أيضا شرارات العمل لترميم خرائب البلدات وإعادة الحياة النشطة الى غربي النقب في ظل وعد الناس بالأمن. كما أن سكان الشمال المهددين ينضمون لمطلب الحياة الآمنة.في تفكير بعيد المدى، فإن حلا دائما للأزمة يجب أن يتضمن نظاما اجتماعيا جديدا تماما، نظاما يبدو مثاليا في السياسة الإسرائيلية الشوهاء لكنه واجب الواقع، نظاما لم نعرفه حتى الآن. الصهيونية ملزمة بأن تنزع عنها سترة القومية والمسيحانية التي ارتدتها وأن تركز على تنمية البلاد في صالح كل سكانها. عنصر مهم في الحصانة القومية هو المساواة. انتهاء نظام دعم الدولة لمن لا يدعمها لكن يعيش على حسابها. انتهاء نظام عدم المساواة الذي سلمنا به. سيتعين على الحريديين أن يشاركوا في الجهد الاقتصادي والأمني مثل الجميع. تعليم المواضيع الأساسية سيصبح إلزاميا ومثله الخدمة الوطنية المناسبة لثقافتنا. تعليم التوراة نعم، لكن الى جانب الحياة الإنتاجية. التماثل بين تلميذ مدرسة دينية كمهنة حياة وطالب الهندسة أو الطب ممن ينهون تعليمهم ويتجهون الى حياة مفيدة للمجتمع، أو بين معلم في مدرسة دينية وبروفيسور في علوم الحواسيب أو الهندسة الكهربائية يجب أن ينتهي -فكريا وماديا.يجب دمج السكان العرب في المحرك الاقتصادي للدولة وبالتوازي دعم تحسين البنى التحتية في بلداتهم. هم ليسوا "داعمي إرهاب" كما يحرضون عليهم. سلوكهم المسؤول في أثناء الأزمة علمنا درسا مهما. كونهم جزءا مهما وحيويا من منظومة الطب أظهر للكثيرين منها كم هي الوصمة التي ألصقت بهم مغرضة. منظومات الطب في إسرائيل لا يمكنها أن تؤدي مهامها كالمعتاد دون مشاركة الأطباء، الممرضين والممرضات، الصيادلة، والعاملين الاجتماعيين العرب. علينا أن نرمم جهاز الصحة المنهار ونسد الثغرات في تعليم الأطباء، في الأسرة والعتاد الناقص ونمنح العلاج الطبي الأفضل لكل المواطنين.يجب أن نبني من جديد منظومات الرفاه، الصحة النفسية والعمل الاجتماعي كي نعطي جوابا للضعفاء من بيننا. والأهم علينا أن نبني من جديد جهاز التعليم الرسمي الذي تحطم على مدى السنين والذي هو العمود الفقري لمستقبلنا.لا يمكننا أن نبني المستقبل دون فهم وتحليل جذور الشر التي جلبتنا الى هذه المصيبة الفظيعة. مطلوب، من جديد، بناء لأعمدة الأساس الداعمة لكل مجتمع متطور، منظومات هدمت بمنهاجية على مدى السنين، جففت من الميزانيات التي وجهت الى أهداف تبين الآن أنها عدمية ولم تنجح في الاختبار.لقد شوهت الصهيونية وحرفت طريقها البناء، الأخلاقي والعادل. سيتعين علينا أن نتعلم من التاريخ، الذي رفضنا أن نوجه النظر اليه وهو مليء بالأمثلة -ما هو معنى حكم الفرد الطويل لزعيم "كاريزماتي" كلماته من الشفة الى الخارج، عديم كل إحساس أو خجل، كلمة الحق لا توجد على الإطلاق في قاموسه، يحرض وينجح في أن يسحب الكثيرين وراءه والذي يسوغ التحلل من النظام السلطوي، من القانون والقضاء. سيتعين علينا في المستقبل أن نشخص الأعراض الأولية للأمراض المشابهة ونقضي عليها في مهدها؛ إذ إننا إذا تركناها تتفشى فإنها ستصفي الجسد كله. إذا لم نحلل أسباب فشلنا فلن تكون لنا قائمة.إن لجنة التحقيق التي ستقام ستطرد مسببي المصيبة، لكن بناء المستقبل يجب أن يودع في أياد نظيفة وفي قلوب نقية. ليس لنا الوقت لأن ننتظر نهاية الترميم وإشفاء الجراح مثلما يقصد البعض: بناء المستقبل الأفضل هو جزء من الشفاء.