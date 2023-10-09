لإسرائيل أربعة مسارات أي منها ليس واعدا

هآرتس

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عاموس هرئيل 9/10/2023قبيل نهاية اليوم الثاني على الحرب في غزة تجد إسرائيل نفسها أمام معضلة صعبة جدا. الهجوم المفاجئ ­والفعال لحماس، الذي نتائجه الرهيبة ما تزال تتم مشاهدتها في كل أرجاء غلاف غزة، يقتضي ردا عسكريا ساحقا. ولكن إسرائيل ما تزال تأمل بشكل ما أن تفعل ذلك من دون التورط في حرب متعددة الجبهات تشمل أيضا حزب الله. للمرة الأولى مطلوب منها مواجهة واقع جديد، حيث يحتجز العدو أيضا عشرات المخطوفين الأسرى وعدد كبير من جثث الجنود والمدنيين الإسرائيليين.عدد القتلى الذي ينشر بالتدريج آخذ في الارتفاع. هذه هي وتيرة العدد الأكبر من المصابين منذ حرب يوم الغفران، وذلك ينبع من نجاح حماس في توجيه جزء كبير من الهجوم القاتل على مدنيين أبرياء. (جنود المقاومة الفلسطينية)، قاموا بمذابح في الحفل الجماعي الذي جرى في الهواء الطلق وفي بيوت الكيبوتسات والمدن القريبة من الحدود. هذه مشاهد لم نرها في حياتنا وهي تثير بالطبع الغضب الشديد والشعور بالغثيان. من يحاول المساواة بين جرائم القتل هذه وبين القصف الإسرائيلي الذي يأتي ردا على ذلك لن يصيب كبد الحقيقة. هنا ما يزال يوجد، رغم الفشل الذريع، جيش قوي يمكنه الدفاع عن المدنيين، وقد تم إدخاله الآن إلى العمل. والهجوم المخيف لا يبشر بخراب الهيكل الثالث، بالضبط مثلما لم يؤد وباء "كورونا" إلى إنهاء الجنس البشري. أيضا يفضل ألا تزيد وسائل الإعلام الرعب أكثر من الوضع البائس والصعب أصلا. وكان يمكن استخلاص هذا الدرس منذ الجولة الثانية.إلى جانب الصدمة التي أثارها الهجوم، والتقديرات الخاطئة للاستخبارات وجهاز الأمن، بقيت هنا الآن أمامنا حبة جوز عصية على الكسر. أمام أنظار القيادة الإسرائيلية توجد إمكانيات عدة: مفاوضات سريعة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى فيها ستطالب حماس بثمن مرتفع جدا بتحرير السجناء وتسجل لنفسها انتصارا معنويا عظيما آخر؛ قصف من الجو لأهداف حماس في القطاع، الذي في إطاره سيصاب أيضا آلاف المدنيين الفلسطينيين؛ تعزيز الحصار وضرب البنى التحتية في القطاع إلى درجة الخوف من كارثة إنسانية والتدخل الدولي؛ أو القيام بعملية برية واسعة ستؤدي إلى خسائر كثيرة في الطرفين وربما حتى أن تفشل.تقريبا عند الساعة الثالثة من ظهر يوم اقتحام حماس لبلدات الغلاف، بدأ قصف كثيف من الجو للقطاع. ولكن من غير الواضح تماما إلى أين سيؤدي ذلك على المدى البعيد. ولا خيارا من هذه الخيارات ناجح، لكن هذه هي طبيعة المعضلات الصعبة وهذا هو اختبار القيادة. هذا المحك يجب أن يجتازه الآن رئيس الحكومة الذي أدخلنا إلى هذا الشرك من البداية، ورؤساء أجهزة الأمن الذين يعانون من أزمة ثقة صعبة معه والوزراء الذين في معظمهم ليست لهم تجربة سياسية أو أدنى قدر من المسؤولية، وجميعهم لديهم خلفية عسكرية ضئيلة جدا.التسريبات من جلسة الحكومة ظهرت في البداية محرجة، إزاء مستوى هذه النقاشات. ولكن بالتحديد لهذا السبب كان لها أهمية في أوساط الجمهور. فقد أثبتت إلى أي درجة معظم أعضاء الحكومة غير مناسبين لمناصبهم، ولا سيما في هذا الوقت الصعب. بعض الوزراء تبين أنهم، من خلال الاقتباسات، زمرة من الأشخاص المشاكسين. وإذا لم يكن هذا كافيا، فقد أعلن بنيامين نتنياهو أمس، بعد أن مد الوقت طوال سنة، عن تعيين منسق جديد لشؤون الأسرى والمفقودين، العميد احتياط غال هيرش. ما الذي يميز هيرش عن عشرات رجال الأمن الآخرين برتبته نفسها؟ التأييد الكبير لكل خطوات نتنياهو ومكان ثابت في الطاقم التلفزيوني في برنامج ايلاه حسون.الصورة الاستراتيجية الشاملة بقيت معقدة جدا. حزب الله يعطي إشارات من لبنان بواسطة إطلاق قذائف الهاون على مزارع شبعا، بأن منظمته ألقت عليه المسؤولية. الجيش الإسرائيلي رد بقصف جوي للخيمة المختلف عليها، التي أقامها حزب الله جنوب الحدود في مزارع شبعا. من غير الواضح كيف سيرد حزب الله على تجديد العملية الواضح كيف سيرد حزب الله على تجديد العملية الإسرائيلية في غزة. في هذه الأثناء أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنه ليس فقط الولايات المتحدة تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والرد، بل هي أيضا سترسل الآن قوة بحرية إلى شرق البحر المتوسط – هذا تصريح مهم جدا في إطار محاولة ردع حزب الله.في ظل تردد إسرائيل حول كيفية التصرف يطرح السؤالان هل سنعرض للخطر حياة المخطوفين: كيف سنوازن بين حياة الأقلية التي من شأنها أن تتضرر في أسر حماس، ربما بمبادرة متعمدة من قبل الخاطفين، وبين الخطر على حياة عدد اكبر إذا سمح لهذه المنظمة بمواصلة نشاطاتها من دون إزعاج؟. إلى أي درجة يمكن للجيش النظامي الذي لم يجرب منذ خمسين سنة أعدادا كهذه من المصابين، أن يجتاز هذا الاختبار الصعب لفترة طويلة ويواصله أيضا بعملية برية في الجبهة الداخلية للعدو في قطاع غزة؟.في هذه الأثناء نتنياهو حتى الآن لم يحسم الأمر. ولكن آلة السم التي توجد تحت تصرفه استيقظت من التشويش الذي ضبطت فيه. لم تمر إلا بضع ساعات وعثروا على المذنبين. ليس فقط أن جهاز الأمن فشل في التشخيص وفي وقف الهجوم (مثلما حصل حقا، وفي النتائج الصعبة) يجب أن تكون هنا خيانة من الداخل، ربما ضابط من اليسار التقدمي، قام بفتح البوابات لرجال حماس. وإلا كيف يمكن شرح هذه الكارثة؟. هذه الأقوال قيلت بمنتهى الجدية.مما يثير الرعب في هذا الأمر، هو أن هذه الكذبة الفظيعة، التي أطلقت في البداية في الشبكات الاجتماعية وتسربت بالتدريج إلى هوامش النقاشات في القناة 14، بدأت تجد من يصدقها في أوساط الجمهور. هذا يحدث من خلال النشر الممنهج والمخطط له من جانب البيبيين. بعد لحظة سيدوي من قبل أعضاء الكنيست في الائتلاف وأبواق في وسائل الإعلام.هذه فرية، التي تذكر بالادعاءات في ألمانيا حول غرز سكين في ظهر الجنود في الجبهة كتفسير للهزيمة والاستسلام في نهاية الحرب العالمية الأولى. أيضا يجب الآن على رؤساء جهاز الأمن وآلاف الضباط والجنود الذين يضحون الآن بأنفسهم في الجنوب أن يواجهوا هذه الخدعة النفسية، حتى لو كان بعضهم لم يصوتوا كما يبدو لأحزاب الائتلاف. تقريبا من نقل القول أن نتنياهو يسمح لهذه الفرية بأن تمتد وتنتشر. بعد ذلك سيقوم بإقالة شخص ما بسببها، بعد أن يكون متأكدا من أن الانطباع قد تم استيعابه. على الأقل على خلفية تفاقم الأزمة، كان يبدو أن الجهود لتشكيل حكومة طوارىء تتقدم في المساء. الحاجة إلى المزيد من الأيدي المجربة والهادئة قرب الدفة لم تكن واضحة أكثر من أي وقت مضى.في مستوطنات الغلاف تواصلت أول من أمس، ببطء يثير الإحباط، الجهود العسكرية لإعادة سيطرة إسرائيل على المنطقة وضرب الخلايا التي ما تزال تختبئ في المنطقة. هناك صعوبة في الإبقاء على المنطقة نقية من المقاومة، بسبب اختراق الجدار في عشرات النقاط. في كيبوتس باري، وهو إحدى النقاط التي تعرضت للضربة الأكثر قسوة، تم تطهير المقاومة في الفجر. بعد الظهر مرة أخرى اقتحمت خلية كبيرة لحماس الجدار وفي المكان تطور تبادل شديد لإطلاق النار.في الوقت نفسه، استمرت الصعوبة في تهدئة الجهود الأخرى. نجاح حماس أثار الفوضى الكبيرة التي سيحتاج الجيش إلى وقت طويل كي يستيقظ منها: ضخ القوات، إعدادها لمهمات جديدة، بذل الجهود اللوجستية، وحتى الاتصال مع عائلات القتلى والمفقودين والمصابين.إحدى القضايا التي يجري الآن حولها نقاش سياسي ملتهب، تتعلق بحجم القوات المحدود التي تم تكليفها بحماية الغلاف. بأثر رجعي، من الواضح أن هذا كان خطأ قاسيا، وضآلة عدد كتائب الحماية في نقاط اللقاء، قادت إلى قدرة حماس على الاندفاع إلى الأمام والتسبب بأضرار كثيرة. هذا خلل مقرون بالإهمال الطويل من قبل الدولة للاحتياجات الأمنية في الغلاف، وظهرت بتعامل مهمل وإشكالي طوال سنين لمسؤولي الأمن ومجموعات الطوارئ في المستوطنات الذين حاربوا يوم السبت ببطولة كبيرة وأوقفوا مرات عدة، سيطرة المخربين جنود المقاومة الفلسطينية على المستوطنات، مع وقوع خسائر فادحة.يضاف إلى ذلك الادعاء، بأن الجيش الإسرائيلي أرسل قوات كبيرة إلى الضفة الغربية، بضغط من المستوطنين. هذا صحيح فقط بشكل جزئي. مضاعفة القوات في الضفة بدأت في شهر آذار (مارس) السنة الماضية، بعد موجة العمليات التي مصدرها هناك. ولكن هدفها كان تل ابيب ومدن أخرى داخل الخط الأخضر. التعزيز اعتبر أمرا حيويا لأن خط التماس تم إهماله وبقي مخترقا بالكامل أمام عمليات التسلل. وهذه القوات لم يتم تحويلها في معظمها من غزة، بل من التدريبات.العقيدة العسكرية تقول: "إن خط الاتصال لا يجب أن يخترق في أي وقت. لذلك، فالأمر يقتضي استعدادا دفاعيا مناسبا من أجل النهوض بسرعة وصد الهجوم، حتى لو كان هذا الهجوم قد فاجأنا وحقق أفضلية كبيرة". في حدود غزة نشأت أيضا صعوبة في الوعي. يصعب جدا على المقاتل الانتقال بتفكيره من صفر كم الى 100 كم في الساعة في ثوان، من حدود ناعسة إلى وضع حرب، حيث لا يوجد تحذير مسبق. كل هذه العوامل عملت في غير صالح الجيش الإسرائيلي، لكن التحيز السياسي الذي يقف من خلف هذه الأمور هو اقل وضوحا – الحديث عن الثلاث كتائب، التي كما يبدو نقلت من القطاع لحماية قبر يوسف، هو تفسير خاطىء للواقع.