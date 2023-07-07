لإنعاشها .. "الكابينت" الإسرائيلي يناقش الأحد منح تسهيلات مالية للسلطة

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دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقطاب حكومته إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت) يوم الأحد المقبل لمناقشة تقدم تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية وإنعاشها "قبل فوات الأوان".وقالت قناة "كان11" العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا" إن اجتماع الكابينت سيناقش خططا لدعم السلطة ومنحها تسهيلات من بينها مالية سعيًا لإنعاشها قبل فوات الأوان، في ظل تقارير تتحدث عن قرب إفلاسها.ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي - لم تسمه- قوله إن وضع السلطة الفلسطينية في تدهور مستمر، معتبرا أن انهيارها لا يصب في مصلحة "إسرائيل" بحسب تعبيره.وأكد المصدر أن أعضاء الكابينت يعتزمون التصويت على دعم السلطة بعدة طرق.بدورها هاجمت وزيرة الاستيطان "أوريت ستروك" الدعوة لاجتماع يتعلق بدعم السلطة.وقالت الوزيرة إنها "على ثقة بأن أعضاء الكابينت سيلقون مقترحاتٍ كهذه في سلة المهملات".ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد وتيرة العملية الفدائية بالضفة الغربية والقدس مؤخرٍا وأسفرت منذ مطلع العام الجاري عن مقتل نحو 30 إسرائيليٍا.