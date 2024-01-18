لا تتفاجأوا عندما تندلع انتفاضة أخرى

هآرتس

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بقلم: جدعون ليفيثلاث ساعات ونصف. من جنين الى طولكرم. في ثلاث ساعات ونصف، يمكنك السفر الى روما أو الى ايلات، لكن في الضفة المحتلة يمكن اليوم أن تسافر بصعوبة بين مدينتين بجانب بعضهما بعضا. هذا الوقت هو الذي استغرقنا في هذا الأسبوع للوصول من جنين الى طولكرم، المسافة هي 35 كم. في نهاية كل شارع فلسطيني في الضفة الغربية توجد منذ اندلاع الحرب في غزة بوابة مغلقة. دائما يتم توجيهك للسفر فيها، لكن أيضا هذا التطبيق الذكي لا يعرف بأن هناك بوابة مغلقة في نهاية كل شارع. لو أنه لم تكن توجد بوابة مغلقة فإنه يوجد حاجز. وإذا لم يكن هناك حاجز يمكن العبور من خلاله فهناك حاجز خانق. وقرب محطة القطار العثمانية في سباسطية جنود احتياط يمنعون الفلسطينيين من السفر حتى في الطريق الترابية البعيدة هذه. قرب مستوطنة شفيه شومرون يوجد جنود يسمحون بالسفر من الجنوب الى الشمال، لكن ليس بالاتجاه المعاكس. لماذا؟ هكذا. الجنود في الحاجز التالي يلتقطون صور السيلفي والسيارات تنتظر الى حين انتهاء التقاط الصور ويحصلون على إشارة باليد الملغية والسيادية التي تسمح لهم بالعبور وتقلل من الازدحام.حاجز عيناب الذي عبرنا فيه في الصباح تم إغلاقه أمام الحركة من قبل الجنود. لا يمكن معرفة أي شيء. حاجز حوارة محاصر. الخروج من شوفا مغلق. وكذلك معظم مخارج القرى الى الشوارع الرئيسية. ثلاث ساعات ونصف من جنين الى طولكرم كي نصل الى شارع 557 والعودة الى إسرائيل.هكذا هي حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة. "يمكن أن يكون الوضع أفضل، ويمكن أن تكون كارثة، مساء الخير أيها اليأس وليلة سعيدة أيها الأمل، من عليه الدور ومن في الدور القادم" (يهودا تولكر ويعقوب جلعاد). في المساء تمت رؤية آلاف السيارات على طول شوارع الضفة والسائقين ببساطة وقفوا على جانب الشارع في الطريق من شدة اليأس. وقفوا وهم عاجزون وبصمت. يجب رؤية الخوف في عيونهم عندما ينجحون في الاقتراب من الحاجز، أي حركة غير صحيحة يمكن أن تؤدي الى موتهم. يمكن أن تنفجر.يمكن أن تنفجر من أن إسرائيل تفعل الآن كل ما في استطاعتها لدفع الضفة الى انتفاضة أخرى. هذا لن يكون سهلا، لا توجد في الضفة قيادة أو روح قتالية مثلما في الانتفاضة الثانية، ولكن كيف يمكن ألا تنفجر. لأن 150 ألف عامل، الذين كانوا يعملون في إسرائيل لا يعملون الآن منذ ثلاثة أشهر، يمكن أن تنفجر أيضا من نفاق الجيش. قادته يحذرون من أنهم مجبرون على السماح للعمال بالذهاب الى العمل، لكن الجيش الإسرائيلي سيكون المتهم الرئيسي بانتفاضة فلسطينية إذا اندلعت. المشكلة ليست فقط اقتصادية.في ظل الحرب وبمساعدة من حكومة اليمين المتطرف غير الجيش الإسرائيلي سلوكه في المناطق بشكل خطير؛ أصبح يريد غزة في الضفة؛ المستوطنون يريدون غزة في الضفة كي يدفعوا الى الخارج أكبر عدد من الفلسطينيين؛ الجيش يؤيدهم ويدعمهم؛ البيانات قاسية. فحسب بيانات الأمم المتحدة فإنه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) قتل في الضفة الغربية 344 فلسطينيا، من بينهم 88 طفلا، 8-9 على يد المستوطنين. في هذه الفترة قتل في الضفة وفي القدس 5 من الإسرائيليين، بينهم 4 من قوات الأمن.سبب ذلك هو أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستخدم في الأشهر الأخيرة إطلاق النار من الجو كي يقتل في الضفة مثلما في غزة. في 7 كانون الثاني (يناير) الحالي، مثلا، قتل الجيش 7 شباب كانوا يقفون على جزيرة شارع قرب جنين بعد أن قام أحدهم بإلقاء عبوة كما يبدو على جيب، لكنه لم يصبه. هذه كانت مذبحة: الشباب السبعة كانوا من أبناء العائلة نفسها، 4 إخوة و2 إخوة وابن العم. هذا لا يهم إسرائيل. الآن الجيش الإسرائيلي يقوم بنقل القوات من غزة الى الضفة الغربية: "دفدفان" أصبحت هناك، "كفير" في الطريق الى هناك. سيعودون الى الضفة الغربية وهم مسممون من القتل عديم التمييز في غزة وسيريدون مواصلة العمل المدهش أيضا في الضفة الغربية.إسرائيل تريد انتفاضة. ربما هي أيضا ستحصل عليها. فقط يجب عدم التظاهر بأنك متفاجئ عندما تأتي.