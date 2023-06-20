لا تسمحوا للضفة أن تصبح غزة

يديعوت أحرونوت

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– من يوسي يهوشع:الحملة في جنين أول من أمس ستصبح علامة طريق في الجيش الإسرائيلي، ليس فقط بسبب الزمن الطويل الذي استغرق للخروج من الورطة (الحملة المبادرة الأطول منذ الانتفاضة الثانية)، بل جراء السبب الذي أدى إليها: إدخال عبوات شديدة الانفجار، تجعل الجبهة منطقة تشبه جنوب لبنان في التسعينيات، حتى لو كانت هذه العبوات أقل شدة من تلك التي رأيناها في حينه.هذا الواقع لم يولد أول من أمس بل كان قبل سنة ونصف، مع عبوة انتجت في جنين (ولم تأت من الخارج). كما قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي: في ضوء كمية العبوات التي استخدمت ضد قوات الجيش الإسرائيلي، مفاجأ أن يوم معركة كأمس لم يحصل حتى اليوم. أول من أمس أيضا العبوة التي كانت محلية وكبيرة زرعت بمهنية والمشكلة هي أن في هذه الوتيرة من تطوير إنتاج العبوات من شأن الجيش الإسرائيلي أن يجد نفسه مضطرا لان يدخل بمجنزرات محصنة كتلك التي هي خصصت للبنان وغزة، إلى المدن في المناطق أيضا. من كان يصدق.هذا التهديد يستوجب نظرة أخرى من الجيش الإسرائيلي إلى المجال أياه الذي تخرج منه خلايا المقاومة في الأشهر الأخيرة، إذ أن هناك بالضبط يحتاج الجيش والشاباك إلى حرية عمل. على المنظومة أن تكون قادرة على ان تدخل مقاتلين بشكل متواصل لأجل، مثلما يستطيبون في الجيش أن يقولوا. في جنين تنبت مزروعات عشوائية، مثل مختبرات لإنتاج الصواريخ، مثلما كشف رئيس الشاباك رونين بار مؤخرا، ومثلما رأينا في محاولة الإطلاق الفاشلة قبل شهرين في المنطقة أياها.ما نراه أمام ناظرينا هو ليس مجرد ارتفاع درجة في المقاومة في شمال الضفة، ضد مدنيين في المحاور (ضد قوات الجيش الإسرائيلي بعامة)، بل أيضا جهد مرتب ومنظم غايته ردع دخول القوات إلى المجال لأجل تعاظم القوة، مثلما في قطاع غزة. إسرائيل لا يمكنها أن تسمح لهذا وعليه فعليها أن تجد جوابا في نمط العمل الآخذ في التطور. الصور التي خرجت من جنين أول من أمس سيئة جدا للردع: فقد صور سكان فلسطينيون انفسهم مع قطع الآليات التي بقيت في الميدان، وواضح جدا بأن كل فشل سيشجع الدافع للاستمرار.ثلاثة أمور مهمة يجب الاشارة اليها: أولا، رغم نتائج الحملة الحالية، القوات في فرقة الضفة الغربية تعمل كل ليلة في مخيمات اللاجئين في نابلس وفي جنين. الوحدات العملياتية في الطرف الأخير تحقق نتائج طيبة ورغ المخاطرة الشديدة بالاشتباكات وبالعبوات من مسافة قريبة من بداية السنة لا يوجد قتلى لقوات الجيش الإسرائيلي.ثانيا، معظم المقاومة تخرج من مصدرين. في جنين في منطقة مخيم اللاجئين، وفي نابلس في مخيم بلاطة وفي القصبة. باستثناء هذا، معظم المدن هادئة بشكل نسبي.ثالثا، وفقا لكل التقديرات في قيادة المنطقة الوسطى المستقبل لا يبشر بالخير: السلطة الفلسطينية تفقد السيطرة في مزيد ومزيد من المناطق، وفي اليوم التالي لابو مازن - الذي فعليا بدأ منذ الان، عمليا – الوضع سيتفاقم مع مخططات حماس للسيطرة. وعليه فان ساحتين تقلقان الجيش الإسرائيلي: إيران ومرعيها حزب الله في الشمال والفلسطينيون في الضفة وغزة ستنتظر دورها.