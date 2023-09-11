الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

لا تعطوا فيتو لمعارضي أوسلو

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم
بقلم: يوسي بيلين

يتهم البروفيسور ايال زيسر في هذه الصفحة ("في أوسلو قتلت رؤية الدولتين"، 10/9) اتفاق أوسلو باتهامين الأول -الاتفاق "دفن" على حد قوله الحركة الوطنية الفلسطينية. والثاني "فشل الاتفاق بأن جعل حل الدولة الفلسطينية غير عملي.اضافة اعلان
الكاتب مخطئ جدا في هاتين المسألتين.
الحركة الوطنية الفلسطينية، التي ولدت على خلفية تفكك الإمبراطورية العثمانية وخوف العرب الذين كانوا يعيشون في البلاد المقدسة من أن تسلبهم الهجرة اليهودية بيوتهم، لم يدفنها بن غوريون، فقد استغلتها، بقدر كبير، دول عربية، اجتازت ارتفاعات وهبوطات وتعززت منذ الستينيات بقيادة ياسر عرفات. قرار العالم العربي في 1974 الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني كان التعبير الأبرز على هذا التعزز.
محق زيسر في أن مسيرة أوسلو عززت المنظمة في لحظتها الأصعب، وانحلال الاتحاد السوفياتي مس سياسيا بالتأييد الدولي لمنظمة التحرير، منظمة حماس، التي كانت تعد فتية وغير فاسدة، أصبحت بديلا مهما للمنظمة ويحتمل أن يكون لولا أننا استغللنا ضعف منظمة التحرير الفلسطينية في صالح المسيرة السياسية لكانت حماس، التي لم تكن مستعدة للاعتراف بإسرائيل والتي طريقها المعلنة هي طريق النضال، محل منظمة التحرير، مشكوك أن يكون انتصار الحركة الإسلامية -وغياب الحركة الوطنية والعلمانية، أفضل لإسرائيل.
كما أن زيسر محق في إشارته الى أن الأيام الأفضل من ناحية الفلسطينيين كانت تلك التي تلت حرب الأيام الستة، حين كانت الحدود مفتوحة، وسكان الضفة وغزة انخرطوا في نسيج الحياة الإسرائيلي.
وإن كان في ذلك حنين مبالغ فيه بعض الشيء؛ إذ إن هذا كان انخراطا بين الحصان وراكبه، لكن غير قليل من الفلسطينيين يفضلون اليوم حل الدولة الواحدة على تقسيم البلاد.
لكن التنازل عن الأغلبية اليهودية هو تنازل مطلق عن الحلم الصهيوني من كل أطراف الطيف السياسي. الحدود الشرقية هي ضرورة لدولة يهودية وديمقراطية. أما أوسلو فقد فشل في أنه لم يحقق هدفه: حل دائم بين إسرائيل والفلسطينيين حتى 4 أيار (مايو) 1999.
فشل في أنه بعد 30 سنة من توقيعه يستخدمه معارضوه كاتفاق سلام ويتيح لهم مواصلة الاستيطان والتوقع من الفلسطينيين التصرف وكأنه يوجد أمامهم أفق سياسي ما. لكنه بالتأكيد لم يلغِ خيار الدولتين.
إن إقامة كونفيدرالية "رقيقة" بين دولتين مستقلتين وسياديتين -إسرائيل وفلسطين- فيما تكون الدولة الفلسطينية مجردة من السلاح وفيما يتمكن المستوطنون الذين يجدون أنفسهم شرقي الحدود المستقبلية من الحصول على تعويضات والانتقال الى إسرائيل، أو البقاء في الأماكن التي يتواجدون فيها كمواطني إسرائيل ومقيمين دائمين في فلسطين (أولئك حيال تسوية مشابهة بالنسبة لفلسطينيين يرغبون في السكن كمقيمين في إسرائيل)، هو السبيل الأكثر معقولية اليوم لتنفيذ حل الدولتين (إذا لم تختر إسرائيل طريق شارون ولا تنسحب من الضفة الغربية أو أجزاء منها من طرف واحد).
يكتب زيسر بأن الموقعين من الطرف الإسرائيلي تعاطوا مع النزاع كنزاع إقليمي، ولم يفهموا بأن هذا نزاع وجودي، يقاتل فيه كل طرف في سبيل بلاد إسرائيل كلها.
كمن بادر الى المسيرة يمكنني أن أشهد عن نفسي فقط. فالدافع الأساس كان ديموغرافيا. صحيح أن الطرفين رسما في الطرف خرائط ظهرت فيها بلاد إسرائيل على جانبي نهر الأردن كـ"خريطة" وفد عمال صهيون الى مؤتمر فرساي في 1920 وكرمز لمنظمة التحرير الفلسطينية). لكنهما اجتازا تعديلات لأنهما اضطرا لأن يواجها واقعا متغيرا، والبرغماتيون، الذين يشكلون الأغلبية في كل طرف، فهموا بأن حلا وسطا تاريخيا يمكنه أن يمنح الطرفين فضائل عديدة.
في كل طرف بقيت محافل لا بأس بها ترى في كل حل وسط خيانة، ومحظور منحها حق الفيتو.
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