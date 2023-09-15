لا تقولوا إننا لم نحذركم

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بقلم: الون بن دافيدمثل الحصادين، فإن تحذيرات الحرب عندنا هي الأخرى ظاهرة موسمية تبشر بالخريف المقترب. ثلاثة تصريحات مختلفة وغير مرتبطة ببعضها بعضا خلقت في الأيام الأخيرة أجواء كأننا في عشية حرب، والكثير من الإسرائيليين، الذين لعلهم تعبوا من الحرب التي في داخلنا، تبنوا بحرارة التهديد الخارجي القديم والطيب. إذن يسعدني أن أخيب آمال هؤلاء وأهدئ روع الباقين: لا توجد مؤشرات على أنه توشك أن تأتي علينا حرب.صحيح أنه يوجد الكثير من الأعداء الذين يعتملون حولنا ويتمنون انهيارنا. كما توجد الكثير من المنظمات المعادية التي تراقب بسرور وباهتمام مسيرة التدمير الذاتي التي نجتازها. لكنهم يفهمون ونحن أيضا علينا أن نفهم بأن التهديد الوجودي المهم والوحيد الذي يحوم فوق إسرائيل اليوم يوجد في القدس.إن سلسلة التصريحات التي أطلقت هذا الأسبوع من وزير الدفاع، رئيس الأركان ورئيس الموساد هي التي أثارت لدى الكثيرين الإحساس بأنها هي، مرة أخرى، تأتي علينا أيام رهيبة حقا. ومثلما قال زميلي غي زوهر، هذه أقوال تحتاج تفكيكا وتركيبا.وقف رئيس الأركان في المهرجان لإحياء 50 سنة على حرب يوم الغفران، وتحدث عن أن الدرس من الحرب إياها هو عدم الاستخفاف بالتهديدات التي نقف أمامها وأن نكون جاهزين دوما لتحقق السيناريو الخطير. السيناريو الأمني الخطير اليوم هو سيناريو حرب متعددة الجبهات، وإليه يخطط الجيش الإسرائيلي. هذا لا يعني أنه توجد مؤشرات على أن هذا السيناريو يوشك على أن يقع علينا.إيران، حزب الله وحماس ينظرون بانفعال واهتمام الى إسرائيل التي تسحق نفسها حتى الجنون. يصعب عليهم أحيانا أن يصدقوا ما تراه عيونهم: أن إسرائيل بكلتي يديها تتحلل من قدراتها العسكرية، الاقتصادية والاجتماعية. يثير هذا فهم نزعة قوية لتشجيع المسيرة وتسريعها لكن أقوى منها هو التخوف من أنهم إذا ما تدخلوا -فهم كفيلون بأن يوحدوا أجنحة الأمة الإسرائيلية الممزقة ويوقفوا مسيرة الهدم المباركة، في نظرهم.ولهذا فهم يضبطون أنفسهم، حاليا على الأقل. يحاولون أن يعظموا الاحتكاك لكن ليس بقوة تؤدي الى مواجهة واسعة. حزب الله الذي يرى هذه الحكومة تقف عديمة الوسيلة أمام توغلهم على السيادة الإسرائيلية، معني بأن يخلق احتكاكا آخر على الجدار، لكنه في هذه الأثناء يحذر من أن يبادر الى أعمال تدفع إسرائيل الى رد فعل واسع. إيران تشجعه على التجرؤ أكثر، لكن إيران نفسها لا تتجرأ على أن تبادر بأي شيء من أراضيها.بالتوازي، جاء وزير الدفاع الى المؤتمر في جامعة رايخمن وكشف النقاب عن أن إيران أقامت مهبطا لطائرات غير مأهولة على مقربة من حدود إسرائيل -بل ورفعت فيه علما إيرانيا.لا يفترض بهذا المهبط أن يقض مضاجع أحد، بل العكس -حبذا لو أن كل ذخائر حزب الله كانت أهدافا علنية يرفرف من فوقها علم. يمكن للجيش الإسرائيلي أن يدمر هذا المهبط في كل لحظة معطاة حتى دون أن ينهض عن الكرسي. اسألوا لماذا وجد وزير الدفاع من الصواب الكشف عنه؟ الجواب شاعري: لمثل هذا المؤتمر الذي يتحدث فيه الكثيرون بنبرات عالية هناك حاجة لجلب شيء ما يجتذب الانتباه.في جبهة الجنوب، حماس، التي حافظت حتى الآن على هدوء تام من قطاع غزة تريد هي أيضا أن تنال الحظوة على التفكك الإسرائيلي فبدأت تبادر الى مسيرات ليلية نحو جدار القطاع. حتى الآن كانت استجابة سكان القطاع بهذه المسيرات محدودة لكن توجد فيها إمكانية كامنة لاحتكاك يؤدي الى التصعيد. فمنذ هذا الأسبوع أحصى عدة قتلى غزيين كنتيجة لانفجار عبوة حملوها، وإذا ما ارتفع عدد المصابين -فهذا كفيل بأن يجتذب غزيين أكثر للانضمام الى الأعمال الليلية.على خلفية انتخابات داخلية في حماس في السنة المقبلة، سيحاول فيها مرة أخرى تعيين الزعيم النشط لحماس في الخارج، صالح العاروري تحدي زعامة يحيى السنوار -الراغب في الهدوء والاستقرار في القطاع. التهديدات الإسرائيلية للمس بالعاروري رفعت مستوى مكانته، ولهذا يحاول السنوار في الليالي الأخيرة الإثبات بأنه هو أيضا يسهم بنصيبه في الكفاح ضد إسرائيل لكن ليست لديه أي شهية واهتمام في مواجهة أخرى في غزة.أما التصريح الأكثر صخبا كان لرئيس الموساد في ذاك المؤتمر في رايخمن، الذي ذكر فيه عدد الإحباطات المبهرة للجهاز، 27 (!)، ضد محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية ويهودية في العالم. دادي برنياع، الذي وصل رجاله الى المخربين أنفسهم وحققوا معهم على الأراضي الإيرانية، كشف أيضا مرسليهم من وزارة الاستخبارات الإيرانية، جهاز الاستخبارات للحرس الثوري ووحدة 840، المسؤولة عن إقامة شبكات الإرهاب خارج ايران.كان يكفي كشف الأجهزة والشخصيات لأجل نقل رسالة رادعة، لكن برنياع واصل وهدد حتى بقتلهم إذا ما نجحوا في تنفيذ مؤامراتهم. لا أدري إذا كان أرسل بأمر من المسؤول عنه لأن يقول ما قاله أو أنه اختار الصيغة بنفسه، لكن كان غريبا أن نسمع رئيس الموساد يتحدث بأسلوب شرق أوسطي ولا يتميز به على نحو ظاهر. في الماضي، عندما كان يعتقد الموساد بأنه يجدر تصفية أحد ما، فقد كان ببساطة يفعل هذا دون أن يهدد ويحذر مسبقا.من تحت التبجحات يتواصل التآكل في أهلية الجيش الإسرائيلي بعامة وسلاح الجو بخاصة. في هيئة الأركان العملياتية لسلاح الجو يشعرون كل ليلة بالنقص في الأشخاص المجربين الذين توقفوا عن التطوع. في هذه الأيام التي بين إجازة الصيف والأعياد، الأيام التي لا يتدربون فيها تقريبا، في سلاح الجو يجدون صعوبة في إعطاء مقياس دقيق لوضع الأهلية. لكن فور الأعياد، في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، سيتعين عليهم أن يتخذوا قرارات حول ملء شواغر الطيارين الذين كفوا عن التطوع والاستعداد للموجة التالية التي ستأتي مع انعقاد الكنيست وإجازة قوانين الإعفاء للحريديين.لكن رئيس الوزراء ووزراءه مشغولون بتهديدات أخرى: المحكمة تخيفهم أكثر من كل قنبلة إيرانية، ومركبات مدرعة للسلطة الفلسطينية تتخذ صورة التهديد الوجودي. ذات مرة، عندما كانت هنا ما تزال معقولية كان هذا كفيلا بأن يسمع كغير معقول -لكن بعد كل شيء نحن دولة أقيمت على عجل من قبل أناس لم يخولوا بذلك. على هذا ينبغي لنا أن نكون ممتنين لهم. السنوات الـ75 الأولى كانت رائعة، حتى وان لم تكن سهلة دوما. فليكن لنا شرف السنة التالية.