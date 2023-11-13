لا تكتفوا بالدفاع

شيريت أفيتان كوهن
"صباح إثر صباح إثر صباح، إثر ليلة طار لي فيها كورنت من فوق الرأس، حاولت التفكير، ما الذي تريده إسرائيل أن يحصل في حدود الشمال؟"، هكذا كتب لي أحد القادة العسكريين في الجبهة الشمالية والذي ينتظر بتوتر شديد للأسبوع الخامس وصول الأوامر. الإحساس هو أنهم كالأوز في المرمى. نصرالله يرفع مستوى اللهيب يوما إثر يوم، مع عشرات صواريخ مضادات الدروع على المدنيين أيضا – وليس "فقط" على الجنود.
الوزراء، رئيس الوزراء والمنظومة العسكرية من جانبهم، يكتفون بالتحذيرات لنصرالله وبنار مكنونة نحو مصادر النيران. كل بلدات الشمال المجاورة للجدار فرغت من سكانها. في مكانهم قامت قواعد معدة على عجل لآلاف المقاتلين الذين يوجدون في روليتا روسية. في حزب الله يقررون من يعيش ومن يموت. ونصرالله؟ هو يوجد منذ الان في حرب تحاول إسرائيل منعها منذ 7 أكتوبر.
العدو يملي الوتيرة مرة أخرى، وزير الدفاع في رده يتحدث عن الردع، ونتنياهو يحذر مرة أخرى من مستقبل لبنان – مثلما قبل المذبحة، حين شرح جهاز الامن كيف أن حماس مردوعة وغير معنية في المواجهة بل بالمال، وفي القيادة السياسية اشتروا التوقع بفرح. مثلما في حينه، اليوم. يغمضون عيونهم امام نار متواصلة، على البلدات، الناس والجنود، ويأملون في أن يكتفي نصرالله بالضرر الذي الحقه حتى الان.
على أسئلة المراسلين يشرحون في القيادة السياسية بانه من الأفضل لإسرائيل الا تكون في حرب في جبهتين، أن تصاب القوات التي تنتشر على طول الدولة في الإنجازات اللازمة حيال حماس وانه يمكن الاكتفاء بالدفاع.
ليس لطيفا الاعتراف لكن بالفعل يوجد ردع. إسرائيل مردوعة من اعدائها. كانت مردوعة حيال حماس، وهي الان مردوعة حيال حزب الله. الحلم باختيار توقيت مريح للحرب في الجبهة الشمالية انقضى في اللحظة التي تتسع فيها النار من لبنان من يوم الى يوم. حتى هنا ما يسميه الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية "انعدام إنجازات لحزب الله" ينبع من سلوك تكتيكي صحيح للمقاتلين في الميدان وليس لان حزب الله لا يريد أن يقتل اكبر عدد منهم.
"إسرائيل في حالة دفاع"، يقولون لنا المرة تلو الأخرى، لان الاهتمام العسكري سيكون مطالبا بان ينقسم مما سيضر بالانجازات في الجنوب. لكن الحقيقة العارية هي ان الجيش استعد لمعركة متعددة الجبهات على مدى الأشهر العشرة الأخيرة، بل وقبل ذلك، وهذا اليوم جاء. اذا لم يكن لإسرائيل الان قدرات للدفاع عن حدودها، فيمكن لنا أن نبدأ بتحزيم امتعتنا.
لقد أدى الدفاع الإسرائيلي في غزة الى جمع حماس لقدراتها حتى تنفيذ المذبحة الرهيبة. الدفاع الإسرائيلي بالحدود الشمالية في الشهر الأخير يسمح لحزب الله بان يختار التوقيت الذي يوقع فيه على إسرائيل ضربة شديدة. "هم لن يتمكنوا من احتلال بلدات"، يقول مسؤولون سياسيون لكنهم بالتأكيد يمكنهم ان يقتلوا العشرات، على الأقل، في يوم الامر.
دون أن نتعلم الدرس اللازم من احداث السبت الأسود، مرة أخرى شعبة الاستخبارات امان، الجيش، الموساد، الشاباك والحكومة يسمحون لنصرالله ان يقرر متى وكيف ينطلق على الدرب – بدلا من تصفية التهديد بضربة إسرائيلية مفاجئة تجبي ثمنا باهظا من حزب الله وربما حقا تردع نصرالله أخيرا. ليس بالاقوال – بل بالافعال.
في هذه الاثناء، في فنادق تل أبيب، نتانيا وهرتسيليا يشغل سكان الشمال بأن دمهم مباح. مثل دم سكان الغلاف على مدى سنوات طويلة، طويلة جدا. سكان تهجيرهم لخمسة أسابيع لم ينتج الامر الوحيد الذي تمنوه: إعادة الامن.