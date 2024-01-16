لا توقفوا القتال

يديعوت أحرونوت

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بقلم: رون بن يشاي 16/1/2024إن وقف القتال قبل تفكيك البنى التحتية العسكرية لحماس وتحييد قيادتها سيشكل خسارة تامة لأمن إسرائيل. فلن نتمكن من السفر الى الخارج، وبصعوبة نستجم في الشمال، والمذبحة التالية ستقترب.لا شك انه ينبغي إعطاء أولوية عليا لاعادة المخطوفين – كل المخطوفين – لكن بذات الدرجة من الأهمية توجد الحاجة لتفكيك البنى التحتية العسكرية لحماس ومنع قيادتها العليا من مواصلة السيطرة في القطاع. المعنى هو انه محظور على الجيش الإسرائيلي الآن، في الفترة القريبة القادمة، ان يوقف الحرب ويخلي المنطقة تماما، لان هكذا حماس ستنجو مثلما يسعى يحيى السنوار.اذا نجح السنوار في دفع الجيش الإسرائيلي للخروج من القطاع بينما هو ورجاله الكبار يبقون فيه، فان كل مواطني إسرائيل سيكونون مرشحين محتملين للاختطاف، لان كل وكلاء ايران، وربما أيضا داعش والقاعدة سيفهمون ان من خلال الرهائن يمكن هزيمة إسرائيل واجبارها على التخلي عن مصالح سياسية وامنية حيوية. أي منا لن يتمكن من السفر في رحلة الى الخارج دون الخوف من أن يختطف والامر صحيح أساسا بالنسبة للشبان الذين يسافرون الى العالم الثالث. اكثر من هذا، فحتى نهاية أسبوع في كوخ في الجليل سيصعب على المرء ان يشعر بامان.لقد تطور التطلع الى اختطاف إسرائيليين مع السنين. فقد بدأ بصفقة جبريل بعد حرب لبنان الأولى، تواصل في صفقة تحرير الحنان تننباوم وجثامين عدي افيتان، بني ابراهام وعمر سواعد، ووصل الى الصفقة الأكثر فضائحية، التي تحرر فيها جلعاد شاليط مقابل 1027 معتقلا.وكانت التتمة الطبيعية هي الاختطاف بالجملة الذي نفذته حماس في هجمة 7 أكتوبر. اذا تركت إسرائيل السنوار يبتز منها تواصل حكمه، فالمرحلة التالية ستكون أسوأ. فهو ورفاقه في القيادة سيستعدون لمرحلة أخرى ستأتي بعد بضع سنوات من تعاظم القوة المتجددة، مثلما جرى بعد كل الجولات السابقة. في هذه الظروف لا نوصي أي مقيم في النقب الغربي بالعودة الى بيته وفلاحة ارضه فيما هو يعيش على زمن مستقطب. في وضع تنجو فيه قيادة حماس، نوصي حتى سكان عسقلان وبئر السبع ان يفكروا مرتين اين يريدون أن يربوا ابناءهم.بالتوازي، ستفقد إسرائيل أيضا الرد تجاه باقي اعدائها في المنطقة، ورغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها ستخبو. كي يتمكن سكان إسرائيل من العيش في مستوى معقول من الامن، ليس فقط في السنوات القادمة بل وأيضا في المستقبل الابعد، يجب السماح للجيش الإسرائيلي باكمال تفكيك البنى العسكرية لحماس فوق وتحت الأرض وطرد قيادتها.أما مصير المخطوفين فسيحسم من خلال روافع ضغط تمارسها حماس، إسرائيل والولايات المتحدة. روافع الضغط الأساسية التي لدى حماس هي شديدة القوة: الأولى هي معاناة المخطوفين والخوف على حياتهم لدى الجمهور والسياسيين الإسرائيليين؛ الرافعة الثانية هي الرأي العام العالمي الذي يضغط على إسرائيل لوقف القتال دون ان تتحق أهدافها؛ والثالثة هي الوقت. للسنوار يوجد صبر يسمح له بأن ينهك الجمهور الإسرائيلي الذي يعيش في حالة تعب وما يزال منقسما بسبب الشرخ السياسي. يعلق زعيم حماس الامال على هذه الروافع التي حتى لا يحتاج لأن يفعلها. بل فقط ان يدعها تقوم بعملها.رافعة الضغط الأساسية التي لدى إسرائيل هي القتال. هذا الضغط يخيف السنوار، والدليل هو إصراره على خروج قوات الجيش الإسرائيلي، كشرط للمفاوضات على المخطوفين. من ناحيته ومن ناحية رفاقه في القيادة هكذا سينجون في الحكم في القطاع، وعمليا سينتصرون.رافعة الضغط الثانية التي لدى إسرائيل هي الاسناد والمساعدة السياسية والعسكرية من الولايات المتحدة. فالاميركيون هم الوحيدون الذين يمكنهم أن يضغطوا على قطر كي تضغط هي بدورها على حماس وعلى المكتب السياسي للحركة المتواجد في الدوحة، كي يتنازلوا.للادعاء وكأنه لدى إسرائيل رافعة ضغط أخرى على حماس، منع المساعدات الإنسانية عن مواطني غزة – لا يوجد أساس. فليس للسنوار وللقيادة الغزية مصلحة أو إحساس للتخفيف من ضائقة السكان الفلسطينيين. فهم يعتقدون بانهم ملزمون، مثلهم ان يحتملوا المصاعب من اجل الهدف الديني السامي الذي هو إزالة دولة إسرائيل وطرد اليهود من الشرق الأوسط. وعليه فان المطالبة بمنع الطحين والأدوية عن الغزيين لا تساعد في شيء في تحرير المخطوفين. لقد اجاد بنيامين نتنياهو في وصف مساوئ السلطة الفلسطينية الحالية، ومواضع ضعفها، لكن لا توجد أي جهة أخرى لها شرعية فلسطينية وعربية للحكم في القطاع غيرها. هذا أيضا ما تريده إدارة بايدن، وعلينا نحن ان نساعدها، كي تواصل مساعدتنا.