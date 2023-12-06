لا سند يؤكد أن الضغط العسكري سيعيد المحتجزين

بقلم: يوآف ليمور
لقاء أول من أمس بين عائلات المخطوفين وكابينت الحرب كان صعبا. فلم تكن لرئيس الوزراء والوزراء أجوبة جيدة للأسئلة التي وجهت إليهم. فلم يكن بوسعهم حتى أن يقولوا إن الاستراتيجية التي يتخذونها تضمن أن يعود المخطوفون الى الديار في نهاية المسيرة، في موعد ما.
الحقيقة يجب أن تقال: 61 يوما في الحرب علقت إسرائيل في مأزق في مسألة المخطوفين. المخطط الأصلي علق بعد أن لم تحرر حماس كل النساء والأطفال الذين لديها، ولم يكن هناك مخطط جديد. المعنى هو أن الـ137 إسرائيليا في الأسر في غزة معلقون بين الحياة والموت، والوعد بأن يعودوا الى الديار يستند في هذه اللحظة أساسا الى الأقوال وبقدر أقل الى الأفعال.
فقدت إسرائيل زمنا باهظ الثمن لكل الموظفين الذين يعالجون مسألة المخطوفين. بعد ذلك فقدت زمنا آخر الى أن دخلت في مفاوضات جدية مع حماس (بوساطة أميركية-مصرية وقطرية). بعد ذلك فقدت زمنا آخر في محاولة تحسين المخطط الذي تقرر، والآن هي تفقد مرة أخرى زمنا انطلاقا من التفكير بأن الضغط العسكري سيدفع حماس الى تنازلات ومساومات.
هذه الحجة مشروعة، لكن لا يوجد لها سند. من حيث الوقائع، المخطط السابق تغير بشكل طفيف فقط في أيام القتال. بالمقابل بقي المخطوفون لأكثر من أسبوع في الأسر، حتى الهدنة.
يعتقد خبراء في المفاوضات بأن السنوار لا يفهم إلا لغة القوة. ولو كانت إسرائيل تراجعت يوم الجمعة الماضي، تنازلت عن النساء (أبو بعضهن) ووافقت على مخطط جديد يضم أيضا رجالا وجثامين، لبقيت بلا شيء وأساسا بلا الـ15 امرأة المحتجزات في غزة (وطفلين آخرين من عائلة بيباس). وإن السنوار كان سيخدعنا مرة أخرى، وبعدها يغير الشروط مرة أخرى، وبعدها يطرح مطالب وشروطا ما كان بوسعنا أن نقبل بها كي يفجر الصفقة مرة أخرى، وكل هذا بينما يكسب وقتا باهظ الثمن من هدنة تخدمه.
برأي هؤلاء الخبراء، على حماس الآن أن تنضج، وأن ترى بأن إسرائيل أيضا مصممة وأن عندنا أيضا مستعدون للسير حتى النهاية. وبالأساس دفع الثمن: في الميدان هي تخسر، بالأشخاص الذين يقتلون لها وبالمعاناة التي تجتازها غزة وسكانها بسببها. هم يتفقون على أنه يحتمل بأن يكون هذا يعرض المخطوفين للخطر، لكنه يزيد برأيهم الاحتمال بأن يعود مزيد من المخطوفين الى الديار بسلام.
الحجة المضادة قوية بقدر لا يقل. نظرا لحقيقة أن إسرائيل تتباحث مع مخضرمين، ينبغي إعادة كل من يمكن إعادته، حين يمكن ذلك، انطلاقا من التفكير بأنه غدا قد لا يكون هذا ممكنا. وأن حياة النساء المخطوفات مهمة، لكن حياة الرجال والجنود المخطوفين مهمة بقدر لا يقل. وبالأساس: إن الانتظار هو مراهنة قد تتبين كخطأ مأساوي لن يكون هناك أي سبيل لإصلاحه.
صحيح حتى أول من أمس، تفضل إسرائيل الطريق المتصلب. هذا موضع خلاف، لكنه مشروع، طالما بقي المخطوفون كل الوقت في رأس سلم الأولويات. ولما كان الحديث يدور عمن تركتهم الدولة لمصيرهم في السبت الأسود، فمن واجبها ألا تتركهم لمصيرهم مرة أخرى. وحتى لو كان هذا تكتيك مفاوضات، فإن الهدف الاستراتيجي لإعادة كل المخطوفين يجب أن يبقى: فهو مهم بقدر لا يقل عن الهدف الدبلوماسي لإسقاط حكم حماس في غزة. من دونه لا يمكن لإسرائيل أن تنظر الى نفسها وإلى مواطنيها بالعيون.