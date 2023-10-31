لا لاضطهاد العرب

هآرتس

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بقلم: أسرة التحرير 31/10/2023المواطنون العرب في إسرائيل، ومنذ نشوب الحرب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي أعقاب المذبحة الرهيبة في بلدات غلاف غزة، في عين العاصفة، هويتهم المركبة تجعلهم في نظر العديد من اليهود مشبوهين فوريين وتعرضهم لمظاهر عنصرية ونزعة ثأر.إن معاملة العرب الإسرائيليين كطابور خامس ليست محفوظة فقط للجموع الغاضبة، فهي تنتشر في الحكومة وفي الكنيست أيضا.للوزير الكهاني للأمن القومي ايتمار بن غفير يوجد شركاء كثيرون يتطلعون الى نكبة ثانية. فحين سارع بن غفير بعد بضعة أيام من الحرب للتحذير من أحداث "حارس أسوار 2"، كان هذا المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي هو الذي أبدى مسؤولية وتكبد عناء الإشارة إيجابا الى سلوك المواطنين العرب؛ إذ قال في نقاش في الكنيست إنه "ينبغي أن نقول كلمة طيبة عن سلوك مفتخر وصفر أحداث، وبقدر ما تكون هناك بؤر فإنها تعالج على المستوى المحلي".وبينما يفعل كثيرون وطيبون قدر إمكانهم كي يهدئوا الخواطر ويخففوا من التوتر بين اليهود والعرب، ثمة كثيرون يثيرون الشقاق، ومن بينهم مؤثرون في الشبكة ومنتجو المضامين مثل "إسرائيل بيدور" ممن يدعون الى مقاطعة ونبذ ممثلين عرب-إسرائيليين ممن لم يعبروا علنا عن موقف قاطع ضد المذبحة. نقطة انطلاقهم هي أن الصمت مثله كمثل التأييد للإرهاب.في الجهاز الصحي، تمشط صفحات الشبكات الاجتماعية للأطباء وأعضاء الطاقم العرب بهدف العثور على مضامين من شأنها أن تعتبر كتأييد للإرهاب، وفي مؤسسات طبية أبعدوا وأقالوا عاملين.بالتوازي، تبدي الشرطة والنيابة العامة يدا رشيقة في كل ما يتعلق بالاعتقال ورفع لوائح الاتهام على تأييد الإرهاب بنشر بوستات في الشبكات الاجتماعية. حتى لو لم يكن هناك جدال في أن هذه هي بوستات مقززة في بعض الحالات، فإن رد فعل الدولة عديم التوازن. ففي السبت، تعرض طلاب عرب من كلية نتانيا للاعتداء من مئات السكان واضطروا لأن يحتموا في السطح حتى وصول الشرطة التي أخلتهم.وترافقت المظاهرات بهتافات "الموت للعرب" وتضمنت تهديدات بالقتل. هذا هو المكان لأن نذكر بأن حماس لم تميز بين اليهود والعرب حين ذبحتهم. 19 مواطنا عربيا قتلوا ويوجد أيضا مواطنون مخطوفون، معظمهم بدو.كما أن الصواريخ لا تميز بين مواطن وآخر. وكذا في الجيش وفي الشرطة، يهود وعرب وبدو ودروز يقاتلون كتفا الى كتف ضد حماس."مواطنو إسرائيل العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي. هم يتألمون مثلنا جميعا"، قال، أمس، الوزير بيني غانتس. يجدر لباقي الوزراء والنواب أن يتبنوا نهجا مشابها. هكذا تتصرف قيادة مسؤولة معنية بتهدئة الخواطر وتوحيد مواطني الدولة بدلا من تحريضهم الواحد على الآخر.