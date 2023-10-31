الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لا لاضطهاد العرب

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير  31/10/2023
المواطنون العرب في إسرائيل، ومنذ نشوب الحرب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي أعقاب المذبحة الرهيبة في بلدات غلاف غزة، في عين العاصفة، هويتهم المركبة تجعلهم في نظر العديد من اليهود مشبوهين فوريين وتعرضهم لمظاهر عنصرية ونزعة ثأر.اضافة اعلان
إن معاملة العرب الإسرائيليين كطابور خامس ليست محفوظة فقط للجموع الغاضبة، فهي تنتشر في الحكومة وفي الكنيست أيضا. 
للوزير الكهاني للأمن القومي ايتمار بن غفير يوجد شركاء كثيرون يتطلعون الى نكبة ثانية. فحين سارع بن غفير بعد بضعة أيام من الحرب للتحذير من أحداث "حارس أسوار 2"، كان هذا المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي هو الذي أبدى مسؤولية وتكبد عناء الإشارة إيجابا الى سلوك المواطنين العرب؛ إذ قال في نقاش في الكنيست إنه "ينبغي أن نقول كلمة طيبة عن سلوك مفتخر وصفر أحداث، وبقدر ما تكون هناك بؤر فإنها تعالج على المستوى المحلي". 
وبينما يفعل كثيرون وطيبون قدر إمكانهم كي يهدئوا الخواطر ويخففوا من التوتر بين اليهود والعرب، ثمة كثيرون يثيرون الشقاق، ومن بينهم مؤثرون في الشبكة ومنتجو المضامين مثل "إسرائيل بيدور" ممن يدعون الى مقاطعة ونبذ ممثلين عرب-إسرائيليين ممن لم يعبروا علنا عن موقف قاطع ضد المذبحة. نقطة انطلاقهم هي أن الصمت مثله كمثل التأييد للإرهاب. 
في الجهاز الصحي، تمشط صفحات الشبكات الاجتماعية للأطباء وأعضاء الطاقم العرب بهدف العثور على مضامين من شأنها أن تعتبر كتأييد للإرهاب، وفي مؤسسات طبية أبعدوا وأقالوا عاملين.
بالتوازي، تبدي الشرطة والنيابة العامة يدا رشيقة في كل ما يتعلق بالاعتقال ورفع لوائح الاتهام على تأييد الإرهاب بنشر بوستات في الشبكات الاجتماعية. حتى لو لم يكن هناك جدال في أن هذه هي بوستات مقززة في بعض الحالات، فإن رد فعل الدولة عديم التوازن. ففي السبت، تعرض طلاب عرب من كلية نتانيا للاعتداء من مئات السكان واضطروا لأن يحتموا في السطح حتى وصول الشرطة التي أخلتهم. 
وترافقت المظاهرات بهتافات "الموت للعرب" وتضمنت تهديدات بالقتل. هذا هو المكان لأن نذكر بأن حماس لم تميز بين اليهود والعرب حين ذبحتهم. 19 مواطنا عربيا قتلوا ويوجد أيضا مواطنون مخطوفون، معظمهم بدو. 
كما أن الصواريخ لا تميز بين مواطن وآخر. وكذا في الجيش وفي الشرطة، يهود وعرب وبدو ودروز يقاتلون كتفا الى كتف ضد حماس. 
"مواطنو إسرائيل العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي. هم يتألمون مثلنا جميعا"، قال، أمس، الوزير بيني غانتس. يجدر لباقي الوزراء والنواب أن يتبنوا نهجا مشابها. هكذا تتصرف قيادة مسؤولة معنية بتهدئة الخواطر وتوحيد مواطني الدولة بدلا من تحريضهم الواحد على الآخر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

واجبنا أن نعرض على حماس "الكل مقابل الكل"

منذ 43 دقيقة
إسرائيل هيوم

عمق الأراضي الحماسية

منذ 43 دقيقة
مقدسيون يتعرضون لتنكيل مضاعف منذ اجتياح "حماس" غلاف غزة-(وكالات)

فلسطينيون من القدس يتعرضون لضرب شديد

منذ 44 دقيقة
هآرتس -(الغد)

أسقطوا نتنياهو

30 تشرين الأول 2023
إسرائيل هيوم

الصحوة والسعي إلى السلام

30 تشرين الأول 2023
هآرتس

فرصة لضرب إيران

30 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

الطعن بالموقف الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

من البصرة وبغداد إلى غزة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

التحوط الاقتصادي ضرورة ملحة

رعد التل |اليوم
ترجمات
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 46 دقيقة
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات |منذ 47 دقيقة
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات | منذ23 ساعة
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
 