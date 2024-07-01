 
الإثنين 01 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لا لحرب في الشمال

هآرتس
هآرتس

أسرة التحرير

 

في الوقت الذي تتواصل فيه المناوشات مع حزب الله، يواصل وزراء اليمين المتطرف دق طبول الحرب في الشمال. أمس كان هذا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال إنه لا مفر من الخروج إلى "حرب حاسمة وسريعة" ضد حزب الله لأجل "إخراجه من اللعبة". سموتريتش يضلل الجمهور حين يصف الحرب ضد حزب الله كـ "حاسمة وسريعة" وذلك لأن من شأنه أن تتطور إلى حرب إقليمية، مشكوك أن يكون الجيش الإسرائيلي جاهزا لها ومن المتوقع لها أن تمس مسا شديدا بالجبهة الداخلية وتكلف بحياة آلاف الإسرائيليين.اضافة اعلان
لقد حذر رئيس الأركان الأميركي، الجنرال تشارلز براون، من أن الولايات المتحدة لن تتمكن على ما يبدو من مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حرب واسعة مع حزب الله، مثلما في ليل الصواريخ من ايران في نيسان لانه صعب اكثر التصدي لصواريخ قصيرة المدى يطلقها حزب الله. بل وحذر براون من أن هجوما إسرائيليا على لبنان من شأنه ان يتطور الى حرب إقليمية شاملة – يشارك فيها إيران والميليشيات الموالية لها – ولا سيما إذا ما عرضت إسرائيل للخطر استمرار وجود حزب الله.
التهديد الذي نشره الوفد الإيراني الى الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي يستوي مع تقديرات الجيش الأميركي "إذا ما بدأ ("العدو الصهويني") هجوما عسكريا شاملا ستكون النتيجة حرب إبادة. كل الخيارات، بما في ذلك مشاركة كل جبهات المقاومة، ستكون على الطاولة"، كما قضى الوفد الإيراني.
إن التهديد بحرب شاملة يتعزز عندما تتولى في القدس حكومة ملطخة ايديها بدم 7 أكتوبر، غير قادرة على أن تصل إلى أي توافق على أهداف الحرب، تحرض ضد قادة الجيش، تحمل القائمين على الخدمة العسكرية العبء وتساند المتملصين منها.
على دولة إسرائيل أن تتطلع إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة وان توافق على صفقة مخطوفين مقابل انسحاب. حسب التقديرات، التي تستند الى تصريحات حسن نصرالله، وبموجبها النار في لبنان ستتوقف مع وقف القتال في غزة، من المتوقع للمفاوضات السياسية بين إسرائيل ولبنان ان تبدأ فورا مع دخول وقف النار في قطاع غزة الى حيز التنفيذ. مسودة منحى لتسوية بين إسرائيل ولبنان صيغت منذ الان وهي تنتظر وقف النار.
لقد أوضح وزير الدفاع يوآف غالنت بانه يفضل تسوية سياسية على حرب – تفضيل يفترض أن يشارك فيه كل مواطني الدولة الذين يريدون تحرير المخطوفين وعودة سكان الشمال الى بيوتهم. على إسرائيل أن تعمل بتعاون كامل مع الأميركيين، ان تدفع قدما بحلف الدفاع الإقليمي الذي بلوره الرئيس جو بايدن مع السعودية بما في ذلك الاستعداد للدفع قدما بحل الدولتين. فقط هكذا تتمكن إسرائيل من ضمان سلامة سكان الشمال والدفاع عن نفسها في وجه عدوان مستقبلي من حزب الله وايران.

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