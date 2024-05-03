لا لدخول رفح.. يجب الخروج إلى الشوارع

هآرتس

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بقلم: ايهود اولمرت 3/5/2024بعد أكثر من نصف سنة على الحرب المندمجة، جوا وبرا وتحت الأرض، يمكن التقدير بأن أساس قوة حماس العسكرية قد تم تدميره. معظم الصواريخ ومنصات الإطلاق تم تدميرها. ومنذ أربعة أشهر لا يوجد تقريبا إطلاق صواريخ من القطاع. هذا ليس نتيجة قرار تكتيكي لحماس، الذي استهدف، كما يبدو، التضليل وتخدير قوات الأمن من أجل العودة ومفاجأتنا بهجوم غير متوقع يؤدي إلى خسائر كبيرة في الجبهة الداخلية والوحدات القتالية. من المرجح أكثر الافتراض أن حماس بقيت تقريبا من دون صواريخ ومنصات إطلاق ومن دون قدرة على تشغيل القليل الذي تبقى لدى رجالها بصورة عملية، بسبب سيطرة إسرائيل على معظم مناطق القطاع، التي كان يمكن أن تستخدم كقواعد لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.عدد كبير من مقاتلي حماس تمت تصفيتهم، هذا إنجاز مهم جدا. الحديث لا يدور فقط عن مقاتلي الصف الأول في حماس، بل أيضا محيط سلسلة القيادة، بدءا بكبار القادة وانتهاء بآخر المقاتلين. من شبه المؤكد أن القادة الكبار، وعلى رأسهم يحيى السنوار ومحمد ضيف، ما يزالون على قيد الحياة. هم يختبئون في أماكن اختراقها يمكن أن ينطوي على ثمن باهظ جدا بالنسبة لنا، وهو ثمن من غير الصحيح دفعه.إن تصفية السنوار والضيف ستكون محتملة من خلال عمليات مركزة في المستقبل، حتى إذا طال هذا الأمر وليس بالضرورة يكون متساوقا مع الجدول الزمني الخاص لرئيس الحكومة. بالنسبة له، فإن تصفية قادة حماس هي مناسبة لإطلاق مهرجان نصر يستهدف طمس حجم السقوط الذي هو مسؤول عنه، كارثة 7 أكتوبر. ولكن كما قيل، بقدر كبير جدا، فإنه محظور تسخير عملية الحرب وسلم أولوياتها لأغراض نتنياهو الشخصية. لا يوجد أي شخص في إسرائيل لا يتوق إلى السماع عن تصفية السنوار والضيف، فهما من كبار قادة حماس. وبما أننا نريد تصفيتهما فإنه يجب علينا التصرف أيضا في هذا الشأن بضبط النفس والصبر والحكمة.في حرب لبنان الثانية، رئيس حزب الله حسن نصر الله، كان هدفا للتصفية. نحن رغبنا جدا في قطع رأس هذه الأفعى، ولكننا لم نسخر الحرب لهذا الهدف فقط. في نهاية المطاف أيضا تصريحات نصر الله في قنوات التلفاز اللبنانية بأنه لو أنه كان يعرف مسبقا حجم رد إسرائيل على اختطاف وقتل ايهود غولدفاسر والداد ريغف وغيرهما من الجنود، وعلى هجوم حزب الله بالصواريخ، لما كان نفذ هذه الخطوة.معنى هذه التصريحات لحسن نصر الله هو تقريبا يساوي تصفيته وعرض جثته كإنجاز عسكري لإسرائيل. السنوات الـ17 التي حذر فيها من المبادرة إلى هجوم واحد حتى على إسرائيل، حتى بالسلاح الخفيف وبالتأكيد ليس بواسطة الصواريخ، هي تعبير مهم عن الإنجاز العسكري لحرب لبنان الثانية والردع الذي أوجدته على الحدود الشمالية. وحتى لو كان هناك في أوساطنا من يستمتعون بانتقاد إنجازات هذه الحرب بعد مرور هذه السنوات، فإنه يكفي أن حسن نصر الله يدرك حجم هزيمته كي يعرضها بالحجم الصحيح.في هذه النقطة الزمنية، نحن نوجد في ساحة غزة في مستوى الإنجاز العسكري نفسه ومستوى الردع الذي وصلنا إليه في نهاية حرب لبنان الثانية. رئيس الحكومة وضع منذ البدء في العملية البرية هدفا غير واقعي، لا توجد أي طريقة لتحقيقه أو أي إمكانية لقياسه. بنيامين نتنياهو فعل ذلك، حسب معرفتي، لأسباب تآمرية قبيحة لا يمكن الخطأ فيها. هو عرف أن الحديث عن "النصر المطلق" على حماس هو شعار فارغ. لن يكون هناك مثل هذا النصر. في ظل غيابه يمكن دائما اتهام الجيش بعدم تحقيقه.عمليا، هناك نصر واقعي ومؤثر وغير مسبوق. لم يضطر في أي يوم جيش نظامي لمحاربة منظمة تختفي في شبكة أنفاق تحت الأرض على عمق عشرات الأمتار، وفي داخل مناطق مأهولة يعيش فيها مئات آلاف المدنيين غير المشاركين. هؤلاء المدنيون تعرضوا بالضرورة إلى القصف من الجو وإطلاق نار خلايا الكوماندو التي تطارد قادة حماس، وأصبحوا ضحايا مأساويين آخرين للحرب.في هذه المتاهة المعقدة تحت عيون المجتمع الدولي المنتقدة، حتى أفضل أصدقائها ومؤيدينا، فإن الجيش الإسرائيلي عمل بشكل مثير للانطباع. لا توجد معركة عسكرية معقدة جدا من دون أخطاء ومن دون إطلاق نار زائدة على جنودنا وأيضا على مواطنين غير مشاركين. لقد كانت هناك ظواهر مقلقة عدة للإصبع السريعة على الزناد، التي من بين ضحاياها كان أيضا مخطوفون ومدنيون غزيون وجدوا أنفسهم في مناطق القتال ودفعوا حياتهم ثمنا لذلك. لا يمكن الإنكار بأنه في حالات عدة أظهر جنودنا تهورا زائدا، لكن يصعب اتهامهم، مع الأخذ في الحسبان الظروف الخاصة جدا لهذا القتال، بالفوضى في المعارك في المناطق المأهولة وفوق أنفاق الموت التابعة لحماس.مع ذلك يوجد هدف واحد لم يتحقق بعد، وهو إطلاق سراح المخطوفين. هذا الهدف من البداية لم يكن في مركز اهتمام نتنياهو، الذي يبدو أنه في بعض الحالات أفشل احتمالية توسيع البنية التحتية للتفاهمات التي تمت مناقشتها بين إسرائيل وحماس من خلال الوسطاء والتقدم نحو صفقة شاملة لتحرير جميع المخطوفين.رفح لا تعد هدفا مهما سيحدد في نهاية المطاف نتيجة المواجهة بين إسرائيل وحماس.على الرغم من أنه يصعب نفسيا، وتقريبا من غير المحتمل قبول ذلك، فإنه من المهم الفهم بأن "إسرائيل لن تخرج منتصرة في هذه المواجهة". الحديث المتبجح عن "النصر المطلق" يعكس الغباء والغطرسة، وبالأساس هو محاولة للهرب من مظاهر عدم الانتصار من أجل التملص من محاكمة الجمهور القاطعة، التي يتوقع مجيئها في أعقاب ذلك.نتنياهو، منذ فترة طويلة، لا يفكر في مصالح دولة إسرائيل ومستقبلها ومصالحها الاستراتيجية وما يجب فعله، البدء من الآن في تقليص أضرار الضربة الشديدة التي تعرضنا لها، ووضع الأسس لترميم الدولة والجيش وقوات الأمن، وبالأساس المجتمع الإسرائيلي وتكافله الاجتماعي، الذي كان ذات يوم السر في قوة دولة إسرائيل الحقيقية. نتنياهو يعيش في فقاعة مقطوعة عن الواقع. وفي داخل هذه الفقاعة هو يروي لنفسه ولمحيطه بأنه يحارب على وجود دولة إسرائيل التي يحلق فوقها خطر حقيقي، وأنه ملقاة عليه مهمة تاريخية للوقوف أمام كل العالم والدفاع عنها، بجسده، أمام الذين ينكلون بها ويريدون تدميرها.لا توجد أي طريقة لتفسير سلوك نتنياهو باستثناء الاستنتاج بأنه يفكر بأن الكثيرين في الدولة الذين يعارضونه يريدون بشكل متعمد تدمير إسرائيل. أنا أخمن أن الذين يوجدون في داخل نفق الإنسانية الحساس والمغلق الذي هو محبوس فيه مع أبناء عائلته وعدد من مؤيديه، يعتقدون أن معظم أصدقاء إسرائيل في العالم، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، وربما أيضا عدد من الزعماء الأوروبيين، يمكن أن يتسببوا في تدمير إسرائيل بسبب الضغط الذي يستخدم عليهم من قبل اليساريين والكارهين لإسرائيل في الداخل وشركائهم في العالم.من هذه الناحية، يبدو أنه في النظرة العالمية التي يحملها نتنياهو، فإن أكبر أعداء الدولة هم بالذات الأكثر شجاعة في أوساط جنود إسرائيل والأكثر جرأة وأعضاء المعارضة السياسية المنتخبة للكنيست. وفي هذا الصدد، أضم أيضا بني غانتس وغادي ايزنكوت، اللذين يستغل نتنياهو منطقهما وإخلاصهما للدولة، في حين لا يوجد أي شك في أنه في أعماقه هو يحتقرهما ويعتبرهما عدوين ومنافسين له.لقد حان الوقت لوقف نتنياهو وحكومة بن غفير وسموتريتش. وقد حان الوقت لملء شوارع الدولة بملايين المعارضين المصممين. يجب عليهم تطويق مجموعة الهستيريين الذين يقودون دولة إسرائيل نحو الدمار، ووقفها قبل أن يكون الوقت متأخرا جدا.