الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لا يريد تشبيهه بـ”بن غوريون”.. نتنياهو يرفض الضغوط الأمريكية

يرى بايدن إن "إسرائيل" بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة
يرى بايدن إن "إسرائيل" بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لغزة

يتزايد التوتر بين واشنطن وتل أبيب؛ بسبب عدم تحديد سقف زمني للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول، على أنه لن يرضخ للضغوط الأمريكية، كما جرى مع ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء.

اضافة اعلان


وقال نتنياهو، في جلسة مغلقة أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست، إن "أي رئيس وزراء لا يستطيع الصمود أمام الضغوط الأمريكية لا حاجة لأن يدخل مكتب رئيس الوزراء"، وفقاً لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. 


وأضاف نتنياهو، الذي وصف نفسه بأنه "الوحيد القادر على مواجهة الضغوط"، أن "بن غوريون كان قائداً عظيماً لكنه في النهاية استسلم للضغوط الأمريكية"، في إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وقطاع غزة عام 1956.


وتتزايد حدة الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن المرحلة التي ستلي العملية العسكرية في قطاع غزة. وفي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة لتولي السلطة الفلسطينية الحكم في القطاع، يشدد نتنياهو في تصريحاته على أنه لن يسمح لها بالعودة هناك.


وأمس الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "إسرائيل" بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بقصفها العشوائي لقطاع غزة، مطالباً نتنياهو بتغيير "حكومته المتطرفة".


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن انتقادات بايدن شديدة اللهجة جاءت في أعقاب أقوال مسؤولين إسرائيليين لنظرائهم الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أثناء زيارتهم مؤخراً لتل أبيب.


وتتلخص المطالب الأمريكية في تجنب المدنيين خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب موضوعين آخرين، الأول: وضع السلطة الفلسطينية "غير المستقر"، والثاني هو التخوف من أن تحتل "إسرائيل" قطاع غزة ولا تنسحب منه، وفي هذين الأمرين يسمع المسؤولون الأمريكيون تصريحات وتصرفات مخيبة للآمال من حكومة نتنياهو، ما يثير القلق في واشنطن، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية.


الجيش لا يعتزم الانسحاب من شمال غزة 

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون لنظرائهم الأمريكيين أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من شمال قطاع غزة حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية فيه، وأنه لن يسمح بعودة جميع الفلسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع بسبب الحرب، ولكن ستكون هناك "عملية عودة تدريجية" بمرور الوقت.


ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن الجيش هو الذي سيقرر "من سيعود إلى الشمال ومن لن يعود"، وأنه في المرحلة المقبلة ستبقى القوات في شمال القطاع وكذلك في محور وادي غزة، حسب الصحيفة.


وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن هناك إجماعاً واسعاً نسبياً على المستوى السياسي الإسرائيلي، حول عدم تنفيذ انسحاب سريع وكامل من شمال قطاع غزة.


وفيما يتعلق بوضع السلطة الفلسطينية، أشارت الصحيفة إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" تقدم تحذيراً استراتيجياً حول انهيار السلطة، حيث حذرت وثائق داخلية في "أمان" من أن الوضع الاقتصادي المتردي في الضفة الغربية يقرّب من سقوط السلطة الفلسطينية، أو انتفاضة جديدة ضد "إسرائيل".


وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن رفض نتنياهو القاطع لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كحل سياسي، يتعارض مع موقف بايدن، وامتناع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الحديث عن "اليوم التالي للحرب"، وتصريحات اليمين المتطرف في حكومته حول الاستيطان في قطاع غزة، كل ذلك يقود إدارة بايدن إلى مسار تصادمي حاد مع تل أبيب.


ويشن الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدواناً مدمراً على قطاع غزة، خلف 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية. -وكالات

 

اقرأ أيضاً: 

"هآرتس": بايدن يدرك أن نتنياهو يستخدم الحرب لأغراضه الخاصة.. وصبره ينفد

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
لم تقدم أية دولة خليجية غنية بالنفط أية إشارة علنية إلى أنها مستعدة للإعمار

نتنياهو: السعودية والإمارات ستموّلان إعادة إعمار غزة

12 كانون الأول 2023
عدد قتلى "جيش" الاحتلال ارتفع إلى 102 قتيل، منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة

مانشيت يديعوت أحرونوت: القتال صعب وبطيء

10 كانون الأول 2023
طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل زيادة "فورية" لإدخال الوقود إلى غزة

أميركا تضع موعداً لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة

06 كانون الأول 2023
موقع فيسبوك أزال بعض المنشورات التي تداولت القصة بعد أن أثبت مدققو الحقائق زيفها

تبريرا لانتشار الأسلحة بين الإسرائيليين.. نتنياهو يروي قصة زائفة عن أينشتاين

03 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
1702376217145788100

وعود السياسيين بغزة لن تتحقق

منذ18 ساعة
لم تقدم أية دولة خليجية غنية بالنفط أية إشارة علنية إلى أنها مستعدة للإعمار

نتنياهو: السعودية والإمارات ستموّلان إعادة إعمار غزة

12 كانون الأول 2023
معاريف

فلنفكك وكالة الغوث

11 كانون الأول 2023
إسرائيل هيوم

"خطة القرن" لليوم التالي

11 كانون الأول 2023
هآرتس

معركة بدون منتصرين أو مهزومين

11 كانون الأول 2023
رئيس أركان العدو هرتسي هاليفي

قناة 11 العبرية: لهذا السبب أمر "نتنياهو" بتفتيش "هاليفي" قبل جلسة الكابينت

11 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

نتائج خطاب الكراهية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الأخطر بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات | منذ18 ساعة
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات | منذ18 ساعة
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
 