لا يمكن سجن مليوني إنسان دون ثمن

هآرتس

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جدعون ليفيوراء كل ذلك تقف وقاحة اسرائيل. نحن فكرنا بأنه مسموح لنا فعل كل شيء، وأننا لن ندفع في أي يوم ثمن ذلك وأن تتم معاقبتنا على ذلك. وأننا سنستمر في ذلك بدون ازعاج، نعتقل، نقتل، ننكل، نسلب، الدفاع عن المستوطنين الذين ينفذون المذابح، الحج الى قبر يوسف وقبر عتنئيل ومذبح يهوشع، التي جميعها توجد في الاراضي الفلسطينية، وبالطبع الى الحرم – اكثر من خمسة آلاف يهودي فقط في عيد المظلة– واطلاق النار على الابرياء، قلع العيون وتحطيم الوجوده والطرد والسرقة واختطاف الناس من السرير والتطهير العرقي وبالطبع مواصلة الحصار الذي لا يصدق على غزة – وكل شيء سيكون على ما يرام.سنقوم ببناء عائق مرعب حول القطاع تحت الارض وبتكلفة 3 مليارات شيكل، وسنكون في أمان. سنثق بالعباقرة في وحدة 8200 وعملاء الشاباك الذين يعرفون كل شيء، وهم سيحذروننا في الوقت المناسب. سنقوم بنقل نصف الجيش من غلاف غزة الى غلاف حوارة فقط من اجل تأمين الاعمال الهستيرية لتسفي سوكوت والمستوطنين، وكل شيء سيكون على ما يرام، سواء في حوارة أو في ايرز. تبين أن العائق المحكم والاكثر تكلفة في العالم، يمكن لجرافة عادية أن تدمره بسهولة عندما يكون هناك دافع كبير لفعل ذلك. ها نحن نرى أنه يمكن اجتياز هذا العائق الوقح بدراجة نارية ودراجة عادية رغم كل المليارات التي سكبت عليه، وكل الخبراء المعروفين والمقاولين الذين زاد ثراءهم.نحن اعتقدنا بأننا سنواصل التنكيل بغزة، ورمي عليها فتات الاحسان على شكل بضع عشرات من آلاف تصاريح العمل في اسرائيل. قطرة في بحر. ايضا هذه التصاريح مشروطة دائما بحسن السلوك. حتى الآن يتم ابقاء القطاع مثل السجن. سنصنع السلام مع السعودية والامارات، والفلسطينيون سيتم نسيانهم الى أن يتم محوهم، كما يريد عدد كبير من الاسرائيليين. سنواصل احتجاز آلاف السجناء الفلسطينيين، من بينهم ايضا سجناء بدون محاكمة، معظمهم سجناء امنيون، ولن نوافق على مناقشة اطلاق سراحهم حتى بعد عشرات السنين التي قضوها في السجن. سنقول لهم بأنه فقط بالقوة سيرى سجناؤهم الحرية. اعتقدنا أننا سنواصل الصد بوقاحة لكل حل سياسي، فقط لأنه لا يناسبنا الانشغال في ذلك. وكل شيء سيستمر بالتأكيد كما هو الى الأبد.مرة اخرى تم الاثبات بأن الامر ليس هكذا. بضع مئات من المسلحين الفلسطينيين اقتحموا الجدار ودخلوا الى اسرائيل بصورة لم يتخيل أي اسرائيلي بينه وبين نفسه بأنها ممكنة. بضع مئات من المسلحين الفلسطينيين اثبتوا أنه لا يمكن سجن مليوني شخص الى الأبد دون أن يجبي ذلك ثمنا باهظا. مثلما أن الجرافة الفلسطينية القديمة مزقت أمس الجدار الاكثر احكاما من أي جدار آخر، هكذا ايضا مزقت القناع الوقح لاسرائيل وغطرستها، ومزقت ايضا التفكير بأنه يكفي أن نهاجم بين حين وآخر غزة بالحوامات الانتحارية وبيعها لنصف العالم من اجل الحفاظ على الأمن.اسرائيل شاهدت أمس صور لم تشاهدها طوال حياتها. سيارات عسكرية فلسطينية تتجول في مدنها. راكبو دراجات من غزة يدخلون من بواباتها. هذه الصور يجب أن تمزق قناع الوقاحة. الفلسطينيون في غزة قرروا بأنهم مستعدون لدفع كل ثمن مقابل لحظة حرية. هل يوجد لذلك أي جدوى؟ لا. هل اسرائيل ستستخلص الدرس؟ لا.أمس تحدثنا عن مسح احياء كاملة في غزة وعن احتلال القطاع وعن معاقبة غزة "كما لم يتم عقابها في أي يوم". ولكن غزة لم تتوقف عن تلقي العقاب من اسرائيل منذ العام 1948، ولا حتى للحظة واحدة. 75 سنة من التنكيل، والاسوأ من كل ذلك مرة اخرى ينتظرها. التهديد بـ "تسوية غزة" يثبت فقط أمر واحد وهو أننا لم نتعلم أي شيء. الوقاحة هنا من اجل البقاء حتى بعد أن دفعت اسرائيل ثمنا باهظا.بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الاكبر عما حدث، ويجب عليه دفع الثمن. ولكن هذا لم يبدأ به ولن ينتهي بعد ذهابه. الآن يجب البكاء بمرارة على الضحايا الاسرائيليين، وايضا على غزة يجب أن نبكي. غزة التي معظم سكانها هم لاجئون نتيجة ما فعلته اسرائيل؛ غزة التي لم تعرف يوما واحدا من الحرية.