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البروفيسور أساف ميدانيواضح لكل مواطن عاقل أن الجدال السياسي اليوم هو بين تفسيرين متطرفين بديلين. من جهة يهودية – قومية ومن جهة أخرى ديمقراطية – ليبرالية. يكفي قول النائب موشيه جفني ضد قادة الاحتجاج في يوم الغفران: "إن هذه حرب دينية"، ليتصدر العناوين الرئيسة ويؤدي إلى رد مضاد من يئير لبيد: "نحن لا نحتاج لأي ارشاد كيف نكون يهودا". الذي يؤدي إلى رد متطرف أكثر من شيكما بارسلر من قيادات الاحتجاج في أنها: "كانت ستنضم إلى الاحتجاج في يوم الغفران"، فإذا بنا أمام جدول أعمال يصبح أكثر فأكثر تطرفا.الصحيح، هو أنه باستثناء خمسة مقاعد إلى هنا وخمسة مقاعد إلى هناك ،وهذه في أطراف الخريطة السياسية، فإن معظم الجمهور لا يعبر عن موقفه. ثمة من يدعون أن الجمهور ينقسم إلى معسكرين. لقاءات عيد العرش بالذات تدل على شيء آخر. بعض منا حضروا جدالا يوميا عن أحداث الساعة السياسية، حين اختار المتحدثون تمثيل مواقف متطرفة وسرعان ما احتدمت المشاعر وعلى الفور حين يكون هدوءا في الجدال، تبدأ التوافقات في الظهور: الحقيقة هي أنه يمكنني أن أتفق مع بعض من ما تقوله، والآخر يجيب: "أنا أيضا لست متطرفا حين أفكر في هذا".إذن ما الذي كان هنا؟ تسمى هذه بدائل حلول لمشاكل اجتماعية. لكل مجتمع، في كل لحظة معطاة، توجد مشاكل. ليست كل المشاكل تصبح بارزة، بل فقط تلك التي تصل إلى جدول الأعمال. لأجل الوصول إلى جدول الأعمال ينبغي شحذ الأقوال، خلق خلافات، تشديد الفوارق. وهكذا تجد نفسك مع بدائل حلول تكون متطرفة.في المنظومات الديمقراطية سليمة النظام، يفترض بالأحزاب أن تدفع قدما برسائل مختلفة، لكن ما الذي يحصل عندما تخطىء الأحزاب في رسائلها؟. الجواب: هو أنها لا تصمد. فالجمهور يصحو ويطلب التغيير. هكذا كان مع ارتباط بينيت – لبيد الذي ربما يكون قصد خلق بديل وسط صحيح لكن الطريقة التي تمت فيها لم تكن صحيحة. بينيت، الذي اندفع على قطار اليمين اختار أن يعبر عن مواقف وسط ولبيد الذي اندفع على قطار وسط – يسار اختار أن يعانق اليمين الأيديولوجي. وإذا لم يكن هذا كافيا، فإن حزب القائمة العربية الموحدة "راعم" انضم وأصبح سلطة أيديولوجية.إن محاولة ربط "الشروخ" كانت صحيحة. لكن كان على الطريق أن يكون مختلفا. إسرائيل مجتمع منقسم. يهودي مقابل عربي، يهودي متدين مقابل يهودي علماني، شرقيون مقابل اشكناز، ليبراليون مقابل محافظين. لأجل ربط "الشروخ" هناك حاجة للتوجه إلى وسط الخريطة السياسية لكن ليس مع بدائل حلول أطراف الخريطة السياسية، بل مع قصة جديدة للمجتمع الإسرائيلي. لهذا الغرض هناك حاجة لشجاعة قيادية.لا شك أن الذنب يقع على أحزاب الوسط. ومثل هذه الأحزاب يوجد اثنان أساسا: الليكود كحزب جماهيري قومي ليبرالي برئاسة نتنياهو والحزب الرسمي برئاسة غانتس. الحزبان يتركان ناخبيهما لمصيرهم ويلغيان نفسيهما أمام أحزاب متطرفة انطلاقا من إحساس بأن هذا ما تريده قواعدهما. والنتيجة هي أنه لا يوجد إنصات حقيقي لا للمشاكل ولا للحلول.