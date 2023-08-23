لا يوجد بديل سياسي

هآرتس

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بقلم: ليف غرينبرغمنظومة التخويف فيما يتعلق بالمس بكفاءة الجيش بسبب ظاهرة رفض التطوع لخدمة الاحتياط، وأكثر من ذلك - التحذير من هجوم شامل ومنسق - هو عملية تلاعبية ضارة تدل على ضحالة النقاش العام، وأهم من ذلك تدل على غياب بديل سياسي لائتلاف نتنياهو، باستثناء الاحتجاج في الشوارع. صحيح أن الرفض يضر بالجيش الاسرائيلي، لكن خطاب التخويف الحالي يستخدم سلاح اليمين القومي المتطرف الكلاسيكي: تلاعبات تستغل المخاوف الامنية. هذا الخطاب يحول الجيش الاسرائيلي، الجيش القوي والمتقدم جدا في الشرق الاوسط، الى اداة فارغة تعتمد على التدريب الاسبوعي للطيارين.الامر الخطير في الخطاب السائد حول المس بكفاءة الجيش الاسرائيلي هو حرف الانظار عن مصدر المشكلة – عدم الشرعية الجماهيرية للسياسة العنصرية والعدائية للحكومة في المناطق. هذه السياسة أدت الى فقدان سيطرة جهاز الامن على ما يحدث على الارض وتركها للمستوطنين المتعصبين، الذين ينفذون المذابح واعمال الارهاب والقتل بتشجيع من الحكومة، وبالتالي تشجيع العنف المضاد.الازمة في العلاقات بين جهاز الامن والحكومة تستمر منذ سنوات، ولكن الآن الحديث يدور عن شرخ عميق. هذه الازمة لم تبدأ بالاصلاح القانوني، وبالتأكيد لم تأت بعد المذبحة في حوارة وبيانات رفض خدمة رجال الاحتياط. الشرخ النظامي الحالي بدأ عند تشكيل الحكومة واعطاء الصلاحيات المتعلقة بالمناطق لبتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير. هذا تتويج لعملية الازمة التي استمرت لسنوات، التي خلالها فقدت القيادة العليا في الجيش السيطرة على المستوطنين وعلى الجنود الذين يدافعون عنهم. في شهر شباط سموهم منفذي مذابح وبيادق ارهاب، لكن في الحالتين جهاز الامن لم يستطع السيطرة عليهم أو معاقبتهم. الآن المهمة الرئيسية لاحزاب الائتلاف، قوة يهودية والصهيونية الدينية، هي تفكيك السيطرة المستقرة نسبيا والتي بناها الجيش الاسرائيلي حول التعاون الامني مع السلطة الفلسطينية منذ اتفاقات اوسلو.الشرخ بين نتنياهو وقادة الجيش برز في قضية اليئور ازاريا في 2016، وكرد على "انتفاضة الافراد" التي اعطت الشرعية لقتل أي "فتاة مستلقية على الارض وهي مصابة وتحمل مقص في يدها"، التي وقف ضدها رئيس الاركان غادي ايزنكوت. منذ ذلك الحين لم ينشأ بديل سياسي للحزب الذي شكله نتنياهو مع الكهانيين. حزب ازرق ابيض برئاسة رئيس الاركان السابق بني غانتس، جند الدعم على اساس الاستقطاب الثنائي القبلي الذي يتلخص بشعار "فقط ليس بيبي". ولكن غانتس وافق على منصب وزير الدفاع. من الجهة الاخرى، الرد على الشرخ بين الجيش والحكومة كان "خطة الحسم" التي نشرها سموتريتش في 2017، والتي تقترح تصعيد المواجهات مع الفلسطينيين.إن غياب الخطاب العام حول اهداف الدولة في جميع المجالات، الامن والمناطق والوضع الاقتصادي – الاجتماعي والاكراه الديني، يمنع أداء ديمقراطي للمنظومة السياسية منذ سنوات كثيرة. الاحزاب تحشد الدعم على اساس العداء والخوف من "الآخر"، وليس استنادا الى مواقف من مسائل اساسية والتحديات التي تواجهها الدولة. فقط هذا الانفصال بين المنظومة السياسية والمواطنين يمكن أن يفسر التجند غير المسبوق للاحتجاج الحالي. هو يعكس عدم الرضى الكبير من كل المنظومة السياسية، وليس فقط من الحكومة، بل عدم الرضى من المعارضة ايضا.يجب عدم الاستخفاف بضائقة الجيش، فهي ضائقة حقيقية. الجيش الاسرائيلي هو جيش سياسي بمجرد كونه المسؤول عن السيطرة على سكان محرومين من الحقوق. وبكونه يدافع عن اليهود في الدولة اليهودية فقد تحول الى عامل اساسي في خلق التماهي مع الدولة. هو يعتبر "جيش الشعب" بسبب التجنيد الاجباري. ولكن مع ذلك اعفي عدد كبير من المواطنين من الخدمة. ومن اجل اقناع الجنود بشرعية هذا التمييز يجب عليه اقناعهم بالاهمية الوجودية لمهماته. وهاكم سبب الشرخ الحالي: حكومة نتنياهو شدت حتى النهاية الحبل عندما اعلنت عن نيتها محو الخط الاخضر وسعيها نحو نظام تفوق يهودي من البحر وحتى النهر ودعم العنف المتزايد لمتعصبي يهودا والسامرة وقطاع غزة.في هذه الظروف الكثير من الجنود لم يعودوا يؤمنون بأنهم يخدمون حاجة وجودية. الشرخ حقيقي، هيكلي وسياسي، لأن الامر يتعلق بجيش سياسي، الذي يريد أن يكون جيش الشعب لشعب مقسم.في حركات الاحتجاج اصبحوا يدركون بأن التركيز على الانقلاب النظامي غير كاف، وأن الشرخ اكثر اتساعا، وما يقلق اكثر من اي شيء آخر في هذا السياق هو أن احزاب المعارضة لا تعمل كمعارضة حقيقية مقاتلة كما عملت ضدها احزاب الائتلاف الحالي. هي لا تواجه عمق الازمة ولا تقترح بديلا سياسيا. ما يشجع في الوقت الحالي هو الاحتجاج الذي يستمر في الشوارع الاسبوع تلو الآخر. مهم أن نعرف بأن الشرخ الحالي هو نقطة اللاعودة. لا يمكن العودة الى الديمقراطية، الرسمية والمحدودة، التي كانت توجد هنا قبل تشكيل حكومة الانقلاب. حتى العودة الى الائتلاف السابق غير كافية. لأن غياب سياسة ستواجه الوضع الصعب في المناطق يمكن أن تعيد سموتريتش وبن غفير اكثر قوة.لا يمكن مواصلة التهرب من المشكلات الرئيسية التي ادت الى الشرخ الحالي، والامتناع عن ايجاد بديل سياسي لحلم "هزيمة الفلسطينيين". من اجل أن يولد بديل سياسي يجب التحدث بشكل صادق والتنازل عن التلاعبات التي تستند الى التخويف وحرف الانظار. لا توجد طريقة مختصرة. فقط نقاش صريح ومعمق سيمكن من بناء ديمقراطية حقيقية.