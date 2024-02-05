الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لا يوجد حسم عسكري

معاريف
معاريف

بقلم: اهود ياتوم

 

سنوات عديدة وأنا ادعي من معرفتي لمنظمات وتجاربي في مكافحتها صعب جدا الانتصار عليه بالقوة العسكرية، خطوات عسكرية، استهدافات مركزة، قصف من الجو ومن الأرض ومناورات برية كل هذه تؤدي إلى بقاء منفذي الإرهاب في الظل لفترة قصيرة، لكنها لن تصفيه.اضافة اعلان
زعماء منظمات الذين أصيبوا أو صفوا يستبدلون بمن يحل محلهم. منظمات تواصل العمل برسالة أيديولوجية متزمتة، متطرفة، أصولية، وستحاول في كل مرة من جديد التمسك بمهمتها المركزية، إبادة دولة إسرائيل.
مع الدول المعادية يمكن الوصول إلى اتفاقات وصنع السلام مثل السلام الذي صنعناه مع مصر، التي قاتلت ضدنا في عدة حروب. لقد توصلت مصر إلى الاستنتاج بأنه ليس في وسعها هزيمة إسرائيل ولهذا فقد اختارت خطوة فيها شجاعة سياسية ووقعت على اتفاق سلام.
توجد نماذج أخرى لحروب توصلت فيها الأطراف بعد حروب طويلة إلى الاستنتاج بأنه يجب الوصول إلى اتفاقات سلام. لكن عند الحديث عن منظمات، فالوضع يختلف. نماذج عديدة في العالم تثبت بأن دولا ذات قوى عسكرية لم تهزم المنظمات، وبعد ضربات عسكرية نجحت هذه المنظمات في إعادة بناء نفسها وواصلت العمل، لفرض الرعب، لزرع الخوف، لتشويش الحياة الهادئة للمواطنين الهادئين، للقتل، للتدمير وللمس برموز الحكم.
إن السبيل الوحيد الذي منع استمرار العمل الإجرامي لهذه المنظمات جعلها غير ذات صلة في أعقاب صراع عسكري ومدني. توجد نماذج عديدة في العالم على منظمات صارعت الحكم بوسائل التخريب، القتل، التدمير وإبادة. الـ بي.كي.كي التي تعمل في تركيا، اليونطا التي عملت في إنجلترا، التاليين في سيرنلانكا، الباسكيين في إسبانيا، بادر- ماينوف في ألمانيا، الألوية الحمراء في إيطاليا، كل هذه هي نماذج لما حصل في سنوات عديدة في العالم.
في معظم الحالات لم يكن حسم عسكري. نتيجة الصراع العسكري أدت الى قمع مؤقت لمدى قصير او طويل لمنظمات العصابات، وفي حالات أخرى كانت هناك منها من اختارت وقف الهجمات انطلاقا من قرار بان طريق القتل استنفدت نفسها ولم تحقق الإنجازات التي املت بها.
في هذه الاثناء تواصل المنظمات الصراع ضدنا ولا تتردد باستخدام أي وسيلة. حزب الله، حماس والجهاد الإسلامي تحاول منذ سنوات عديدة إبادتنا. ونحن نخوض ضدها حروبا وحملات عسكرية، لكن بعد فترة قصيرة تعود لتتسلح وتستعد لجولة إضافية. الأحداث التي تقع في الأيام الأخيرة في قطاع غزة والتي معناها هو ثورات محلية للسكان ضد حماس. هي برأيي الأمل لإسقاط حكمها في القطاع.
ما يمكن للمناورات البرية، حرب جوية وبحرية أن تفعله لتقويض حماس يمكن أن تفعله بشكل أفضل ثورات مدنية لمئات آلاف السكان. سكان غزة قادرون على إسقاط الحكم . ثورة شعبية واسعة يمكنها أن تقنع السنوار، ضيف وعيسى للوصول إلى الاستنتاج بأن يفعلوا خيرا إذا ما اتخذوا خطوة جدية لإعادة المخطوفين وإنهاء حكمهم. آمل أن تتسع الثورات وتحقق أهداف الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة والذي كل رغبته هو العودة إلى دياره والعيش حياة عادية.
نحو أربعة اشهر ونحن نحاول هزيمة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وقد دفعوا على ذلك ثمنا باهظا جدا. نحن نحقق النجاحات، لكن بدون قدرة على الحسم والوصول إلى القادة. علينا أن نعيد وأولا، كل المخطوفين إلى الديار. كلهم كمهمة وطنية عليا، مقابل كل ثمن،  وأنا أشدد، كل ثمن.

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