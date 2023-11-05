لا يوجد نصف حرب

يديعوت أحرونوت

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يوسي يهوشع 5/11/2023الشهر ليس وقتا كثيرا في حياة أمة، لكن الأسابيع الأربعة التي مرت منذ السبت الأسود وحتى يوم أمس امتدت لنا جميعا (وبالتأكيد لعائلات المقتولين، المخطوفين، الشهداء والمقاتلين في الميدان) كالابد. نحن نستصعب ان نتذكر من على الاطلاق كنا حتى صباح 7 أكتوبر. يصعب علينا أن نتخيل من سنكون حين سينتهي كل شيء، حين سيحصل هذا. وعليه، ففي هذه النقطة، من المهم ان نفهم كيف يرى الأمور قادة المعركة في الميدان. في الأحاديث معهم يسعون لان ينقلوا رسالة واضحة وحادة في جملة من ثلاث كلمات: هذه فقط البداية.على حد رأيهم، فان الجيش لا "يطلب" وقتا: هو ملزم به. هو ملزم به لان هذه ليست "جولة"، بل حرب هدفها إزالة تهديد بني على مدى ثلاثة عقود وهو اقوى بكثير مما أردنا أن نقدر. طالما تميز هذا التهديد بقدرات عسكرية وسلطوية أيضا، فلن نتمكن من توفير حياة طبيعية الى جانبه. هذا الوهم انتهى في ساعات الهدوء الأخيرة للكيبوتسات والبلدات في الغلاف والتي فرغت منذئذ من ضحك الأطفال وامتلأت برائحة الفشل والموت.تعتقد المحافل العسكرية الأعلى بان وقف الحرب قبل إزالة دائمة للتهديد سيؤدي الى مواجهة اشد في غضون وقت قصير. تذكروا، يقولون، ان كل "جولة" كان يفترض أن نبعد الجولة التالية اكثر فأكثر. على هذه العقيدة قال بنيامين (فؤاد) اليعيزر الراحل: فبدون حسم واضح، لن نعيد حتى ربع بقرة الى منطقة الحدود.بشكل مفاجئ في الجيش يدعون بان الأميركيين يتبنون الموقف ذاته. رغم التقارير عن رغبة البيت الأبيض في زيادة المساعدة الإنسانية وكذا في هدنات في شروط معينة، فان مسؤولا كبيرا في إدارة المعركة يدعي بحزم "بان الأميركيين يقولون لنا صراحة بانهم ينتظرون الا توجد حماس في ختام الحرب. وعليه فلا يمكن أيضا قبول توقفات نار إنسانية، تكبح الخطوة الهجومية وتعرض قواتنا للخطر". ويذكر المسؤول الكبير بحدث آخر فضلنا ان نكبته: "يوم الجمعة الأسود" في حملة الجرف الصامد، والذي خرقت فيه حماس وقف النار وجبت حياة ابطال إسرائيل بنيه شرال، ليئال جدعوني وهدار غولدن الذي ما يزال جثمانه محجوزا في القطاع.ان التوافق في الجيش على الحاجة الملحة للزمن لا تدل على اتفاق في الرأي في القيادة. فالمناهج تنقسم الى قسمين: من جهة يوجد الجناح الذي يضغط للاندفاع على الامام، وفقا للخطط المسبقة في الغرف الحربية. بالمقابل، يدعي قادة في الميدان انه ينبغي العمل بشكل مختلف: "الأرض من تحت تغلي"، يقولون، "خطير التقدم دون معالجة الوسيط التحت ارضي. قلتم لنا ابيدوا حماس؟ اذن هناك توجد وهناك يجب أن نعالجها، لا ان نقفز عنها. اذا لم نفعل هذا ونفعل هذا جذريا، فانها ببساطة ستخرج، ستنفض الغبار وستواصل الحكم. وعليه فيجب أن نصفي من هم تحت الأرض، لا أن نتقدم حسب السهم. فلا توجد نصف حرب".وفي هذه الاثناء فان الفرقة التي القي بها الى المعركة تشدد الحصار على مدينة غزة من كل جوانبها. التفوق النسبي للجيش الإسرائيلي هو السيطرة من الجو، بحيث أن طريقة الهجمات المركزية لحماس – الخروج من فوهات الانفاق، اطلاق مضادات الدروع والعودة الى تحت الأرض – تتعرض لضربات شديدة: معظم المخربين القتلى يعيدون ارواحهم الى الباري بفضل إصابات من الجو وبقدر اقل في المعارك وجها الى وجه. هناك أيضا يحقق الجيش الإسرائيلي نجاحات لكنه أيضا يتعرض الى إصابات، وامس سمح بالنشر لانه اضيف أربعة شهداء الى القائمة، ثلاثة منهم من سييرت جفعاتي التي تقود رأس حربة القتال وفقدت منذ الان خمسة مقاتلين بينهم قائد سرية.في الجيش الإسرائيلي يبحثون عن نقطة انكسار لحماس التي في هذه اللحظة تواصل القتال والمس بقواتنا. وعليه فالقوات تعمل ببطء وبحذر، الامر الذي يتعارض مرة أخرى مع التوقع الجماهيري (والاميركي) لانهاء الحرب بسرعة والعودة الى الحياة الطبيعية لكل الأسباب المعروفة: كما يذكر، فليست الساعة السياسية تتكتك بل والساعة الاقتصادية أيضا، حين يكون مئات الالاف مجندين لخدمة الاحتياط والاقتصاد يعمل عمليا في صيغة ضيقة منذ 30 يوما. إضافة الى ذلك، سيواصل الجيش الإسرائيلي التصدي لتهديد القنص من بعيد.صحيح حتى الان، غزة ستبقى في مركز الاهتمام، حتى بعد خطاب الأمين العام لحزب الله يوم الجمعة. صحيح أنه منذ الخميس مساء بدأ حزب الله بمسرحية التسخين للخطاب، مع هجمات نحو هار دوف، كريات شمونا ومواقع عسكرية. امس اطلق صواريخ ثقيلة الوزن، مئات الكيلوغرامات لكل منها احتمالات اضرارها جسيمة.ومع ذلك، فان المعادلة الأساس بقيت مع قليل من التوسع: الجيش الإسرائيلي يهاجم قليلا خلف خط الخمسة كيلومترات عن الحدود ويبدأ باعمال التقشير لقدرات حزب الله في خط التماس. مفهوم ان هذا ليس كافيا لاعادة السكان الى الشمال في اليوم التالي، لكن هذا بالتأكيد الاتجاه الذي يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يتبناه فضلا عن الدفاع القوي.