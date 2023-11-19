الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لا يوجد وقت

هآرتس
هآرتس
في ليل السبت أول من أمس نشرت حماس شريطا مسجلا يبعث على تخوف عظيم على حياة آريه زلموفتش، من سكان نير عوز ابن 86، الذي اختطف من بيته الى قطاع غزة في 7 أكتوبر. في ذاك اليوم أعلنت حكومة تنزانيا بان كلمنس فليكس متنغا، طالب ابن 22 كان في كيبوتس ناحل عوز وواحد من اثنين من مواطنيها ممن اعتبروا مخطوفين، مات. قبل يومين من ذلك عثر على جثة المخطوفة يهوديت فايس، ابنة 64 من بيري، قرب مستشفى الشفاء: "لم نتمكن من الوصول اليها في الوقت المناسب"، قال الناطق العسكري دانييل هجاري. وقبل بضعة أيام من ذلك عثر قرب الشفاء على جثة نوعا مرتسيانو، مجندة المراقبة ابنة الـ 19 من موديعين والتي قتلت في أسر حماس – بعد أن نشرت حماس شريطا ظهرت فيه على قيد الحياة في الاسر.اضافة اعلان
يؤكد الواقع ما تصرخ به عائلات المخطوفين بدم قلبها: "كل لحظة تمر هي حرجة". وعلى الرغم من ذلك يبدو أن إسرائيل لا تسارع الى إقرار صفقة لتحرير المخطوفين وذلك أيضا لاعتبارات غير موضوعية – مثل ضغوط سياسية من اليمين المتطرف، وعلى رأسه ايتمار بن غفير، ضد التنازلات لحماس.
شيء كهذا لا يقبله العقل. يوجد في غزة نحو 240 شخصا مخطوفا – وبينهم رضع، أطفال، نساء وشيوخ، وفي نفس الوقت يبدو ان بنيامين نتنياهو قلق اكثر من مسألة بقاء حكومته مما هو قلق على حياتهم. لهذا السبب فانه يفضل تكريس وقته لصور العلاقات العامة التي يلعب فيها جنود ومجندات من الجيش الإسرائيلي أدوارا في حملته، ويهمه أقل ان يلتقي بعائلات المخطوفين (ومع عائلات ثكلى ومع عائلات اخليت من غلاف غزة وحدود الشمال).
في الأسبوع الماضي جرى الحديث عن صفقة سيتحرر فيها نحو 50 مخطوفا، وبعد ذلك نشر ان الولايات المتحدة وقطر تحاولان الدفع قدما بصفقة يتحرر فيها نحو 70 مخطوفا، على دفعتين. لكن في الوقت الذي يبحثون فيه اذا كان مجديا عقد مثل هذه الصفقة او غيرها تتواصل الحرب كل الوقت، وحياة المخطوفين في خطر. ثمة من يقول ان ضربات إضافية لحماس ستجبر يحيى السنوار على ان يوافق على تنازلات اكبر في المفاوضات. غير أن هذه الضربات لحماس من شأنها أن تعرض للخطر حياة المخطوفين. آخرون يخشون من أن الهدنة في القتال ستعطي حماس مهلة للانتعاش. بالتأكيد توجد هنا مخاطرة، لكن هنا المكان لان نذكر بان دور الجيش هو حماية المدنيين (المخطوفين في هذه الحالة)، وليس العكس.
امس كان مهرجان جماهيري امام ديوان رئيس الوزراء في القدس في ختام مسيرة استمرت لاربعة أيام انضم اليها نحو 25 الف شخص أرادوا الاحتجاج من أجل إعادة المخطوفين. ومسيرة واحدة أخرى كانت في ميدان المخطوفين. رسالتهما للحكومة حادة وواضحة: لن تكون صورة نصر دون إعادة المخطوفين. على الحكومة ان تتغلب على الترددات وان تعمل على الفور لاعادتهم الى الديار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
معاريف

أيام حاسمة

منذ 39 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

لا تخافوا العالم

منذ 41 دقيقة
معاريف

حماس تشدد على موقفها في المفاوضات

منذ 42 دقيقة
سيدة وابنها ينظران لصور أسرى الاحتلال لدى "حماس"-(وكالات)

في الكابنت منقسمون حول صفقة المخطوفين

منذ 43 دقيقة
إسرائيليون يأخذون ملابس من التبرعات التي حصلوا عليها بعد هروبهم من مستوطنات الجنوب والشمال

إعلام عبري: حتى لو انتهت الحرب غداً.. لن يأتي السياح إلى "إسرائيل"

منذ8 ساعة
أحد مقاتلي &quot;القسّام&quot; - الجناج العسكري لحركة حماس

إسرائيل أمام الاختبار الأكثر تعقيدا في تاريخها

17 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

واشنطن تهدد الأردن لهذه الأسباب

ماهر أبو طير |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

رسائل اقتصادية مهمة

سلامة الدرعاوي |اليوم

وقفات مع مقال الملك في "واشنطن بوست"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

غزة درس موجع يستوجب الرشد

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |منذ 33 دقيقة
رحيل جماعي من إقليم ناغورنو كاراباخ - (أرشيفية)

التداعيات الأوسع لنزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |منذ 34 دقيقة
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |منذ 35 دقيقة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات | منذ24 ساعة
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات | منذ24 ساعة
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات | منذ24 ساعة
 