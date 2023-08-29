الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

لجنة دنس حكومية

هآرتس
هآرتس
أسرة التحرير
مثلما في أسطورة الملك ميداس الذي يتحول فيه كل شيء يلمسه الى ذهب، هكذا أيضا في حالة رئيس الوزراء، لكن بالعكس فقط: كل شيء يلمسه يصبح وحلا. لا توجد مسألة جماهيرية تصبح على الفور الخوض في الوحل من اللحظة التي تختلط فيها مصالح رئيس وزراء متهم بالجنائي. هكذا بالضبط حصل أول من امس عند إقرار تشكيل لجنة الفحص الحكومية في قضية الاستخدام الشرطي لبرنامج "بيغاسوس".اضافة اعلان
القرار كيف ومن يحقق في القضية، الجديرة بالفعل بفحص معمق دنس تماما بتضارب مصالح نتنياهو ورسوله وزير العدل يريف لفين. أساسا، بسبب اصرارهما على ان تفحص اللجنة، بخلاف صريح مع موقف المستشارة القانونية غالي بهرب ميارا، الاستخدام للبرنامج في "ملفات جارية" ظاهرا. تعبير كله مغسلة كلمات لملفات نتنياهو. ومع أن نتنياهو لم يشارك بنفسه في المداولات، لم يكن مكانا للشك في مسألة مصالح من التي يحميها وزراؤه، حين استغل لفين مرة أخرى الفرصة لمهاجمة المستشارة القانونية.
لقد حذرت بهرب ميارا من ان فحص ملفات معلقة كفيل بان يشوش إجراءات المحاكمة، لكن لفين استخف بالفتوى وقضى بان المستشارة هي التي توجد في تضارب للمصالح. وكدليل واضح على انعدام موضوعيته هي نفسه، اختار لرئاسة اللجنة بالذات القاضي المتقاعد موشيه دروري: الذي ايد علنا الانقلاب النظامي وانتقد في الماضي سلوك سلطات القانون في ملفات نتنياهو.
وفي اطار كل الجلبة، من المهم فصل مصالح نتنياهو عن المصلحة العامة والايضاح بان استخدام برنامج بيغاسوس دون إطار قانوني ورقابة مناسبين يشكل خطرا خطيرا يمس بحقوق الانسان. مطورة البرنامج شركة "NSO" تتعرض عن حق لانتقاد حاد في العالم على آثار استخدامه. في إسرائيل أيضا، محظور إعطاء الشرطة يد حرة لاستخدام الأداة دون تشريع ورقابة قصويين. السؤال اذا كان يكفي لمثل هذه المسألة فحص على مستوى مساعدة المستشارة القانونية للحكومة (لجنة مراري) هو سؤال مشروع. فالضغوط من جانب الشرطة للإسراع بالسماح لهم للعودة الى استخدام البرنامج لاجل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي ليست ذريعة لتسويغ المفسدة. العكس هو الصحيح: اذا كانت النية هي استخدام هذه الأداة الاقتحامية ضد الأقليات فلا بد أن هناك أهمية اكبر لغرض التأكد من أن هذا العمل محدود وخاضع للرقابة.
بالمقابل، فان الأهمية الجماهيرية لفحص المسألة لا يمكنها بأي حال ان تشكل ذريعة لسحق سلطات القانون ولتشويش إجراءات القضاء. لجنة تحقيق رسمية، بدلا من لجنة حكومية كان يمكن أن تكون حلا معقولا. لكن حكومة نتنياهو، كما هو معروف، لم تعد معقولة منذ زمن بعيد. في هذه الحالة أيضا، هدفها الحقيقي هو تصفية الديمقراطية الإسرائيلية وليس حماية المواطنين من خطر الاستخدام لبرنامج التجسس.
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