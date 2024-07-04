لصد إيران.. فلنبن حائطا حديديا جديدا

يديعوت أحرونوت

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يديديا يعاري*اصطلاح "مفهوم الأمن" حظي منذ الآن بسمعة مهزوزة جدا عندنا. فمشاهد 7 أكتوبر والأشهر التسعة بعدها قوضت لدى الكثيرين الثقة في أنه يوجد على الإطلاق مثل هذا المفهوم، الذي بموجبه تدار الأمور– وإذا كان ثمة كهذا، فما هو بالضبط المكانة العملية لمحدداته. فلئن كان مفهوم الأمن معناه فقط نصر مطلق، فيكفي إذن إصدار الأمر لقوات الأمن "اذهبوا واهزموهم" وبهذا يتلخص الموضوع.هذا بالطبع أكثر تعقيدا بكثير وينطوي على ما لدينا من معتقدات وآراء مثلما على الأقل ما لدى العدو والجيش الإسرائيلي من قدرات عسكرية. يوجد لنا إجماع حول أوضاع البداية، لكن لا يوجد أي إجماع حول وضع النهاية. ما هو واضح هو أننا إذا أخذنا بالمبادئ من عهد بن غوريون، "الردع، الأخطار والحسم"، مع إضافة "الدفاع"، التي أضيفت في أعقاب تقرير مريدور– فعمليا نكون نحن لم نستوف أيا من هذه المطالب.لكن ما انهار في 7 أكتوبر هو قبل كل شيء الصورة الأساس لمفهوم الأمن. ساحة تل حي والسور والبرج. الحائط الحديدي، الذي من خلفه تسكن إسرائيل بأمان. انهارت الأسوار الافتراضية للمدينة– بداية في الجنوب وبعد ذلك في الشمال. البلدات مدمرة، المخطوفون في غزة، النازحون يحتمون في الفنادق والقتلى في المقابر. وكل هذا بعد أن بنى الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن كل السنين، منهاجيا، وفقا لمفهوم الأمن وإستراتيجية الجيش الإسرائيلي بكل صياغاتهما المختلفة. من بن غوريون عبر آيزنكون ومريدور وحتى بن إسرائيل وعميدرور. بما في ذلك كل ما كتب بينهم. بالفعل سمعة مشكوك فيها حتى لو ادعينا في أن الذنب في المنفذين وليس في المصيغين. ومع كل هذا، الأمن القومي لا يمكن إقامته بدون مفهوم شامل وخطة عمل. هناك حاجة لمفهوم أمن.بداية النزول إلى الهوامش يمكن أن نعيدها إلى حرب لبنان الثانية، مع الدخول المكثف للسلاح الصاروخي والتلقائي إلى الساحة وتموضع العدو في المجال المديني. معركة الحركة البرية أصبحت بطيئة، مركبة وكثيرة المصابين. ضد تهديد الصواريخ التي زرعت الخراب في الجبهة الداخلية كان يمكن أن نوقف فقط معترضي القبة الحديدية. ووصلنا مرة أخرى الى سؤال كمي – كم من كل نوع يوجد لكل طرف. المركبات الأساسية في المعادلة وان كانت تغيرت لكن مثل النسبة بين الجيوش العربية والجيش الإسرائيلي، مثلما حلل بن غوريون، هنا أيضا قلب الموضوع هو انعدام التماثل. حين بدلا من جيوش جيراننا، التهديد علينا هو مخزون صواريخ ايران ووكلائها في المنطقة. لا يوجد ردع، الأخطار يقاس بدقائق جو وليس واضحا كيف يكون الحسم. بقينا مع الدفاع، الذي مدى حياته ليس مضمونا. وهكذا، حين تدخل إلى الصورة مسألة النووي، تصبح كل المشكلة فرعية. أو أن مفهوم الأمن الذي يتناول الشرق الأوسط النووي، أو المحدث كتهديد تقليدي. مفهوما أمن مختلفان– مع وضع انتقالي لإيران كدولة حافة نووية.لروسيا والصين أيضا توجد أسباب وجيهة لمنع قدرة نووية عن إيران. في كلتيهما عشرات ملايين الأقليات الإسلامية عديمي الهدوء. وتحول نووي لقوة عظمى شيعية كفاحية في وسط آسيا يهددهما أيضا. تجربة الماضي في ميزان الرعب النووي، الحرب الباردة تشير بالذات إلى أثر استقراري. وضع يمتنع فيه الطرفان بكل ثمن عن المواجهة المباشرة. العدوانية توجه الى ساحات فرعية. الاجتياحات الى هنغاريا وتشيكيا، خليج الخنازير في كوبا، حرب فيتنام. الشرق الأوسط هو اليوم بالفعل ساحة مختلفة، لكن معنى الخراب المتبادل المضمون واضح بما يكفي حتى هنا.في الخارج ينشأ واقع جديد. مفهوم أمن محدث يستوجب تحييد انعدام التماثل والوصول الى ميزان رعب تجاه ايران. تقليدي او غيره. كجزء من تحالف او لوحدنا. لا يوجد أي سبيل آخر لصده اذا كنا نريد مستقبلا للشرق الأوسط. لإسرائيل توجد قدرة للوقوف في وجه كل ما تطرحه ايران ووكلاؤها ضدها، على أن تعرف كيف تهدد مفهوما واضحا وتوجه الى ذلك مقدراتها.للجيش الإسرائيلي وللصناعات توجد حلول لكل أنواع الأوضاع. المشكلة هي أن هيئة الأمن القومي الجسم الذي يفترض أن يقود مثل هذه الدراسة، اصبح قسما في جوارير العاملين لدى نتنياهو، والحكومة منشغلة بإحصاء الأصوات. مصير إسرائيل سيحسم في هذه المسائل، وليس في اعفاء شباب المدارس الدينية وقانون الحاخامات.*قائد سلاح البحرية ومدير عام رفائيل سابقا