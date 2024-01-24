لكمة في البطن

بقلم: ران أدليست
يفترض بالجيش والشعب ويجب عليهما أن يحتملا ضربة الشهداء ويواصلا أداءهما كما كان سابقا. المشكلة الرهيبة التي ترافق هذه الفرضية هي أن "الأداء كما كان سابقا" يستوجب قرار حكومة وكابينت كي يفهم الجيش إلى أين تسير وجهته؟ وهذا يمنعه رئيس الوزراء المدعوم أو المهدد من بن غفير أو سموتريتش. ليس صدفة أنه قبل نحو شهرين، قبل وقت طويل من موسم الأمطار الذي هو إشكالي في حرب العصابات حين يختبىء العدو بينما نكون نحن ظاهرين، طلب الجيش الإسرائيلي ويكرر الطلب اليوم أيضا من رئيس الوزراء أن يقرر سياسة اليوم التالي. ليس صدفة أن الجيش الإسرائيلي يدير الحرب بشكل مستقل من يوم إلى يوم دون أفق سياسية، لأن رئيس الوزراء يهتم بالبقاء والحكومة بالسياسة الصغيرة في أفضل الأحوال والتافهة في أسوأ الأحوال.
أمثلة الأيام الأخيرة مقرفة لدرجة أن استخدامها فقط كحاجة لشرح ما حصل هنا يدنس قدسية شهادة الجنود. وهكذا نكون وصلنا إلى وضع تكون فيه كل خطوة تفترض تفكيرا تتخذ بعد مصيبة الـ 21 صورة خطوة استسلام. هذه ضربة معنوية، ولإجل أن نواصل العض على الأسنان في الدولة والشعب بحاجة إلى زعامة ليست موجودة. وما نزال نحن ملزمون بأن نشير إلى مصدر المرض العملي الذي يسبب النزيف وأن نعيد تنظيم أنفسنا بما يتناسب مع ذلك. هذا ليس نزفا لا علاج له بالطبع لكن هذا نوع من اللكمة في البطن الذي يفترض دمج الجهد القتالي بالسياسي. وإذا كان رئيس الوزراء يمنع التسويات كي لا يبدو ضعيفا في نظر ائتلافه ويكون موضع ابتزاز من شركائه فإن الجمهور ملزم بأن يشخص مصدر المرض ويكافح ضده. الموضوعان الإشكاليان في هذه المؤامرة النازفة في غزة هما وضع القتال ووضع المخطوفين.
لقد قال رئيس الأركان هذا الأسبوع إن الضغط العسكري وحجه سيؤدي إلى تحرير المخطوفين. يحتمل أن يكون هو يعرف شيئا ما لا نعرفه نحن؟ في أنه يوجد احتمال للوصول الى السنوار شخصيا وإجراء المفاوضات معه من موقف جندي يقف على فوهة خندقه مع قنبلة يدوية معدة للانفجار؟
فهل يحتمل أني أكون أتخيل فقط بالنسبة لمراسلين ومحللين عسكريين أصواتا وآهات مخنوقة في هذا الاتجاه. وإلا فإن هذا سيكون مخادعة للجمهور في محاولة لتجنيده في صالح مطالب المستوى السياسي وكذا العسكري لمواصلة القتال. حتى متى؟ حتى يجلب لنا فتى وفتاة رأس السنوار على طبقة الفضة أو حتى يغلق بايدن الصنبور أو حتى يستسلم نتنياهو لمخطط بايدن ويتوقف عن الإعلان عن الحرب حتى النهاية ودولة فلسطينية ليست في ورديته، إعلانان ليس لهما أي صلة بالواقع ويستهدفان بقاء حكومته وبقاءه الشخصي.
لاحظنا يدير الجيش الإسرائيلي بشكل مستقل الحرب والسياسة اتجاه حماس ويعمل حسب توصيات بايدن واحتياجات القتال. فقد جاء إخراج القوات بتخفيف اكتظاظ الأهداف والسماح للمستوى السياسي لتحريك السياقات بتسوية اليوم التالي.
إذا لم يتحرك أي شيء ستبدأ عندها اللعبة الحقيقية التي تلامس التهديد الوجودي. الشمال، الجنوب والضفة بدفع إيراني. الطريق إلى إزالة الجمود هي من خلال بضع نواب من الائتلاف، أسوياء العقل ظاهرا ممن يفهمون بأن مصير إسرائيل منوط بعدد أيام القتال وبالمخزونات التي توجد لنا فيقومون بفعل ما أي أن يزيلوا لعنة الـ 64 ويفككون الحكومة.