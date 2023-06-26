للمشاغبين يوجد ظهر في الحكومة

إسرائيل هيوم

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بقلم: يوآف ليمور 26/6/2023المذبحة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين في مغارة الماكفيللا في العام 1994، وقعت على إسرائيل "كالبرق في يوم صاف". هذا التعريف أعطاه في حينه مسؤولو جهاز الأمن، الذين فوجئوا بعملية الإرهاب الأقسى التي ارتكبها يهودي: 29 مصليا فلسطينيا قتلوا و125 أصيبوا بجروح.لقد شهد الإرهاب اليهودي منذئذ، ارتفاعات وهبوطات، لكن مشكوك في أن تكون فترة كان فيها "الإخطار" الذي كان على الحائط مكتوبا بأحرف بارزة بهذا القدر. فهو يصرخ ليس فقط من البيان المشترك، غير المسبوق الذي نشره أول من أمس رئيس الأركان، رئيس الشاباك والمفتش العام للشرطة الذين يحاولون ربط الأذرع بمكافحة الظاهرة، بل أساسا من المعطيات التي تشهد على أن ما كان في الماضي من نصيب الأفراد، المتطرفين، أصبح اليوم حدثا جماهيريا.في العام 2021، كان 520 حدث احتكاك (شارة ثمن)، بين اليهود والفلسطينيين. في العام 2022 ارتفع العدد الى 950 حدثا، وفي العام 2023 حتى الآن كان هناك 600 حدث، (في أقل من نصف سنة). الصورة تشبه أحداث الإرهاب القاسية التي ارتكبها يهود: 14 حدثا في العام 2021، 25 حدثا في العام 2022، و25 حدثا إرهابيا منذ بداية السنة. هذا أدى إلى ارتفاع في عدد أوامر الاعتقال الإدارية لليهود: صفر في العام 2021، 5 في العام 2022، و8 في العام الحالي. وكذا في أوامر الإبعاد عن المنطقة، يوجد ارتفاع: 23 أمرا في العام 2021، 43 أمرا في العام 2022، و24 أمرا في العام الحالي.التفسير الواجب يربط الارتفاع في الإرهاب اليهودي بالارتفاع في الهجمات الفلسطينية. مدى العمليات (والإصابات)، الكبيرة يؤدي بمحافل في أوساط الجمهور اليهودي للخروج والدفاع عن نفسه. هذه حجة مدحوضة، بالطبع، من كل زاوية ممكنة: في الدولة الديمقراطية من يحمي الجمهور هي قوات الأمن؛ للشخص الفرد لا يوجد الإذن أن يأخذ القانون في يديه. وعلى أي حال، لا يدور هنا الحديث أيضا عن أعمال الدفاع عن المستوطنات وعن المدنيين، بل عن أعمال ثأر صرفة: المس بالفلسطينيين وبممتلكاتهم، وبالغالب مدنيين ليسوا مشاركين في الإرهاب، (القرى الأخيرة التي تم الاعتداء عليها، سلواد، ترمسعيا وام صفا هي قرى هادئة نسبيا).يخيل إلي، أن التفسير الحقيقي ينطوي على ما يشخصه المتطرفون كريح إسناد لأعمالهم. يوجد لهذا قدر لا ينتهي من الأمثلة في الأونة الأخيرة: من وزير المالية سموتريتش، الذي دعا إلى محو حوارة (وتراجع)، ووصف أعمال الإرهاب الأخيرة التي ارتكبها يهود أعمالا مدنية مضادة، وحتى الوزير بن غفير الذي دعا الجمهور اليهودي قائلا: "اهرعوا إلى التلال، فأنا أعطيكم إسنادا". توجد أمثلة عديدة أخرى، وأساسا في أحزاب اليمين، حين يكون معظم وزراء الحكومة صامتين في ضوء الأحداث خوفا من غضب قاعدتهم أو على مصير الائتلاف.من يرد هو بالطبع العالم. الغضب في واشنطن وفي أوروبا واضح وقيل، ونهايته: أن يضر قريبا بإسرائيل. هكذا أيضا الغضب في البلدان العربية، الودودة إلى هذا الحد أو ذاك. الضرر الأكبر سيلحق بالمنطقة: كل ثأر يؤدي إلى ثأر مضاد، وهلم جرا. هذه الدائرة الدموية تتصاعد فقط، وبدلا من حماية اليهود ستؤدي إلى موت كثرين آخرين: ضرران إضافيان سيلحقان من خارج المنطقة. الأول، في لاهاي. ما لم يحصل في مذبحة غولدشتاين، من شأنه أن يحصل الأن. لما كان العنوان على الحائط، فلا يمكن لقادة جهاز الأمن أن يدعوا مرة أخرى بـ"برق في يوم صاف". هم، الذين يضحون بحياتهم من أجل الأمن، من شأنهم أن يدفعوا الثمن بحريتهم على الإرهاب اليهودي الذي بسهولة يمكنه أن يحرق مرة أخرى بيتا على سكانه.الضرر الثاني، الأخطر من كل شيء، هو ما يحصل للمجتمع الإسرائيلي. من مجتمع قدوة يتحول بسرعة إلى مجتمع مريض، يكون فيه كل أزعر رجلا. المتطرفون يدعون أنهم الصهاينة الجدد، لكن الويل لمثل هذه الصهيونية. من ينزل في ليل السبت كي يحرق منازل ومركبات، ليس قدوة لأي أحد: هو مخرب يهودي مكانه في السجن. من الأفضل لنا جميعا أن يحصل هذا قبل أن تقع المصيبة.