بقلم: ايهود ياتوم
قبل 67 سنة في شهر نيسان (ابريل) 1956، ألقى وزير الدفاع في حينه الفريق موشيه دايان تأبينا دخل صفحات تاريخ دولة إسرائيل، تأبينا في أثناء جنازة روعي روتبرغ الراحل، من كيبوتس ناحل عوز، من مقيميه ومؤسسيه، كيبوتس صعد على الأرض، حدود قطاع غزة، قبل بضع سنوات من ذلك، وفقا لمفهوم الأمن لدولة إسرائيل، من يوم استقلالها وحتى مجرد أيامنا هذه، مفهوم أمن يفيد بأن إقامة بلدات على طول وبمحاذاة حدود الدولة هي ضمانة للأمن وتشكل مدماكا مهما لوجودنا ولحماية أمننا واستقلالنا.
في هذا التأبين، قال دايان ضمن أمور أخرى "هل نسينا أن مجموعة الفتيان هذه، التي تسكن في ناحل عوز، تحمل على أكتافها بوابات غزة الثقيلة، بوابات خلفها يكتظ مئات آلاف العيون والأيادي، التي تصلي لإضعافنا فتأتي كي تتمكن من تمزيقنا إربا، أنسينا هذا. فمن أجل ألا يأتي الأمل لإبادتنا، فإننا ملزمون بأن نكون صبح مساء مسلحين وجاهزين. مئات آلاف العرب الذين يتواجدون حولنا ينتظرون اللحظة التي تتمكن فيها أيديهم من نيل دمنا، فلا يجب أن تشيح عيوننا كي لا تضعف أيدينا، هذا هو قضاء جيلنا، هذا هو خيار حياتنا، أن نكون مستعدين ومسلحين، أقوياء ومتصلبين، وإلا فسيفلت من أيدينا السيف وتبتر حياتنا".
"روعي، النور في قلبه أغشى عينيه ولم يرَ بريق الدمار وأمل السلام أصم أذنيه فلم يسمع صوت القتل الكامن، ثقلت بوابات غزة وتمكنت منه".
في تلك الأيام، كانت خلايا الفدائيين تقوم باجتياح بلدات مدنية، تقتل مدنيين، تحرق حقولهم -أحداث أدت بحكومة إسرائيل الى القرار بشن حرب ضد مصر، والتي كانت تسيطر في ذلك الوقت على قطاع غزة، بعد سلسلة طويلة جدا من عمليات الثأر التي قامت بها وحدة 101 والمظليين، حرب كانت هي الأولى بعد حرب الاستقلال وكانت تسمى "الحملة المقدسة".
تأبين الفريق دايان تقشعر له الأبدان في ملاءمته لهذه الأيام، مناسب جدا لـ7 أكتوبر، السبت الأسود الرهيب، وللأسف فإننا لم نتعلم شيئا منذئذ، لا شيء. ما كان في العام 1956 يتلاءم مع ما يجري اليوم في العام 2023. لم تستخلص استنتاجات أو دروسا.
في العام 1993، قبل عامين من اغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع إسحق رابين على أيدي قاتل يهودي حقير، ألقى رابين خطابا أمام خريجي دورة عسكرية، خطاب الـ"سيكون على ما يرام". في أثناء خطابه، ادعى رابين بأنه لإحدى مشاكلنا الأليمة يوجد اسم واسم عائلة، وهذا عبارة من كلمات "سيكون على ما يرام". عبارة لا تطاق. من خلف هذه الكلمات يختبئ بشكل عام كل ما هو ليس على ما يرام، الغرور، إحساس مبالغ فيه بالثقة في النفس، قوة وبهاء لا مكان لهما. إن الـ"سيكون على ما يرام" هو مؤشر على الأجواء التي تحاذي انعدام المسؤولية، انعدام النظام والانضباط، المهنة الغائبة، التبطل القائم، أجواء الخفة هي للأسف من نصيب جماهير غفيرة في إسرائيل.
فهل تعلمنا شيئا منذئذ؟ هل استوعبنا وطبقنا التحذيرات، الأضواء الحمراء الفاقعة، المخاوف التي عبر عنها أمامنا رئيسا أركان في الماضي أصبحا سياسيين وزعيمين؟
لا ولا، لم نتعلم أي شيء على الإطلاق، العكس هو الصحيح، السياسيون في الأعوام الأخيرة، زعماؤنا، انشغلوا بالمخاصمة الواحد مع الآخر، والحرص فقط على أنفسهم وأحزابهم، وكأنه لا توجد دولة وكأنه لا يوجد مواطنون في الدولة، فشتموا وسبوا وأهانوا قادة الجيش وخصومهم السياسيين، غيروا أنظمة العالم وأنظمة الحكم، أضعفوا جدا قوة الردع التي كانت فخارنا منذ عشرات السنين، انشغلوا بالتافه وليس بالجوهر، استخفوا وألغوا كل من فكر بشكل مختلف، كل من لم يتفق مع الحكومة، ألغوا الأعداء الذين أرادوا إبادتنا، وتعالوا بغرور وفاكموا الفجوات في المجتمع الإسرائيلي.