لم يتم اعتقال أي مسؤول عن موت 48 فلسطينيا

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الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا جنائيا ضد جنود حول 48 حالة وفاة لفلسطينيين، معظمهم أسرى تم اعتقالهم في قطاع غزة. في أي حالة من حالات الوفاة هذه لم يتم تقديم لائحة اتهام أو إغلاق الملف. وحسب الجيش فإنه بالإجمال تم فتح منذ بداية الحرب 70 ملفا جنائيا في الشرطة العسكرية، من بينها حالات تتعلق بالسرقة والعنف وسرقة السلاح والتمرد.إضافة إلى حالات الموت المعروفة تم احصاء 36 معتقلا في منشأة سديه تيمان، اثنان منهم كانا في الطريق إلى المنشأة، واثنان تم نقلهما إلى المعتقل في عناتا، ومعتقل كان في القطاع ومعتقل آخر امرأة اقتربت من قوات الجيش الإسرائيلي عند جدار الفصل. حسب مصادر عسكرية فإن الحالات الستة المتبقية تتوزع بين الموت في القطاع خلافا لأوامر الجيش، أو اثناء الطريق منه أو أثناء التحقيق في إسرائيل. مصدر عسكري قال للصحيفة إنه حتى الآن لا يوجد أي متورط في هذه الملفات رهن الاعتقال.منذ اندلاع الحرب تم إحضار إلى المعتقلات في إسرائيل حوالي 4 آلاف غزي، في معظم الحالات الجنود في القطاع يقومون باعتقال فلسطينيين تم إلقاء القبض عليهم أثناء المعارك، ويتم التحقيق معهم في الميدان، وإذا ثار الاعتقاد بأنه يمكن الحصول منهم على معلومات مهمة فإنه يتم نقلهم إلى سديه تيمان، وهي القاعدة العسكرية قرب بئر السبع والتي تم تحويلها إلى منشأة اعتقال. في بعض الحالات المعتقلون لم يشاركوا في القتال، لكن القوات اعتقدت أنه يمكن الحصول على معلومات منهم. حوالي 2000 من المعتقلين تم نقلهم إلى سجون أخرى ويحتجزون بناء على أمر اعتقال دائم، و1500 تم إطلاق سراحهم بسبب عدم وجود أدلة تسمح باحتجازهم في المعتقل أكثر من 45 يوما، المدة المسموح بها في القانون.منذ لحظة اعتقالهم يتم اعتبار المعتقلين أسرى، ويجب الحفاظ على حياتهم، حتى وفقا لقوانين الحرب في القانون الدولي. جزء من الشكاوى جاءت من هيئات دولية، قدمت شكاوى لإسرائيل حول موت معتقلين فلسطينيين. في الجيش قالوا إن التحقيقات تم فتحها عندما تم تسلم التقارير عن هذه الحالات، وليس فقط خوفا من الإجراءات ضد إسرائيل في لاهاي.التحقيقات الجنائية التي لا تمس موت الفلسطينيين تتناول في معظمها مخالفات تتعلق بالممتلكات، بعضها يتعلق بأخذ سلاح للفلسطينيين وإخراجه إلى خارج القطاع، وفي حالات أخرى بيع السلاح والذخيرة لمجرمين إسرائيليين. وحالات أخرى تتعلق بسرقة معدات من الجنود، بعضها في ايام المعارك في القطاع في بداية الحرب.ثلاث حالات تتناول أعمال عنف لم تنته بالوفاة. واحدة منها هي لجندي الاحتياط الذي نشر تهديدا بالعصيان الجماعي. في بعض هذه المخالفات تم تقديم لوائح اتهام، وفي عدد محدود منها تمت إدانة الجنود وإرسالهم إلى السجن. في حالات كثيرة أخرى أمرت النائبة العسكرية الرئيسية، يفعات يروشالمي بإنفاذ القانون على هؤلاء الجنود بإجراء انضباطي، بعد أن تسلمت نتائج التحقيق في الوحدة أو لطاقم التحقيق التابع لهيئة الأركان.باستثناء المنشأة في سديه تيمان فإنه يتم اعتقال فلسطينيين في معتقلات عنتوت وعوفر، التي فيها أيضا ستفحص اللجنة الظروف السائدة فيها. وسيترأس هذه اللجنة الجنرال احتياط ايلان شيف.من المتوقع أن تناقش المحكمة العليا هذا الأسبوع الالتماسات التي قدمت حول ظروف السجن المشددة في منشأة سديه تيمان. في كانون الأول (ديسمبر) تم الكشف في "هآرتس" بأن المعتقلين في هذه المنشأة يتم احتجازهم في مناطق مسورة وعيونهم مغطاة وأيديهم مكبلة طوال اليوم، والضوء مضاء أيضا في الليل. مصدر طبي زار المنشأة قال للصحيفة إن "الوضع الصحي هناك صعب جدا. توجد هناك حاضنة للأمراض".ضابط كبير في الجيش زار السجن في أعقاب ما نشر عن ظروف الاعتقال فيه قال للصحيفة بأنه شاهد صورة قاسية، وأنه يمكن تحسين الظروف هناك إذا أمر المستوى السياسي بذلك. في الأسبوع الماضي أعلن الجيش عن تشكيل لجنة استشارة لفحص ظروف حبس معتقلي الحرب في المنشآت التي توجد تحت مسؤوليته.