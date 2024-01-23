لم يعد بإمكاننا تحمل المزيد

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هآرتسبقلم: يوعنا غونين23/1/2024"اخرجوا من البيوت، اخرجوا من النوم، اخرجوا من الخوف! أنا ثكلت أخي في 7 تشرين الأول (أكتوبر). أنا لن أصاب باليأس، إلى أن يطير هذا الشخص، وإلى أن تطير كل هذه الحكومة! هم قتلوا أخي. مجرمون!"، هكذا صرخ أول من أمس، بشكل يفطر القلب أحد المتظاهرين على مدخل الكنيست، عندما قام رجال الشرطة المتجهمين بجره. غير بعيد من هناك، في المبنى، اقتحم أبناء عائلات المخطوفين جلسة لجنة المالية. المنظمون حاولوا صدهم بالقوة، لكنهم لم ينجحوا في صد سرب الحزن الإنساني الذي تدفق في الغرفة. "من أجل أهداف أقل شأنا قمتم بحل حكومات سابقة، فهللا تقوموا بحلها من أجل المخطوفين؟!"، صرخ بصوت مرتفع شاحر مور وهو ابن شقيق المخطوف ابراهام مندر، على أعضاء الكنيست. "يجب عليك حل الحكومة الآن، اذهب لرئيس الحكومة وقل له: "من أجل خبز الفطير قمت بحل الحكومة، ومن أجل المخطوفين سأقوم بحلها"، صرخ على رئيس اللجنة موشيه غفني، للتذكير بالخلاف الضئيل الذي في أعقابه استقالت عيديت سلمان من الائتلاف السابق.أيضا في لجنة الدستور، القانون والقضاء، تأججت النفوس. "أين أنا أعيش، عندما يجب علي التوسل في الكنيست كي تفعلوا شيئا من أجل أعزائي"، سألت داليا كوشنر الموجودين، وهي صهرة يئير وايتان هورن، المحتجزان في قطاع غزة. سؤال كوشنر هو سؤال بلاغي، لكن الإجابة عنه مع ذلك لا تصدق: في إسرائيل. هي تعيش في إسرائيل، الدولة التي أعضاء الحكومة فيها يتخلون عن عشرات المدنيين كي يموتوا في الأسر، والتي فيها أبناء عائلاتهم يضطرون إلى التوسل والتدافع من أجل أن يسمع صوتهم في الكنيست، والتي فيها الأخوة الثكالى يتم جرهم جسديا بالقوة وهم يطلبون العدالة.اسمعوا هذا الهدير المتدفق مثل حمم البركان التي تغلي تحت السطح قبل الفوران الهائل. غضب خالص، الذي يزداد قبالة هذا الانفصال والانغلاق الذي لا يصدق لأعضاء الائتلاف. فقط شخص غبي تماما يمكنه التفكير بأنه يمكن إغماض العيون أمام هذا البركان الجماهيري ويستمر في الدوس على المواطنين كما فعل أمس وأول من أمس.للأسف الشديد، في الحكومة وفي الكنيست، يجلس أشخاص أغبياء كثيرون مثل هؤلاء بالضبط. مثلا، وزيرة شؤون الاستيطان والمهمات الوطنية اوريت ستروك، التي وبخت أحد الأعضاء في حزبها لأنه احتج على السياسة الاقتصادية للحكومة. "أنا أعرف وزراء لا يمكنهم إنهاء الشهر... أشخاص يساعدهم الوالدين اقتصاديا"، هكذا عرضت ستروك المشكلات التي يواجهها سادة البلاد. "القليل من الحسد والكثير من الانتقاد الموضوعي والبناء".راتب الوزير، يجب التذكير، هو 53 ألف شيكل في الشهر. في الأوقات التي تنهار فيها المصالح التجارية وتتم إقالة العمال ورجال الاحتياط يجدون صعوبة في شراء الغذاء لأولادهم.الانفصال والانغلاق لستروك وأعضاء الائتلاف الآخرين، عاصفة البركان التي تشعل الغضب المتزايد. يجب تذكرهم، تذكر الأخ الثاكل على مدخل الكنيست، أبناء عائلات المخطوفين الذين يصرخون في النقاشات، والد الجندية المراقبة المخطوفة ليري الباغ، الذي في المظاهرة أمام منزل نتنياهو في قيصاريا في يوم السبت قال وتوعد: "طالما أنني على قيد الحياة، فإن المقابر فقط هي التي ستسمى باسمه لأنها امتلأت بسببه. أنا جلست 100 يوم بهدوء، لكن قلبي لم يعد يتحمل أكثر".أقوال الباغ تردد صدى أعلان رئيس الحكومة السابق مناحيم بيغن، الذي التداعيات القاسية لحرب لبنان الأولى جعلته يعلن أنه لم يعد يتحمل وقدم استقالته. ولكن الحكومة الحالية مملة وفاسدة جدا، لذلك، فإنها تستطيع التهام المزيد. والغضب الذي يغلي يتصاعد ويفور: هذه الأصوات هي هدير دولة بالكامل تقول: "إنها لم تعد تحتمل المزيد".