لننتصر على الساعة

يديعوت أحرونوت

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يديعوت آحرونوتغيورا آيلند 4/7/2023في وقت كتابة هذه السطور، تتواصل الحملة في جنين. من المهم الإشارة الى سبعة أمور: أولا، هذا اجتياح وليس احتلال. غاية الحملة هي ضرب أقصى قدر من البنى التحتية والنشطاء في الحد الأدنى من المخاطرة لقواتنا. بحد ادنى من المس بغير المشاركين وبالحد الأدنى من الزمن.ثانيا، إنجازات حملات من هذا النوع تكون عالية في الساعات الأولى وتميل الى الصغر مع امتداد الزمن. من المهم جدا ان نعرف كيف ننهي الحملة قبل أي تورط عملياتي، قبل أن تنتقل النار الى مناطق أخرى أيضا وقبل أن تترجم التنديدات ضدنا من جانب الأصدقاء في العالم العربي الى خطوات سياسية. آمل أن يكونوا مخطئين الوزراء الذي ادعوا أمس في وسائل الاعلام بان هذه ليست حملة يوم – يومين، بل حملة طويلة ستستمر "الى ان يقضى على العنف".ثالثا، من المهم أن نميز بين ساعة الزمن السياسي وساعة المعلومات الاستخبارية العملياتية. فبعد قتل الأربعة قرب عيليه طرحت مطالبات غاضبة بما في ذلك من جانب بعض الوزراء ممن دعوا لعملية رد "هنا والان" بل وهاجموا قادة الجيش واتهموهم بالوهن. فاعداد حملة من هذا النوع يتطلب زمنا، واساسا لاجل جمع معلومات استخباراتية دقيقة. غير أن ابدى الجيش طول الروح ولم ينجر "ليهاجم فورا من الجو ويدمر المباني"، كما أوصى بن غفير. في الحملتين الناجحتين أيضا ضد الجهاد الإسلامي في غزة، قبل نحو سنة وقبل نحو شهرين كان واقعا مشابها. فقد تحمست بعض المصادر السياسية وطالبت بردود فعل فورية، بينما فضل الجيش وعن حق انتظار الفرصة المناسبة وتنفيذ احباط مركز دقيق وسلس.رابعا، صحيح حتى زمن كتابة هذه الأمور تمتنع حماس في غزة عن اطلاق النار. يحتمل أن تسمح بنار محدودة، نار تضامن لكن واضح أنها غير معنية الان بجولة واسعة في غزة. هذا دليل آخر على ان المردودات الاقتصادية التي تتلقاها غزة من إسرائيل في شكل تصاريح دخول للعمال والتعاون الهادئ في إعادة بناء البنى التحتية هي خطوة ناجعة لا تقل عن استخدام القوة.خامسا، بعد حملة السور الواقي في 2022 عرفنا كيف نستغل الضربة لقدرات المهاجمين في صالح استئناف التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية. صحيح، نشأ الواقع الأمني الصعب في شمال السامرة بسبب عوامل غير متعلقة بنا – ضخ المال والسلاح بمبادرة إيرانية، ضعف داخلي للسلطة أو وجود الاف الشباب الفلسطيني اليائس ممن يرتزقون باطلاق النار على الإسرائيليين. إضافة الى ذلك، اذا كنا نريد الا ينتشر القتال في كل المناطق فعلينا أن نتخذ قرارا واضحا بين نهجين متضاربين: سلطة فلسطينية مستقرة تؤدي مهامها هي مصلحة إسرائيلية – أم انها عدو وبالتالي، المصلحة الإسرائيلية هي اسقاطها. نتنياهو يؤدي (تصريحيا) النهج الأول، سموتريتش يؤيد البديل الثاني. توجد معان بعيدة الأثر في كل خيار لكنه لا يمكن الا نقرر.سادسا، يتجه الانتباه الان الى جنين، لكن محظور أن ننسى بان التهديد العسكري الأكبر هو حزب الله. فهو يحاول ان يناور بين التخوف من حرب شاملة وبين الحاجة الى إرضاء الزعيم من طهران وتبرير مئات الملايين التي يتلقاها منه. طريقة نصرالله هي تنفيذ عمليات صغيرة وخلق استفزازات. إقامة خيمتين في الجانب الإسرائيلي من الحدود في هار دوف هو تعبير عن ذلك.سابعا، تتطلع ايران الى توحيد الساحات ضد إسرائيل. وهي تشعر بان مكانتها المتحسنة تخلق الفرصة لخطوة كهذه. من المهم أن نعرف، حتى عند التركيز على جنين كيف نشخص ميولا أكبر واكثر خطرا.