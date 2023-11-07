هآرتس

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ب. ميخائيل - 7/11/2023كلمة "معا" دائما ألقت علي الخوف. هي جاءت من عالم القطعان. من أمسيات الاغناء العامة. من الرتابة الاستبدادية وطمس الهوية. حسب رأيي، الصوت الواحد هو عكس كل واحد على حدة. و"معا" تميل احيانا الى التدهور الى حد الاجماع، لا سمح الله.ها أنا علي أن أكون "معا". من اجل أن ننتصر. ولكن "معا" مع من بالضبط؟ مع أسراب العنصريين والمكارثيين الذين خرجوا من مستنقع الإنسانية؟."معا" مع شرطة ونيابة عامة تشاركان بسعادة واجتهاد في صيد الساحرات للواشين في الشبكات الاجتماعية؟ هل "معا" مع السموتريتشيين الذين يستغلون فظائع الحرب من أجل ممارسة الفظائع على جيرانهم ويسلبونهم اراضيهم؟ مع قطيع الجنرالات الذي عاد لاستيطان الاستوديوهات ويسوق من هناك الشعارات النتنة؟ (باستثناء جنرال واحد يصمم على أن يقول أقوالا مفيدة، لن أذكر اسمه حتى لا يسيئون له).هل مطلوب مني أن أكون "معا" مع وزير الدفاع الذي يغلق صنبور المياه على الرضع والأطفال؟ مع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الذي لا يعرف لفظ الكلمات البسيطة "فلسطينيون غير مشاركين"؟ مع قنوات البث التي أصبحت قنوات دعاية تسير فوق البيض كي لا تزعج، لا سمح الله، قطيع المشاهدين؟ (باستثناء حفنة من الصحفيين يستحقون عدم ذكر اسمائهم أيضا لنفس السبب).هل يجب أن أكون "معا" مع عميحاي الياهو، رجل اشكلوت الذي هو مفجر نووي وشرير ابن شرير، ووزير التراث ايضا؟ طالما أنه هو المسؤول عن التراث فمن الجدير به تطعيم الأطفال ضد هذا التراث."معا" مع وزيرة الإعلام السابقة ويوسيان غريب الأطوار، اللذان يقومان بتسويق أفكار الإبادة الجماعية؟ لسبب ما هما لم يتم استدعاؤهما للتحقيق معهما في الشرطة مثل كل من يظهر ذرة من الشفقة على طفل تم سحقه تحت انقاض بيته الذي تم تفجيره.هل أكون "معا" مع السفير في الأمم المتحدة، الذي في لفتة هزلية من أحد الناجين من الكارثة قام بوضع رقعة صفراء على قميصه؟ يبدو لي أن هذه الرقعة الصفراء قد احمرت خجلا من شدة العار. ليعرف السفير وكل الذين حملوا رايات النازية أن هناك بعض المبادئ التوجيهية الأساسية للتعرف على النازيين. المرء بحاجة إلى شعب واحد مقتنع بأنه متفوق منذ الولادة. وبحاجة إلى سلسلة قوانين عنصرية وتمييزية، وبحاجة إلى شعوب تعتبر متدنية ولذلك يجب احتلالها واستعبادها وطردها أو ابادتها. هذه نازية. أنا على قناعة بأنه حتى السفير سينجح في أن يشخص في منطقتنا نماذج مناسبة اكثر للمقارنة.للأسف، لكن أنا لا يمكنني أن أكون "معا" مع كل هؤلاء. أنا لم أكن في أي يوم ولن أكون معهم الى الأبد – هذا ما آمله. وستضطرون إلى تدبر أموركم بدوني.بخصوص "الانتصار"، أيضا في هذه المرة لن يكون انتصارا. سيكون قصفا وسحقا وانتقاما. ولكن لن يكون انتصارا. لأنه يبدو أنه حكم علينا، أو ربما نحن حكمنا على أنفسنا، أن نكون مثل الرجل في فيلم "النهوض أمس صباحا"، الذي عاش مرة تلو الأخرى نفس اليوم. هكذا نحن أيضا، مرة تلو الأخرى سبق وهزمنا الفلسطينيين. مرة تلو الأخرى. وحتى الآن نحن نستيقظ مرة تلو الأخرى على نفس الأمس. عالقون في دائرة مفرغة لا مخرج لها.الانتصار الحقيقي يمكننا الاحتفال به فقط بعد أن يتحقق لنا حلمين خياليين وهما التحرر بالكامل من الاحتلال واقامة جدار فولاذي بين الدين والدولة. فقط عندها ربما نستطيع. ويجب علينا أن نسمح للشعب الفلسطيني ببناء وطن قومي لنفسه. وطن يعطيه حقوق الإنسان وسبب للعيش وهواء للتنفس. لأنه فقط عندما يكون له وطن فستكون لدينا راحة. هذا سيكون انتصارا، فقط هذا ولا أي شيء غيره.