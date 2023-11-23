الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لو كان الأمر بيد نتنياهو لما انتهت الحرب

هآرتس
هآرتس
 أوري مسغاف
يوم الثلاثاء الماضي تم تنظيم لنتنياهو زيارة في قاعدة اليكيم، التي تستخدم لتدريب القوات في الجبهة الشمالية. لواء الاحتياط "الكسندروني" طلب منه اختيار ممثلين عنه. الاستعدادات شملت فحص مسبق لموقف المقاتلين من رئيس الحكومة. وقد اكتوى بنار اللقاء الاول (والاخير حتى هذا الاسبوع) مع جنود الاحتياط في مفترق بيلو بعد بضعة أيام من يوم السبت الاسود. من اختارهم "الكسندروني" اجتازوا في معسكر اليكيم اختبارات شاملة من قبل وحدة حماية الشخصيات الهامة، بما في ذلك فحص الكتروني وتفتيش جسدي. هم انتظروه لساعتين بدون سلاح (حسب طلب الشباك). نتنياهو قام بإجراء محادثة قصيرة وموثقة مع بعض القادة، بعد ذلك وصل الى الجنود، صور لدقيقتين فيلم فيه شكل الجنود ديكور وغادر. بالصدفة، المدهشة حقا، الضابط المبتسم الذي ظهر في الفيلم بجانبه هو الرائد الياهو كوهين، ابن عائلة فالك، تلك العائلة استوطن الزوجين نتنياهو في بيتها في القدس المحتلة في الشهر الماضي.اضافة اعلان
نتنياهو يوجد الآن في حملة. وهي ليست حملة انتخابية لأنه لا يوجد له أي احتمال حقيقي للفوز في الانتخابات. بالعكس، هذه حملة بقاء استهدفت منع اجراء الانتخابات واطالة بقدر الامكان تمسكه بالحكم. في فيلم العلاقات العامة الذي تم تصويره في اليكيم، مثلما في كل ظهور له، فانه في بيانه وتغريدته في هذا الاسبوع كرر رسالته الوحيدة وهي "نحن لن نوقف القتال". بالنسبة له الحرب يجب أن تستمر الى الأبد.  لذلك، لدهشة الأميركيين وجهات اخرى تؤيد اسرائيل، لم يتم تحديد أهداف واضحة وواقعية لها ولم تتم بلورة استراتيجية للانسحاب ولم تتم مناقشة "اليوم التالي". نتنياهو اعلن في السابق بأن حماس لن تحكم في غزة، ولا حتى السلطة الفلسطينية أو قوة دولية. واعلن ايضا بأن اسرائيل لن تستأنف الاستيطان في غزة (شكرا حقا). الاستنتاج من ذلك هو أن الكيان الوحيد الذي يمكنه بالنسبة له أن يدير القطاع والاهتمام بمليوني نسمة فيه هو الجيش الاسرائيلي. هذه الصورة اختفت عن عيون معظم الجمهور في اسرائيل.
تصريحات وزير الدفاع غالنت والقيادة العليا في الجيش بأن القتال سيستمر لسنة تخدم نتنياهو، وهي في كل الحالات تحتاج الى نقاش استراتيجي وجماهيري. يجب الاستيضاح اذا كانت اسرائيل مبنية لحرب تستمر لسنة. ما معنى هذا بالنسبة لمئات الآلاف في الاحتياط ولمن يخرجون في اجازات بدون راتب، وما تأثير ذلك على العاطلين عن العمل وعلى السوق والاقتصاد ومن تم اخلاءهم من الجنوب والشمال. مرة اخرى ما هو الهدف. ما هو التفسير العملي لـ "تدمير سلطة حماس" و"ازالة التهديد من قطاع غزة" وما هي الخطط لليوم التالي. هكذا تتصرف الدول السليمة والعقلانية، وليس مثل التي اختطفت على يد عائلة هستيرية.
هناك ايضا قضية القتلى. ففي قسم المتحدث بلسان الجيش يحرصون على عدم فصلهم عن الجنود والمجندات الذين قتلوا في المذبحة في يوم السبت الاسود وفي معارك الصد في 7 و8 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. وسائل الاعلام تتساوق مع ذلك. أنا اجريت الفحص، صحيح أنه حتى كتابة هذه السطور منذ 9 تشرين الاول (اكتوبر) سقط في الجبهة الجنوبية والشمالية 101 من الجنود (بما في ذلك الجندية المخطوفة نوعا مرتسيانو التي قتلت وهي في أسر حماس). منذ بداية العملية البرية قتل في الجنوب والشمال 77 جنديا. هذا العدد الذي سيزداد يجب أن يكون ايضا امام ناظري جميع الاسرائيليين دون صلة بموقفهم من أهمية العملية البرية والحاجة الى استئنافها بعد استكمال صفقة المخطوفين المباركة.
استمرار الحرب يمنع استئناف محاكمة نتنياهو (الامر الذي اصدره ياريف لفين يجمد عقد جلسات الاثبات) وتشكيل لجنة تحقيق رسمية وخروج غانتس واصدقاءه من الائتلاف الواسع والمستقر الذي قاموا بتشكيله من أجله. الحرب تمنع الاستقالة المتوقعة لكبار جهاز الامن والتي ستبقيه مكشوفا، وعودة جنود الاحتياط الى البيت وانضمام الكثيرين منهم الى احتجاج ضخم لم تشاهد اسرائيل مثله. ادخلوا ذلك في عقولكم: طالما أن الامر يتعلق بنتنياهو فان هذه الحرب لن تنتهي أبدا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

كيف سنعود للقتال إذا توقفنا لهدنة؟

منذ 24 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

في الولايات المتحدة " لن يخيب ظنهم" من وقف نار دائم..

منذ 25 دقيقة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

تبادل الأسرى ليست صفقة بل اضطرار

منذ24 ساعة
هآرتس

نتنياهو ينكر تلقيه إخطارات بهجوم حماس

منذ24 ساعة
هآرتس -(الغد)

كيف ستنتصر حماس

منذ24 ساعة
إسرائيليون يعاينون صور الأسرى لدى "حماس" على جدار في تل أبيب-(وكالات)

الصفقة قد تكون بوليصة تأمين لقادة حماس

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

الناقل الوطني للمياه – جلالة الملك يتدخل

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

محمود الخطاطبة |اليوم

الترانسفير عود على بدء،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن التزود بالطاقة والمياه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 