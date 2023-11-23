لو كان الأمر بيد نتنياهو لما انتهت الحرب

هآرتس

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أوري مسغافيوم الثلاثاء الماضي تم تنظيم لنتنياهو زيارة في قاعدة اليكيم، التي تستخدم لتدريب القوات في الجبهة الشمالية. لواء الاحتياط "الكسندروني" طلب منه اختيار ممثلين عنه. الاستعدادات شملت فحص مسبق لموقف المقاتلين من رئيس الحكومة. وقد اكتوى بنار اللقاء الاول (والاخير حتى هذا الاسبوع) مع جنود الاحتياط في مفترق بيلو بعد بضعة أيام من يوم السبت الاسود. من اختارهم "الكسندروني" اجتازوا في معسكر اليكيم اختبارات شاملة من قبل وحدة حماية الشخصيات الهامة، بما في ذلك فحص الكتروني وتفتيش جسدي. هم انتظروه لساعتين بدون سلاح (حسب طلب الشباك). نتنياهو قام بإجراء محادثة قصيرة وموثقة مع بعض القادة، بعد ذلك وصل الى الجنود، صور لدقيقتين فيلم فيه شكل الجنود ديكور وغادر. بالصدفة، المدهشة حقا، الضابط المبتسم الذي ظهر في الفيلم بجانبه هو الرائد الياهو كوهين، ابن عائلة فالك، تلك العائلة استوطن الزوجين نتنياهو في بيتها في القدس المحتلة في الشهر الماضي.نتنياهو يوجد الآن في حملة. وهي ليست حملة انتخابية لأنه لا يوجد له أي احتمال حقيقي للفوز في الانتخابات. بالعكس، هذه حملة بقاء استهدفت منع اجراء الانتخابات واطالة بقدر الامكان تمسكه بالحكم. في فيلم العلاقات العامة الذي تم تصويره في اليكيم، مثلما في كل ظهور له، فانه في بيانه وتغريدته في هذا الاسبوع كرر رسالته الوحيدة وهي "نحن لن نوقف القتال". بالنسبة له الحرب يجب أن تستمر الى الأبد. لذلك، لدهشة الأميركيين وجهات اخرى تؤيد اسرائيل، لم يتم تحديد أهداف واضحة وواقعية لها ولم تتم بلورة استراتيجية للانسحاب ولم تتم مناقشة "اليوم التالي". نتنياهو اعلن في السابق بأن حماس لن تحكم في غزة، ولا حتى السلطة الفلسطينية أو قوة دولية. واعلن ايضا بأن اسرائيل لن تستأنف الاستيطان في غزة (شكرا حقا). الاستنتاج من ذلك هو أن الكيان الوحيد الذي يمكنه بالنسبة له أن يدير القطاع والاهتمام بمليوني نسمة فيه هو الجيش الاسرائيلي. هذه الصورة اختفت عن عيون معظم الجمهور في اسرائيل.تصريحات وزير الدفاع غالنت والقيادة العليا في الجيش بأن القتال سيستمر لسنة تخدم نتنياهو، وهي في كل الحالات تحتاج الى نقاش استراتيجي وجماهيري. يجب الاستيضاح اذا كانت اسرائيل مبنية لحرب تستمر لسنة. ما معنى هذا بالنسبة لمئات الآلاف في الاحتياط ولمن يخرجون في اجازات بدون راتب، وما تأثير ذلك على العاطلين عن العمل وعلى السوق والاقتصاد ومن تم اخلاءهم من الجنوب والشمال. مرة اخرى ما هو الهدف. ما هو التفسير العملي لـ "تدمير سلطة حماس" و"ازالة التهديد من قطاع غزة" وما هي الخطط لليوم التالي. هكذا تتصرف الدول السليمة والعقلانية، وليس مثل التي اختطفت على يد عائلة هستيرية.هناك ايضا قضية القتلى. ففي قسم المتحدث بلسان الجيش يحرصون على عدم فصلهم عن الجنود والمجندات الذين قتلوا في المذبحة في يوم السبت الاسود وفي معارك الصد في 7 و8 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. وسائل الاعلام تتساوق مع ذلك. أنا اجريت الفحص، صحيح أنه حتى كتابة هذه السطور منذ 9 تشرين الاول (اكتوبر) سقط في الجبهة الجنوبية والشمالية 101 من الجنود (بما في ذلك الجندية المخطوفة نوعا مرتسيانو التي قتلت وهي في أسر حماس). منذ بداية العملية البرية قتل في الجنوب والشمال 77 جنديا. هذا العدد الذي سيزداد يجب أن يكون ايضا امام ناظري جميع الاسرائيليين دون صلة بموقفهم من أهمية العملية البرية والحاجة الى استئنافها بعد استكمال صفقة المخطوفين المباركة.استمرار الحرب يمنع استئناف محاكمة نتنياهو (الامر الذي اصدره ياريف لفين يجمد عقد جلسات الاثبات) وتشكيل لجنة تحقيق رسمية وخروج غانتس واصدقاءه من الائتلاف الواسع والمستقر الذي قاموا بتشكيله من أجله. الحرب تمنع الاستقالة المتوقعة لكبار جهاز الامن والتي ستبقيه مكشوفا، وعودة جنود الاحتياط الى البيت وانضمام الكثيرين منهم الى احتجاج ضخم لم تشاهد اسرائيل مثله. ادخلوا ذلك في عقولكم: طالما أن الامر يتعلق بنتنياهو فان هذه الحرب لن تنتهي أبدا.