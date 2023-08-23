الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

ليست انتفاضة

قوات الاحتلال تغلق مداخل مدينة الخليل-(وكالات)
قوات الاحتلال تغلق مداخل مدينة الخليل
بقلم: تسفي برئيل
في كل مرة من جديد الآذان والعيون ترفض التصديق. أم شابة من سكان بيت حجاي في جنوب جبل الخليل قتلت على يد مهاجمون اطلقوا عشرات الرصاصات على السيارة التي كانت تسافر فيها. أب وابنه سافرا فقط لغسل سيارتهما في حوارة هما ايضا قتلا. كيف يعقل أنه بعد 56 سنة على الاحتلال ما يزال الفلسطينيون يرفضون الاعتراف بحق اليهود في العيش بأمان في المناطق؟.اضافة اعلان
الاحصائيات تدل على أن هذا الاستغراب الاسرائيلي هناك ما يستند اليه. حسب معطيات "بتسيلم" فإنه حتى شهر حزيران قتل في هذه السنة 22 إسرائيليا، في الواقع اكثر بخمسة اشخاص مما في السنة الماضية، لكن اقل 10 في المائة مما قتل في سنة الذروة 2002، حيث قتل في حينه 269 إسرائيليا. في المقابل، حتى حزيران الماضي قتل 160 فلسطينيا مقابل 183 فلسطينيا في السنة الماضية و1021 في العام 2002. بالمناسبة، لم تكن السنة الاكثر قتلا بالنسبة للفلسطينيين، هذه الصفة محفوظة للعام 2014، سنة "الجرف الصامد"، التي ذهب فيها 2271 فلسطينيا. هذه الاحصائية هامة لأنها تدل على أنه رغم المآسي الشخصية التي أصابت عائلات الضحايا إلا أن الاحتلال ما يزال رخيصا، حقا بسعر التصفية.
 من هنا يأتي الخوف الذي يظهر في كل مرة من جديد حول سؤال هل الحديث يدور عن انتفاضة أو "فقط" عن موجة. هل هذا ارهاب افراد أو أنه تقف وراءه بنية تحتية تنظيمية. هل هذه فقط حماس والجهاد الاسلامي أو أن ايران هي التي توجه وتمول وتنفذ.
محللون عسكريون وخبراء في الشؤون الفلسطينية يقومون بشقلبات في الجو من اجل حل تناقضات غير قابلة للحل. هذه ليست انتفاضة، يقولون، لأن الانتفاضة كانت فقط لمرة واحدة. وقد نسوا ربما أنه كان هناك فترتان حصلتا على وصف انتفاضة. الاولى اثارتها اتفاقات اوسلو، والتي اعتبرت الجريمة السياسة الاكثر فظاعة والتي مكنت حكومة اسرائيلية من تنفيذها. الانتفاضة الوحيدة التي تستحق الاشارة اليها هي فقط الانتفاضة الثانية، وكأنها كانت رواية لانتصار اسرائيل الذي هدأت البلاد بعده. منذ ذلك الحين لا توجد انتفاضة، توجد فقط "موجات"، ظواهر طبيعية قصيرة وغير مسيطر عليها، تقاس باجهزة لقياس الزلازل، لكن لا أحد مسؤول عن حدوثها.
الانتفاضة اعتبرت حدث لمرة واحدة. وأن أي مقارنة بينها وبين مجرد سلسلة عمليات ستمس بمكانتها الفريدة كحدث صادم محظور أن يخطر بالبال حدوثه مرة اخرى. لأنه اذا تجددت الانتفاضة فهي ستكشف الكذبة التي بحسبها نجحت اسرائيل في قمع طموحات الانتفاضات الفلسطينية. هي ستقضي على الاسطورة التي تقول بأنه يمكن ادارة الاحتلال لعشرات السنين بدون دفع الثمن.
 طالما أن التمرد الفلسطيني لا يعتبر انتفاضة فانه يمكن الامساك بالعصا من الطرفين. اغداق "بادرات حسن نية انسانية" من اجل "الحفاظ على نسيج الحياة" وأيضا قتل صاحب الارض الفلسطيني الذي اراد الدفاع عن ارضه من الغزاة اليهود. يمكن السماح للفلسطينيين بالعمل في اسرائيل، لكن يحظر عليهم اجتياز بضع عشرات الامتار لفلاحة اراضيهم. فجأة يتبين أن آلاف الفلسطينيين الذين لديهم الجنسية الاميركية يمكنهم المرور عبر اسرائيل من اجل أن يستطيع الاسرائيليون الذين يرغبون في زيارة الولايات المتحدة الحصول على اعفاء من تأشيرات الدخول. هكذا، الاسرائيليون يمكنهم اصلاح سياراتهم في حوارة وكأنه لا يوجد احتلال، وعندما لا يكون احتلال فلا يوجد ما نخشى منه.
لكن الانتفاضة هي حالة وعي لا تقل عن كونها ظاهرة عنف. هي ستتواصل طالما أن ذرائعها الاساسية تستمر في الوجود. والجهود التي تبذل لحبسها بتعريفات تقنية واحصائية وتنظيمية أو جغرافية، فقط تؤكد الى أي درجة اسرائيل غارقة في الخدعة التي تخلقها، في محاولتها البائسة للفصل بين جرائم الحرب التي ترتكبها في المناطق وبين نتائجها. هذه هي الاكاذيب التي تمكنها من مواصلة البناء في المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية الإجرامية وكأنه لا يوجد بينها وبين "إرهاب الأفراد" أي صلة، والتصديق بأن الثمن ما يزال يستحق. 
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