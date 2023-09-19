ليمونة تصبح ليمونادا

إسرائيل هيوم

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يوآف ليمور 19/9/2023أمل بنيامين نتنياهو في أن تبعده رحلته إلى الولايات المتحدة لبضعة أيام عن المشاكل في البيت. في أن يتمكن مثلما في الأيام الطيبة من أن يثير بانجليزيته القلقة المواضيع المهمة له – النووي والإرهاب الإيراني، الساحة الفلسطينية، التوتر في الشمال وسلسلة طويلة من المواضيع السياسية، الاقتصادية والتكنولوجية – وليس فقط التشريع القضائي وملحقاته.ولكن نتنياهو سجل في ملعبه هدفا ذاتيا رائعا حين اختار، عند صعوده إلى الطائرة أن يشبه المعارضين بمؤيدي إيران ومنظمة التحرير الفلسطينية لنضع للحظة جانبا التوازي المثير للحفيظة مع النازيين ومساعديهم، والمس بملايين الإسرائيليين المخلصين الخائفين على مستقبل دولتهم، ونتساءل: لماذا اختار رئيس الوزراء ان يضع كل المواضيع المهمة له في ظل قوله، مما يزيد فقط التخوف على الديمقراطية الإسرائيلية.عظم الاحتجاج في الولايات المتحدة.. بكلمات عظم نتنياهو الاحتجاج المرتقب له في أميركا. في لقاءاته أيضا سيلقى النقد، أو على الأقل الأسئلة القلقة. وسيكتشف أن الساحة المحبوبة له أكثر من أي شيء آخر، في المدينة المحبوبة عليه أكثر من أي مدينة أخرى، أصبحت معادية وانه هو أيضا – الساحر كلي القدرة – فقد قدراته وأنه مكشوف وهش وأسوأ من كل شيء – ان دولة إسرائيل التي وصل إلى هناك باسمها، بعيدة عن أن تكون العلامة التجارية العليا التي كانت عليها دائما.في الماضي غير البعيد كانت زيارة كهذه لرئيس وزراء إسرائيل احتفالا عظيما. لا يهم من كان يقود إسرائيل، كان يعد دوما نجما أعلى في الولايات المتحدة، ابن بيت في واشنطن، زعيم ينتمي إلى المستوى الأعلى من الزعماء. هذا ليس الوضع الآن: الرئيس جو بايدن رفض دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض، واكتفى بلقاء جانبي على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة: زعماء كثيرون اصطدموا فجأة بمصاعب في تفريغ الوقت في جدول أعمالهم للقاء به؛ آخرون اشترطوا هذا بأن يأتي إليهم؛ وحتى زعماء يهود كبار أوضحوا بأنهم سيأتون انطلاقا من الاحترام للدولة لكنهم سيقولون بالضبط ما يفكرون به عن السياقات التي تجتازها الآن إسرائيل والحكومة.طهران تشعر أنها على الجواد.. سيحتاج نتنياهو لكل كفاءته الخطابية والسياسية كي يقفز عن كل هذه العوائق، وأن يستخلص الليمونادا من هذه الليمونات. هذا مهم ليس لأسبابه الشخصية والشعبية، بل لأسبابنا الوطنية: قائمة المواضيع المشتعلة جدا طويلة، وبعضها مهم جدا بحيث أنه من الحيوي حقا إعطاؤها كامل الاهتمام.الموضوع الأكثر أهمية هو إيران. في الأشهر الأخيرة تشعر طهران بأنها على الجواد، نتيجة علاقاتها الحميمة مع روسيا والصين، من حيث رفع مستوى علاقاتها مع دول الخليج، والاتفاق غير المتوقع الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة، والذي أدى إلى إبطاء وتيرة تخصيب اليورانيوم مقابل تحرير الأموال وتحرير السجناء. كنتيجة لكل ما سبق سرعت إيران جهودها الإرهابية تجاه إسرائيل، وهي تكشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية – حيث أوقفت عمل بعض المراقبين كدليل أخير على ذلك.ان السبيل الوحيد لدفع ايران للتراجع للوراء وردعها يمر عبر ضغط سياسي – عسكري – اقتصادي أميركي. لسوء الحظ، هذا ليس في الأوراق. فواشنطن مشغولة بشؤونها، وتريد الهدوء في الجبهة الإيرانية. في الأيام الطيبة كان يمكن لنتنياهو أن يؤثر على ما يجري في البيت الأبيض. اما هذه المرة فينبغي أن نقول شكرا على مجرد اللقاء مع بايدن. تكاد تكون إسرائيل وحدها في هذه الجبهة، ومن شأنها أن ترفع قريبا مبلغ الرهان في حربها ضد طهران.كما تتطلع إسرائيل الى دور أميركي أكبر في الجهود لردع حزب الله في الشمال وتشجيع السلطة الفلسطينية على العمل بنشاط أكبر ضد شبكات (المقاومة) في الضفة. وهنا أيضا سيلقى نتنياهو مطالب أميركية مضادة – منح قدرات أكبر للسلطة وتهدئة متطرفي حكومته الذين يعملون على إشعال النيران (وإقامة البؤر الاستيطانية) على أساس يومي. معقول أن نسمع هنا أفضل عروض نتنياهو: رسائل مختلفة بالانجليزية وبالعبرية، وارضاء الجمهور المتغير في البيت وفي الخارج.كما كان أيضا سيرك السيلكون واللقاءات مع طامحي التكنولوجيا وعلى رأسهم ايلون ماسك (عدو معلن لبايدن) وكأنه لأجل تعقيد الوضع المعقد على أي حال حيال الإدارة. أناس من نوعه كانوا في الماضي ينظرون الى رئيس وزراء إسرائيل باعجاب اما اليوم فإسرائيل هي التي تحج اليهم؛ جزء من هذا ينبع من الضعف الخطير في مكانة امة التكنولوجيا العليا. مرغوب فيه ان يتذكر نتنياهو هذا، وبالتأكيد عندما يكون على جدول الأعمال انخفاض دراماتيكي في الاستثمارات الأجنبية في التكنولوجيا الإسرائيلية والخوف من الهروب الجماعي للعقول.جملة المسائل هذه ستملأ وسائل الإعلام هذا الأسبوع. كما اسلفنا فإنها لن تسيطر عليها وحدها كما يريد نتنياهو. هذه ستكون جزءا من شاشة منقسمة. في أحد الجانبين ما يحصل هناك وفي الجانب الآخر ما يحصل هنا، مع استمرار المداولات في العليا، والاحتجاجات والوزراء والنواب الذين بالتأكيد لن يسيطروا على افواههم في هذه الأيام المشحونة. الفجوة هي قصة حياتنا في هذه الأشهر: بدلا من الانشغال بالمواضيع الحرجة، تنشغل دولة كاملة بمسائل أهميتها ثانوية وتنجر إلى دوامة خطيرة بالتشجيع النشط من رئيس وزرائها.