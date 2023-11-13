ماذا نفعل بجنوب القطاع؟

إسرائيل هيوم

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آفي برئيلي*في الأفق القريب للمعركة في غزة سنقف أمام مسألة جنوب القطاع.إن إخلاء معظم غير المقاتلين من شمال القطاع يقترب على ما يبدو من الاستنفاد في الأيام القريبة القادمة. ففي الأيام الأخيرة خرج جنوبا اكثر من 200 الف نسمة – حقيقة مفرحة ستقلل المصابين في أوساطهم. محاولات حماس لمنع الإخلاءات بمعاذير "وطنية" تصب مزيدا من الضوء.ان تطهيرا تحريضيا في الشمال، بما في ذلك القيادات الأساسية التي تحت المستشفيات سيستغرق مزيدا من الزمن، في الوقت الذي مسألة انقاذ المخطوفين وموقعهم في شمال القطاع او في جنوبه ستبقى تشغل بال جهاز الامن كله.لكن السؤال عما نفعله بجنوب القطاع، والذي تتمترس فيه أيضا حماس من فوق الأرض وتحتها، سنواجهها حتى قبل انهاء الفصل الشمالي في المهمة المزدوجة التي كلفت بها الحكومة الجيش وباقي أجهزتها الأمنية – اقتلاع حماس من كل القطاع وتحرير المخطوفين.في جنوب القطاع تجمع مئات الاف اللاجئين الذين اضيفوا الى السكان الدائمين بدير البلح، خانيونس، رفح ومخيمات "اللاجئين الدائمة" هناك (من الان فصاعدا سيتعين علينا أن نتحدث عن لاجئين حقيقيين وعن "لاجئين" محفوظين، الذين هم أبناء احفاد لاجئين برعاية وكالة الغوث الاونروا). لكن حماس تتمترس أيضا في الجنوب منذ البداية، بالطبع، وينبغي الافتراض بان قسما من مقاتليها فروا وغيرهم سيفرون الى هناك من الشمال.لا نعرف – وخير ان هكذا، بالطبع، ما هي خطط الجيش للمرحلة الجنوبية من المعركة، والتي من شبه المؤكد ستبدأ حتى قبل استكمال تطهير الشمال. لكن مثلما في الشمال في الجنوب أيضا، فان غير المقاتلين ومصيرهم في زمن الهجوم هو مسألة حرجة، عملياتيا واخلاقيا. فواجب اقتلاع حماس من الجنوب أيضا هو واجب امني واخلاقي وينبغي تسويته مع التطلع بالامتناع عن المس بغير المقاتلين.ان السبيل للتسوية بين الأمرين تحدد منذ المرحلة الشمالية من المعركة في القطاع – اخلاء غير المقاتلين. لكن هذه المرة يبدو انه لا يوجد الى اين يمكن اخلاؤهم. اخلاؤهم شمالا سيشوش تماما القتال في الشمال الذي سيستمر لزمن طويل آخر.لا يمكن للجيش أن يوافق على عملية تنزع منه إمكانية أداء مهمته. لإسرائيل نفسها من غير الوارد اخلاء سكان صدروا من داخلهم من انضموا الى مهاجمي حماس في 7 أكتوبر. مصر اقترحت اقتراحا سخيفا كهذا وأعلنت عن رفض تام لاستيعاب اللاجئين من غزة حتى وان كان بشكل مؤقت. فهي ترى لنفسها واجبها قوميا مقدسا في الإبقاء على "القضية الفلسطينية". من ناحيتها، فليتعذب اللاجئون بل ويصابوا بالأذى.يوجد خط يربط بين معاملة حماس مع السكان غير المقاتلين وبين معاملة مصر غير الإنسانية للاجئين. لكن وضع أمور كهذا يكسب إسرائيل إمكانية فاعلة للضغط على مصر. ان تعلن بان الحرب لن تنتهي طالما لا تتمكن من اقتلاع حماس من جنوب القطاع ومواصلة تحرير المخطوفين.اذا لم يكن بوسع إسرائيل العمل بشكل حر لاقتلاع حماس وتصفيتها في جنوب القطاع، واستكمال تحرير المخطوفين – فستحبط إرادة الولايات المتحدة، باقي القوى العظمى الغربية للبدء بإعادة عموم السكان الى القطاع (أولئك منهم ممن لا يرغبون بالهجرة من المنطقة) وتعمير القطاع. كل هذا بينما الاكتظاظ في جنوب القطاع شديد جدا ووجود المكان على حافة تقام الازمة الإنسانية.يوجد مجال للامل إذن في أن تطلب الولايات المتحدة من مصر أن تستوعب مؤقتا سكان القطاع كلهم في شمال سيناء، في رفح المصرية وفي أماكن أخرى، فيما يسند الطلب بروافع ضغط شديدة التأثير. في البلاد كثر مؤخرا الحديث عن السيطرة المستقبلية لإسرائيل في القطاع عن الاضطرار لها لغرض تعمير النقب الغربي بأماكن، وعن طبيعة الإدارة الذاتية المدنية في القطاع. بالفعل المهم تخطيط "اليوم التالي"، واساسا الشفاء من الروتين الخبيث لتعابير أوسلو مثل "شرطة محلية قوية". لكن قبل هذا يجب ضمان تنفيذ المهمة العملياتية في جنوب القطاع.*بروفيسور مؤرخ في جامعة بن غوريون في النقب