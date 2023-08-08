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ماذا يحصل لإسرائيل

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
بقلم: تمير باردو  8/8/2023
كل يوم يمر يقربنا من نهاية الحلم الصهيوني. مسيحانيون وفاشيون ربطوا كتلة حريدية مناهضة للصهيونية برئيس وزراء غير جلدته وحول حزبه من ديمقراطي – يميني الى دكتاتوري أرثوذكسي عنصري فائق.اضافة اعلان
الدول العربية، بلا استثناء – تلك التي وقعت معنا على اتفاق سلام، تلك التي قد توقع قريبا، وتلك التي لم توقع – تقف مندهشة كيف حصل أن الدولة اليهودية، المعجزة الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية والأمنية، قررت بيديها، أن تعمل على إبادتها الذاتية. لا يوجد زعيم مسلم واحد لا يرقب بذهول الجنون الذي يتملك إسرائيل.
مسيرة السخافة اليهودية تتواصل منذ أكثر من خمسة عقود في ظل تجاهل تام للواقع والحقائق. بين النهر والبحر، يعيش خمسة عشر مليون نسمة. نصفهم يهود ونصفهم لا. 
هذه السخافة تقوم على أساس الفرضية الكاذبة، في أنه يوجد في الكون شخص – فما بالك بشعب – يكون مستعدا لأن يتنازل عن حريته وأن يعيش إلى الأبد عديم الحقوق. العنصريون الفاشيون يتطلعون للوصول إلى حرب "يأجوج ومأجوج" في نهايتها، بمعونة الرب، يهزم اليهود الباقون ويحققوا هروبهم، موتهم أو موافقتهم على أن يكونوا مواطنين عديمي الحقوق. ولأن جهاز قضاء مستقل يكبح هذه الرؤية الكابوسية، فقد ارتبط أولئك العنصريون الفاشيون برئيس الوزراء الذي يحتاج هو أيضا الى إزعاج جهاز القضاء لاعتباراته الشخصية.
يحاول أصدقاء الدولة، أن ينصبوا المرآة منذ سنين أمام أصحاب القرار، لكن عبثا. إسرائيل التي أصبحت بمرور السنين حليفا مهما لدول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، تتجاهل إخطارات أصدقاءنا – الذين يحاولون الإيضاح للحكومة بأن طريقة العمل هذه ستؤدي إلى نهاية الدولة.
إن الاعتراف الأهم بأهمية إسرائيل في الغرب كان القرار الأميركي لضمنا إلى مجال مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى الأميركية، التي تسمى "سنتكوم" قبل سنتين، (حتى ذلك الحين كانت إسرائيل تحت قيادة أوروبا). إن خطوات نتنياهو وحكومته ستؤدي إلى أن يبلغ ذات صباح قائد "سنتكوم" البيت الأبيض، أن هذا الحليف فقد قيمته الاستراتيجية، وأن الديمقراطية الإسرائيلية التي وحدت الدولتين بفضل القيم المشتركة لم تعد قائمة.
الرئيس، سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا، سيصل إلى الاستنتاج ذاته. 
فالدولة التي دعمتها واشنطن أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كفت عن أن تكون ديمقراطية وأصبحت دولة أبرتهايد معلنة:  أن مسيرة تفككها المتسارعة لم تعد تبرر استثمارا في حلف معها". هكذا سيكون في الولايات المتحدة، وقبلها أيضا، هكذا سيكون في دول أوروبا الديمقراطية.
الاحتجاج في إسرائيل يقاتل كل يوم كي يمنع نهاية الحلم الصهيوني. رغم أنني متفائل وأؤمن بقوة وتصميم حماة الديمقراطية يجدر بأصدقاء إسرائيل ان يقفوا إلى جانبها – وقبل فوات الأوان يجسدوا لائتلاف الهدم الثمن الإقليمي والدولي لخراب الديمقراطية من الداخل. 
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

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