ما هو الجديد في اليمين؟

هآرتس

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يوسي كلاينلو أنه بدلا من الـ 600 ألف شخص الذين كانوا هنا في العام 1948، كان في إسرائيل في العام 2024 الـ 7.2 مليون إسرائيلي، لكنا هُزمنا هزيمة نكراء. الـ 77 سنة التي مرت منذ ذلك الحين قمنا بتكريسها للنزاعات والخصومات. الشعوب تتغير. أميركا ترامب ليست أميركا روزفلت. إسرائيل بيبي ليست إسرائيل بن غوريون. التغيير يظهر في حدث يحدث لمرة واحدة، على الأغلب في الحروب. الحرب في العام 1948 عبرت عن الاستقلال، حرب 1967 عبرت عن الغطرسة، وحرب 1973 عبرت عن الاستيقاظ. في العام 1973 فقدنا الثقة بالقيادة السياسية، وفي العام 2023 فقدنا الثقة أيضا بالقيادة العسكرية.حسب وثيقة الاستقلال فانه في العام 1948 وقفت الدولة على "أسس الحرية والعدالة والسلام"... المساواة الكاملة في الحقوق السياسية والاجتماعية لكل المواطنين بدون تمييز في الدين والعرق والجنس. الانتصار والاحتلال في 1967 حول "المساواة" في وثيقة الاستقلال إلى أمر ليس ذي صلة. من قاموا بهزيمته بأوهام العظمة (غير الموجودة) والقوة "المزيفة"، لم يعد يؤمن بالمساواة. هذا المفهوم شطب من جدول الأعمال. لا توجد مساواة في القانون بين العرب واليهود، العلمانيين والحريديين. وصلنا إلى 7 تشرين الأول ممزقين ومصابين بالكدمات. لذلك، توقفنا عن الإيمان بالوحدة. لقد استيقظنا.في حرب يوم الغفران في 1973 استيقظنا من الثقة بالقيادة السياسية. التشكك ازداد في حرب لبنان في العام 1982، ووصل إلى الذروة في عيد نزول التوراة في العام 2023. نحن توقفنا عن التصديق بأن الحكومة دائما تعمل في صالحنا، وأن الجيش الإسرائيلي يستطيع دائما الدفاع عنا. نحن لا نثق الآن باستقامة ممثلي الجمهور وقوة حراس العتبة على الرقابة عليهم. نحن استيقظنا على اليمين الجديد.في الأسبوع الماضي كتب هنا إسرائيل هرئيل أن "الجمهور يريد يمين جديد". ماذا يعني يمين جديد؟ اطلبوا من اليمين الجديد عرضه نفسه، وهو سيوافق بسرور. بالتأكيد هو سيقول تفضلوا. هكذا إذا: اليسار خيانة، اليسار يعني الهزيمة، يعني الصواريخ على تل ابيب. ولكن لحظة، أوقفوه، نحن سألنا اليمين. عندها سيكون صمت تام. ربما "حب إسرائيل" سيتمتم. ربما "وحدة"؟.إذا لدي أنباء لكم: لا يوجد يمين. يوجد "الملك بيبي". يوجد "للأسف أنهم لم يقوموا باحراقكم في اوشفيتس. يوجد "المخطوفون هم الذين تسببوا بذلك لانفسهم". توجد أقوال فارغة وكليشيهات ممزقة. لا توجد اقتراحات أو أفكار. فقط ما كان هو ما سيكون. ليس بالعقل بل بالمزيد من القوة. ليس بالحكمة بل بالقوة. ماذا فقط؟ بدون بيبي.هل جننتم؟ نحن سندفع ثمن كل ذلك بالدم، بالعنف والايتام، لأن اليمين هو الحرب، لا يوجد لديه اقتراح أفضل من ذلك. حرب في الضفة، في سورية وفي غزة، لأن الحرب هي سبب للاحتفال، بدون مخطوفين ومخلين ومناطق وحريديين. لذلك، حرب تشرين الاول 2023 لن تنتهي أبدا. الحكومة تحتاجها. الحرب كما كتب جورج اورويل، موجهة للدولة. دورها هو الحفاظ على النظام الاجتماعي وليس الانتصار.عندما ستخفت الحرب سيحاولون بعث الحياة فيها. مرة أخرى سيتحدثون عن "الردع". مرة أخرى سيقومون بتصفية "شخصية رفيعة" هنا ويفجرون هناك (لكن المخطوفين دائما في قلوبنا!). ولكن عندما تخفت الحرب ستتغلب رغبة الجمهور في العيش على رغبة الديكتاتور في الحكم. حقائق مقلقة ابعدتها الحرب ستعود الى مركز المنصة.في مركز المنصة ستقف عندها لجنة تحقيق. اللجان استهدفت اصلاح الاخفاقات وتعلم الدروس. لم يتم اصلاح الاخفاقات ولم يتم تعلم الدروس. الحقيقة: انظروا أين نحن. يمكن أن تتهم لجنة التحقيق نتنياهو بالمس بالأمن وبالمسؤولية عن الاهمال في ميرون، وبالمسؤولية عن الاهمال في الغلاف، ولكن لن يحدث أي شيء. الاتهامات ستنزلق عنه مثلما ينزلق الماء عن الريش. لأنه لا توجد لدينا مسؤولية أو عقاب على عدم تحمل المسؤولية.المسؤولية غير مهمة في الديكتاتورية. الديكتاتورية لم يتم الاعلان عنها هنا رسميا، لكنها اصبحت فعليا ملوثة وفاسدة كما ينبغي أن تكون الديكتاتورية. هل الجمهور يريدها هكذا؟ ها هو حصل عليها. هل الجمهور يريد يمين جديد؟ فليتفضل. يجب عليه الاختيار بين اثنين، بن غفير الفاشي والصبياني كممثل أصيل لليمين الجديد، ومقابله، باسم اليمين القديم، نتنياهو البالغ والمسؤول والعقلاني والنزيه.