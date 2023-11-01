محاصرة وبتر

يديعوت أحرونوت

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بقلم: ناحوم برنياع 1/11/2023في ختام اليوم الرابع للعملية البرية في شمال القطاع يتبدد ضباب المعركة بالتدريج. محاصرة وربما بتر، هذان هما التعبيران اللذان يلخصان هذه المرحلة في القتال. غزة وبناتها محاصرات عمليا؛ نشأ قاطع أمني يحيط بها، ويفترض ان يمنع دخول الناس والمؤن من الخارج ولا يسمح بالخروج الا عبر ممرات يحددها الجيش الإسرائيلي. هذا هو غلاف غزة الجديد – يغلف ويوثق ويضغط.في جنوب مدينة غزة يبدو أن الحصار يصبح بترا. افق جدول غزة يفصل بين شمال القطاع ووسطه، وما من خارج او داخل. الخطط لبتر غزة عرضا طرحت أيضا في جولات قتالية سابقة ولأسباب مختلفة لم تنفذ. اما هذه المرة فهي تنفذ.بخلاف الجولات السابقة يدور الحديث عن توغل عميق، ليس فقط الى أراضي زراعية وهامشية للمنطقة المبنية بل الى احياء مأهولة. والثمن في حياة المقاتلين باهظ، باهظ جدا. المجتمع الإسرائيلي قادر على أن يصمد فيه، ولكنه لم يصمد فيه الا اذا عرف انه توجد غاية لهذا الثمن، وانه خلف الجهد العسكري ودم المقاتلين توجد خطة مثبتة، عملية، قابلة للتحقيق.ان سيطرة الجيش الإسرائيلي دراماتيكية: فهي تخلق وضعا جديدا على الأرض وتفتح بابا لعدة إمكانيات، كل واحدة لوحدها وبعض منها بالتوازي. احدى الإمكانيات هي ان تفقد حماس ما تبقى لها من سيطرة وتتفكك. اعلام بيضاء ترفع من فوق البيوت المتبقية في مدينة غزة والفوضى تنتشر في الشوارع. في الجانب الإيجابي سيكون ممكنا القول ان الهدف المركزي للحرب تحقق. في الجانب السلبي 240 مخطوفا من إسرائيل سيتركون لمصيرهم. هذا السيناريو بعيد في هذه اللحظة – حماس لا تتفكك بعد. على الرغم من ذلك، يوجد في الجيش من يفهم الخطر ويستعد.إمكانية أخرى هي أن يصفى يحيى السنوار ورفاقه في قيادة حماس. إمكانية ثالثة هي ان تتعرض المنطقة المحاصرة لمصيبة إنسانية؛ الإدارة الاميركية والاسرة الدولية ستمارسان على القيادة السياسية ضغطا نهايته وقف العملية.إمكانية رابعة هي انه بعد ان تنتهي السيطرة على غلاف غزة تتوقف القوة الأساس عن السير. حسب تجربة الماضي، يصعب على إسرائيل خوض حرب استنزاف من هذا النوع. اصطلاح "المراوحة" يحتل الشبكة. وسيبدأ المقاتلون بالشكوى وسيجد الجمهور في الجبهة الداخلية صعوبة في ان يتلقى بمحبة الانباء عن سقوط الجنود.لقد بدأت الحرب في نقطة لم يسبق ان كان مثيل لها في أي من حروب إسرائيل: نصف الجمهور فقط يكن ثقة لقيادة الجيش؛ 7 في المائة فقط يكن ثقة للزعامة العسكرية لرئيس الوزراء. حرب استنزاف في ضواحي غزة هي الامر الأخير الذي يرغب الإسرائيليون في ان يجربوه.لعل هذا هو المكان لان نقول شيئا ما عن المساعدة الإنسانية. المذبحة في الغلاف لم تترك في قيادة الجيش أي ام تريزا، وهذا مفهوم تماما. فالاستعداد لفتح ممرات للمساعدة الإنسانية لا ينبع من حساسية وضع الفلسطينيين في القطاع بل من الحاجة الحيوية للزمن، للشرعية ولدعم البيت الأبيض. الغذاء يشتري الزمن؛ المياه تشتري الزمن، الادوية تشتري الزمن.سياسيون سائبون مثل بن غفير غير قادرين على ان يستوعبوا هذا – فلا يهمهم ان يعرضوا للخطر مصلحة قومية من اجل عنوان في الصحيفة. التموين الإنساني الحالي لا يكفي. فهو يتعرقل لاسباب عملية وقدرة تنفيذ. لإسرائيل توجد مصلحة في زيادته وبسرعة. وهي تجري اتصالات مع فرنسا ومصر بهدف إقامة مستشفى ميداني في الجانب المصري، قرب الحدود. 200 سرير. سفينة مستشفى توفر 200 سرير آخر. مشكوك ان يجعل هذا مدراء مستشفى الشفاء في غزة ينقلون المستشفى جنوبا، لكن هذا سيشتري لإسرائيل زمنا وشرعية.لا يوجد تضارب مصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المسألة الإنسانية باستثناء موضوع واحد – الوقود. عندما تحدث الناطق العسكري دانييل هغاري بالانجليزية عن الوقود التي خزنتها حماس في انفاقها كان يقصد عنوانا واحدا – البيت الأبيض. فقد سعى لان يثبت للأميركيين بانه لا توجد مشكلة وقود في غزة.غير أن للأميركيين أيضا وليس فقط للاسرائيليين، توجد اضطرارات سياسية. فالدعم الذي لا لبس فيه من جانب بايدن لإسرائيل جعله – مؤقتا – المحبوب بين الرؤساء هنا لكنه مس به في الاستطلاعات في أميركا. في الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي لا يحبون العناقات التي اغدقها الرئيس على الإسرائيليين والمساعدة السخية التي وعدهم بها.كنتيجة لذلك، فان حساسية الإدارة للمس بحقوق الانسان في غزة ارتفعت؛ كما احتدمت أيضا ردود الفعل على الأذى الذي يوقعه فتيان التلال بالفلسطينيين في الضفة. كما اشتدت أيضا الضغوط الاميركية لصفقة مخطوفين: فهم يضغطون على قطر ويضغطون أيضا على إسرائيل.إسرائيل بحاجة اليوم لأميركا اكثر من أي وقت مضى. يوجد لهذا ثمن.