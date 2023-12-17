محظور التشويش

معاريف

اضافة اعلان

د. حاييم مسغاف - 17/12/2023صور الشهداء التي تنشر كل صباح تقريبا، تخرجني عن توازني. من جهة، عائلات الجنود الذين سقطوا في المعركة؛ ومن جهة أخرى عائلات المخطوفين الذين ما يزالون يحتجزون في قطاع غزة.لا يوجد أي سبيل للجسر بين ضائقة هؤلاء وبين معاناة أولئك. القتال عنيد، ولا يمكن وقفه دون ان يؤدي هذا الى الانهيار التام لكل ما بني هنا منذ 1948. كل شيء يوجد في هذه اللحظة على كفة الميزان – واذا لم نكمل المهمة الان، بفضل التفاني الذي لا ينتهي لجنودنا، فان جسارة اعدائنا ستفيض – واصدقاؤنا أيضا سيفقدون، على نحو شبه مؤكد، صبرهم.الى جانب ذلك لا يجب أن نتجاهل، بالطبع، رغبة أقرباء المخطوفين في أن يعودوا ليروهم في البيت. المعضلة شديدة، لاعتبارات واضحة. الضائقة تمزق القلب – ومع ذلك من المهم ان نقول هذا بصوت جلي: لا يجب الهروب من الحسم.في إسرائيل يعيش اليوم اكثر من سبعة ملايين يهودي، وكثيرون آخرون يدقون أبوابها. ملايين اليهود في كل العالم يوجهون الان نظرهم نحو المكان الذي يفترض به ان يشكل لهم ملجأ عند الضائقة. وحتى لو هاجر بعضهم فقط الى هنا، فان مجرد المعرفة بانه يوجد مكان مستعد لان يستوعبهم، يضيف القوة للكثيرين منهم. هم لا يسعون الى إخفاء محبتهم للدولة اليهودية. في مظاهرات التأييد يرفعون اعلام الأزرق – الأبيض.ليس مثلما سعى النازيون للتخلص من اليهود – ودول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، رفضت استيعابهم – الان توجد دولة واحدة، لن تغلق أبوابها ابدا في وجه اليهود. لكن لا يكفي هذا – على الدولة اليهودية أن ترى بان بوسعها ان تحمي كل أولئك الذين يسعون الى المجيء الى أبوابها، والطريق الوحيد لان نري العالم هذا هو المحو العملي لكل أولئك الذين فعلوا كل ما فعلوه في السبت الأسود.اعرف انه يوجد الكثير، في اوساطنا أيضا، مجرد فكرة "دولة يهودية" تبعث الاشمئزاز فيهم. فقد كانوا يريدون اجمالا ان يسكنوا في "دولة غربية". الليبرالية – التقدمية المهزوزة تسحرهم مثلما سحرت اليهود الذين سكنوا في أوروبا بين الحربين العالميتين. الكثيرون منهم سعوا لان يندمجوا بين جيرانهم غير اليهود. هذه الجهود لم تنجح ابدا. كل دول أوروبا، الى هذا الحد أن ذاك، تعاونت فقط في موضوع واحد: الرغبة في التخلص من اليهود. في معسكرات الإبادة التي بنيت على أراضي بولندا مثلا، لم يخدم الالمان فقط.سمعت الرئيسات الثلاث للجامعات الرائدة في الولايات المتحدة للاستماع الذي اجري لهن. كل الثلاثة لم يتحفظن من الدعوة لابادة اليهود. الإيرانيون بالتأكيد كان يمكنهم ان يستمدوا الراحة من هذا النقاش. فهم منذ سنين يتحدثون عن إبادة "الدولة الصهيونية". حماس، لو أتيح لها فقط، لكانت واصلت حتى قلب المدن في غوش دان. ليس كثيرون مستعدين لان يعترفوا بهذا، وبالتأكيد ليس في استديوهات الثرثرة.