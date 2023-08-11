محظور على الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم من المستوطنين

هآرتس

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بقلم: عميرة هاس 11/8/2023محظور على الفلسطينيين الدفاع عن انفسهم – عن حياتهم واراضيهم وممتلكاتهم – من المعتدين اليهود. الدفاع عن النفس من اليهود في الضفة الغربية هو مخالفة جنائية تؤدي إلى الاعتقال والمحاكمة والسجن ودفع الغرامات الباهظة أو الموت. هذا ليس تحليلا بل هو خلاصة الواقع المشوه الذي يقف وراء قتل قصي معطان في قرية برقة؛ وهذه هي المهزلة في اعتقال عمار عسلية الذي اصيب بالنار هو وأولاده الثلاثة الذين هبوا لصد اقتحام القرية.محظور على الفلسطينيين الدفاع بالسلاح، وأيضا محظور عليهم الدفاع بالحجارة والعصي، ومحظور أيضا عليهم أن يهبوا لحماية من تم الاعتداء عليهم. كل ذلك سيعتبر تخريبا أو في أفضل الحالات هو تشويش للنظام. ليس فقط عندما يدور الحديث عن معتدين تم ارسالهم رسميا، بل حتى عن مجرد يهود مدنيين.المنع الجارف منصوص عليه في القانون العسكري، في تراث العمل الذي تجذر في الجيش الإسرائيلي، في النيابة العامة والمحاكم، في أجواء التفوق اليهودي وفي اتفاقات اوسلو. هذه مصفوفة معقدة، التي كل مركب من مركباتها يرتبط بالآخر ويرسخه.من غير المستغرب أن الجيش والشاباك قلقان. لا حاجة إلى معلومات من عملاء أو من اجهزة تنصت متقدمة من اجل معرفة أن هذا الواقع المثير للغضب هو صندوق قنابل عنقودية، الذي كل من لديه سوالف مجعدة ومتغطرس، ومسلح بقبعة منسوجة وأهداب وبندقية يمكنه تفجيره. ولكن الشاباك والجيش – بما في ذلك النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية – مقيدتان بواقع هم انفسهم شكلوه وحافظوا عليه.المصفوفة اعلاه توضح كيف تتحقق هذه الهجمات ولماذا هي تزداد، وكيف يزداد منفذها اليهود الذين يحافظون على الوصايا ويخافون الله.نبدأ بالحكم العسكري: حسب القانون الدولي عليه الحفاظ على سلامة ورفاه السكان المدنيين المحميين (الواقعين تحت الاحتلال). الجيش الإسرائيلي لا يقوم بهذا الدور، لأن مشروع نهب الأرض الذي أطلقته إسرائيل في حزيران 1967 والجيش يحميه يناقض بمجرد تعريفه ووجوده سلامة ورفاه هؤلاء السكان. الجيش لا يقوم بحمايتهم من المواطنين اليهود العنيفين، لأن مهمته الأولى في الضفة الغربية هي الدفاع عن سكان الدولة. والأكثر دقة، اليهود الذين بينهم، لا سيما الذين يطبقون مشروع الاستيطان التهجيري. حتى لو لم يتماهى جميع القادة والجنود مع مشروع الاستيطان من بدايته ولم يوافقوا على املاءاته، إلا أنه مع مرور الوقت تم استيعاب وادراك واجب الدفاع عن المستوطن اليهودي، عنه فقط. في أجيال الجنود تم غرس عادة عدم الدفاع عن الفلسطينيين كقيمة، كمسلمة وكأمر. من هنا تأتي المشاهد المتكررة لجنود يقفون جانبا في المذابح التي تحدث أمامهم، ويساعدون المشاغبين اليهود في مهاجمة الفلسطينيين وطردهم من اراضيهم.لذلك، عندما يرافق نشطاء من اليسار الفلسطينيين فان يهوديتهم لا تساعدهم، والجنود يعتدون عليهم ويطردونهم هم ايضا بواسطة أمر "منطقة عسكرية مغلقة". لا يمكنهم إجراء مسيرة أو تجمع أو اعتصام إلا بناء على رخصة من القائد العسكري... القائد العسكري مخول بإعطاء صلاحية لكل جندي أو شرطي من قوات الشرطة باستخدام صلاحيته حسب هذا الأمر (تفريق التجمع)، هذا ما ينص عليه الأمر رقم 101 الصادر في آب 1967 بشأن حظر نشاطات التحريض والدعاية المعادية. لذلك فإن الفلسطينيين يعرفون أنه إذا خرج 20 أو 100 شخص منهم للدفاع عن أحد الرعاة أو عن مزارع فإن الجنود يقومون "بتفريقهم" على اعتبار أنهم تجمع غير قانوني، بالوسائل التي توجد بحوزتهم مثل الغاز المسيل للدموع والضرب وحتى النار الحية.لسبب ما الجيش لم يكن هناك في الأسبوع الماضي عندما ذهب بعض اليهود المتعصبين إلى أراضي برقة لرعي قطيع أغنام قبل وقت قصير من دخول السبت. هذا غريب، لأنه تقريبا وبشكل ثابت صبح مساء تقف سيارة عسكرية على مفترق الطرق؛ واحدة من الطرق في هذا المفترق يؤدي إلى البؤرة الاستيطانية رمات ميغرون، والثانية تؤدي إلى بؤرة عوز تسيون والثالثة تؤدي إلى قرية برقة. لو أن الجنود تواجدوا في المكان لما كان هناك شك في أنهم كانوا سيستخدمون على الفور وسائل تفريق "التجمع غير القانوني" ضد سكان برقة وليس ضد المستوطنين الغزاة. هذا ما حدث وهذا ما يحدث في كل قرية يسيطر المستوطنون على أراضيها وينابيعها أو يخربون حقولها.هذا ما يحدث في هذه الأشهر وبحق في قرية قريوت في شمال رام الله. في كل يوم جمعة تأتي مجموعة من الإسرائيليين من مستوطنات المنطقة (عيلي وشيلو والبؤر الاستيطانية المحيطة) من اجل الاستجمام في النبع الموجود في القرية كوسيلة للسيطرة عليه أيضا (على الينابيع الثلاثة الأخرى هم لم يسيطروا حتى الآن). الجيش موجود هناك بجانبهم، وحتى أنه يصل إلى المكان قبلهم، من أجل منع سكان القرية من طرد الغزاة، الذين يكون بينهم أطفال صغار. بعد ذلك يأتي دور اقتحامات الجيش الليلية لبيوت السكان الذين تجرأوا على معارضة اجتياز الحدود: سلسلة اعتقالات ومحاكمات أمام قضاة عسكريين يهود، بعد ذلك بضعة أشهر من الاعتقال وغرامات مالية باهظة، تضمن أن يصاب السكان باليأس وأن لا يحاولوا مرة أخرى طرد الغزاة من أراضيهم. هذا ما حدث في النبي صالح والمزرعة القبلية والمغير. هذه أمثلة قليلة على النموذج الذي ترسخ خلال عشرات السنين.التشريع العسكري يحظر على الفلسطينيين حيازة السلاح واستخدامه. وكما هو مكتوب بشأن تعليمات الامن رقم 1659 من العام 2009: " من يحمل أو يحوز أو ينتج سلاح بدون رخصة من القائد العسكري أو من قبله أو ليس طبقا لشهادة الترخيص فإن حكمه هو السجن المؤبد". المستوطنون الخاضعون (عندما يكون الأمر مريحا لهم) لقوانين اسرائيل يحصلون على رخص لحيازة السلاح من قسم ترخيص السلاح في وزارة الامن القومي. وفي العام 2011 تقرر أنهم يتمتعون بأولوية في الدور من اجل الحصول على رخصة حيازة السلاح.يوجد لقوات الأمن الفلسطينية اذن من إسرائيل بحيازة السلاح، لكن فقط في جيوب مناطق أ وجيوب مناطق ب فقط لفترة محددة وبعد تنسيق متعب. خارج هذه الجيوب اتفاق اوسلو يمنعها من العمل. وفي كل مكان، حتى في جيوب أ و ب محظور عليها العمل كسلطة قانون ونظام عندما يعتدي اليهود على الفلسطينيين. محظور على رجال الشرطة الفلسطينية حتى التهديد بالسلاح لمشاغبين يهود قاموا بالاعتداء على ابناء شعبهم. ومحظور عليهم ايضا استخدامه (اذا قاموا باستخدامه سيتم اعتقالهم كمخربين). محظور عليهم ايضا اعتقال أي مشاغب يهودي داخل الجيوب، وبالاحرى خارجها.محظور على السلطة الفلسطينية أن تقدم للمحاكمة مشاغبين يهود، في محكمة فلسطينية، بسبب الاقتحام أو التخريب. "الشرطة الفلسطينية ستكون هي المسؤولة عن معالجة الاحداث التي تتعلق بنظام الجمهور، التي يشارك فيها الفلسطينيون فقط"، كتب في المادة 13 في اتفاق اوسلو المؤقت الذي ترسخ كاتفاق دائم. السلطة الفلسطينية بالهام من محمود عباس وتعليماته تواصل احترام هذه المادة بدقة، ولا تقوم بمبادرات وتكتيكات تناسب الوضع الجديد.في المادة 15 في اتفاق اوسلو المسماة "منع نشاطات معادية"، كتب: "الطرفان سيبذلان كل الجهود المطلوبة من أجل منع الأعمال الإرهابية والجريمة والعداء الموجهة من قبل طرف للطرف الآخر ضد أشخاص يوجدون تحت سلطة الطرف الآخر وضد ممتلكاتهم وسيتخذون كل الوسائل القانونية ضد المجرمين". يوجد الكثير من التماثل المزيف في هذه الجملة، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة وهي مثل الشعب الفلسطيني تخضع لنظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي – الأمر الذي يثبت مرارا وتكرارا بأنه لا ينوي افشال عنف المستوطنين. ما تبقى من هذه الجملة هو أن السلطة الفلسطينية، التي يحظر عليها الدفاع عن ابناء شعبها من اليهود العنيفين، ملزمة بالعمل ضد ابناء شعبها.اجهزة الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية في السلطة الفلسطينية التي تقوم باعتقال فلسطينيين بسبب أقوال قالوها ضد القيادة الفلسطينية، وأن إسرائيل تطلب منهم العودة والعمل في نابلس وجنين – غير حاضرة في عشرات القرى والتجمعات في مناطق ب ومناطق ج، التي سكانها يتعرضون للعنف اليومي من قبل المستوطنين الإسرائيليين. فقط في هذا الأسبوع تجمع للرعاة الفلسطينيين، "الكبون"، الذي توجد فيه 12 عائلة (86 شخصا) اضطر سكانه الى مغادرة البيوت في غور الأردن بسبب اعتداءات البؤر الاستيطانية التي تحيط به. هذا هو التجمع الرابع الذي يضطر إلى الهرب في الأشهر الأخيرة من المنطقة الى مناطق ب بسبب اندماج المضايقات من قبل المستوطنين وحظر البناء والحركة التي تفرضها الادارة المدنية وغياب أي قوة لحمايتهم من الاعتداءات.هذا التناقض الواضح والظلم الذي يعكسه يزعج بالتأكيد الكثير من الفلسطينيين الذين يخدمون في الاجهزة الامنية الفلسطينية. هم يجب عليهم اقلاق رؤساء الاجهزة والقادة الكبار في حركة فتح والجيش الاسرائيلي. لأنه من غير الواضح إلى متى وبأي ثمن شخصي وسياسي سينجحون في احتواء الغضب المتراكم ضدهم.