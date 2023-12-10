الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محقّق إسرائيلي استجوب يحيى السنوار 180 ساعة: أعرفه أفضل من أمه

"حماس هي زوجتي وحماس ابني وحماس بالنسبة لي كل شيء" يقول السنوار
"حماس هي زوجتي وحماس ابني وحماس بالنسبة لي كل شيء" يقول السنوار

قال الضابط السابق بجهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي، مايكل كوبي، إنّه يعرف زعيم حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، "أفضل من أمّه"، لافتاً إلى قضائه نحو 180 ساعة معه خلال التحقيقات عندما كان السنوار في السجون الإسرائيليّة.


وفي مقابلة مع CNN، قال كوبي: "سألته (السنوار) أنت الآن بعمر 28-29 عاماً (حينها) لماذا لست متزوجاً؟ كيف لا تريد عائلة؟ فأجابني أن حماس هي زوجتي وحماس ابني وحماس بالنسبة لي كل شيء".

ويقول محلّلون إن السنوار الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيليّة العام 2021 لن يكون من السهل قتله في هذه المرّة، إذ أنّه يُعتبر أحد أهم الأهداف في الحرب الإسرائيليّة في غزة.

 

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